Tín hiệu tích cực từ U.23 Việt Nam

Phối hợp linh hoạt cùng CLB

Từ rất lâu rồi, đội tuyển U.23 VN mới có một kỳ tập huấn nhộn nhịp như thế, với những đợt cầu thủ lên và về theo lịch được sắp xếp một cách linh hoạt. Có thể nói lần này Liên đoàn bóng đá VN (VFF), BHL U.23 VN và các CLB chuyên nghiệp đã có sự trao đổi, phối hợp rất sát sao. Mặc dù vậy, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh và BHL cũng đã phải lên kế hoạch rất kỹ lưỡng để thích ứng với việc vắng hàng loạt ngôi sao như Đình Bắc, Văn Khang, Vĩ Hào, Phi Hoàng, Văn Trường, Hiểu Minh, Thái Sơn…; trong khi Lê Phát tập trung đội tuyển U.20 VN. Nói cách khác, đội tuyển U.23 VN lần này sẽ vẫn mở ra cơ hội cho những gương mặt trẻ thuộc lứa U.21 đã từng tham dự giải giao hữu CFA Team China tháng 3.2026. Đồng thời, trong tay HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn nhiều gương mặt chất lượng như Nguyên Hoàng, Tuấn Phong, Văn Thuận, Công Phương…

U.23 VN tập luyện rất nghiêm túc, tích cực Ảnh: VFF

Ông Đinh Hồng Vinh nhận xét: "Những ngày qua đội tuyển U.23 VN tập trung tốt. Tất nhiên chúng tôi có những khó khăn nhất định khi nhiều cầu thủ phải sắp xếp lịch phù hợp với kế hoạch của CLB tập huấn trước thềm mùa giải mới. Nhưng nói gì thì nói, VFF và đội tuyển U.23 VN phải chia sẻ và đồng hành cùng các CLB trong giai đoạn sát mùa giải mới, khi sự cạnh tranh ở V-League và giải hạng nhất là rất cao. Mặc dù vậy, đợt tập huấn này BHL đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Các cầu thủ khi tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VN đều tập luyện rất tốt, đặc biệt là tinh thần luôn sẵn sàng".

Khát khao của U.23 VN

Đợt tập trung lần này sẽ là cơ hội để U.23 VN rèn quân trước khi tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Khá tiếc khi một số cầu thủ vắng mặt vì chấn thương, trong đó phải kể đến Bùi Vĩ Hào bị đứt dây chằng chỉ vài ngày trước khi công bố lịch tập trung. Tuy nhiên, không khí tập luyện nghiêm túc, tích cực của các cầu thủ đã được BHL U.23 VN đánh giá rất cao. Được tham dự sân chơi tầm châu lục như ASIAD luôn là giấc mơ của các cầu thủ trẻ. Việc nhiều trụ cột vắng mặt chính là cơ hội để những gương mặt trẻ hoặc ít được ra sân nỗ lực ghi điểm trong mắt BHL, để giữ hy vọng có mặt ở Nhật Bản vào tháng 9.2026.

HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ: "Ở đợt tập trung này BHL đã ghi nhận những gương mặt có sự thể hiện nổi bật như Công Phương, Văn Thuận, Nguyên Hoàng, Tuấn Phong... Điểm tích cực lớn nhất của đợt tập trung này là xây dựng lối chơi và tạo sự gắn kết cho toàn đội. Phần lớn cầu thủ hiểu rõ yêu cầu kỹ - chiến thuật mà BHL đề ra. Những miếng đánh đã định hình, dù chúng ta không có đội hình tốt nhất cho ASIAD và lực lượng thường xuyên xáo trộn. BHL U.23 VN xác định đồng hành và chia sẻ với việc CLB phải chuẩn bị mùa giải mới. Chúng tôi rất vui khi các cầu thủ đều có thái độ và tinh thần rất tốt. Các vị trí đều tập trung rất cao, cho thấy khát khao của họ khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia".

Dự kiến đội tuyển U.23 VN sẽ tập tại Hà Nội đến ngày 6.8, trước khi trả cầu thủ về lại CLB. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tập trung trở lại vào giữa tháng 9 trước khi bay sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20, nơi chúng ta chung bảng C với Uzbekistan, Philippines và Kuwait.