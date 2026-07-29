U.23 Việt Nam sẽ lấy hàng phòng ngự làm điểm tựa

C HÍNH SÁCH GỐI ĐẦU CHO U.23 VN

Hôm nay 29.7, đội tuyển U.23 VN chính thức hội quân lần thứ 2 trong năm nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản. Đây là đợt tập trung ngắn ngày (kéo dài đến 6.8) nhưng cực kỳ quan trọng, là cơ hội duy nhất để quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh kết nối những người hùng đoạt HCĐ U.23 châu Á và lớp cầu thủ U.21 vẫn còn non kinh nghiệm. Bởi vì đến đợt tập trung sau, U.23 VN sẽ chỉ kịp hội quân tại Hà Nội, rồi bay thẳng sang Nhật Bản chuẩn bị cho trận ra quân gặp Kuwait ngày 15.9.

Lê Nguyên Hoàng (trái) là trung vệ giàu kinh nghiệm trận mạc Ảnh: VFF

Do vậy, dù gặp nhiều khó khăn nhân sự khi chưa thể có đội hình mạnh nhất, nhưng đợt tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VN lần này sẽ là "cơ hội vàng" để ban huấn luyện thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng. Đó cũng là thử thách không nhỏ cho HLV Đinh Hồng Vinh khi thiếu hàng loạt trụ cột quan trọng như Đình Bắc, Nhật Minh, Trung Kiên, Quang Kiệt, Ngọc Mỹ… do tập trung đội tuyển VN, còn Văn Khang, Vĩ Hào, Hiểu Minh, Thái Sơn… thì chấn thương.

Điểm yếu non kinh nghiệm của lứa U.21 bộc lộ tại giải CFA Team China hồi tháng 3 sẽ được khắc phục đáng kể. Đội tuyển U.23 VN lần này được bổ sung những gương mặt từng tỏa sáng trong hành trình đoạt HCV SEA Games 33 và HCĐ U.23 châu Á 2026. Có thể kể tên thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Lê Viktor, Nguyễn Công Phương cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Lê Phát... Những cái tên kể trên sẽ tạo ra một tập thể có sự pha trộn, nơi những cầu thủ từng chơi xuất sắc ở giải U.23 châu Á 2025, chia sẻ kinh nghiệm cho các đàn em sau mình một khóa.

S Ẽ CẢI THIỆN HÀNG TẤN CÔNG

Theo quyền HLV Đinh Hồng Vinh, hàng phòng ngự sẽ được xây dựng vững chắc để làm chỗ dựa cho lối chơi phòng ngự phản công của đội tuyển U.23 VN. Bên cạnh đó, hàng tấn công sẽ cần phải cải thiện khả năng kết nối và dứt điểm. Trong danh sách tập trung lần này, các gương mặt như Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Đặng Tuấn Phong, Võ Anh Quân… sẽ là trụ cột hàng thủ. Trong đó, Nguyên Hoàng và Mạnh Hưng từng cùng nhau đá chính tại ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu năm 2023. Kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu của Nguyên Hoàng sẽ góp phần giúp hàng phòng ngự U.23 VN chắc chắn. Ngoài ra, Nguyên Hoàng còn chơi rất ăn ý với Mạnh Hưng và Văn Bình. Trong khi đó, hàng công vắng 2 cầu thủ xuất sắc là Ngọc Mỹ, Đình Bắc nên cần phải tìm được phương án kết nối tốt hơn và trông đợi các cầu thủ trẻ tỏa sáng.

Quyền HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "VFF và Ban huấn luyện đội tuyển U.23 VN đã rất nỗ lực điều chỉnh linh hoạt để hài hòa giữa nhiệm vụ của quốc gia và kế hoạch của CLB chủ quản. Trọng tâm của chúng tôi lúc này là gia cố thêm vững chắc của hàng thủ và lắp ráp nhuần nhuyễn những miếng đánh tấn công. Thực tế tại CFA Team China hồi tháng 3, các bước triển khai bóng của U.23 VN từ khu vực 1 (hậu vệ) đến khu vực 2 (tiền vệ) cho đến khu vực 3 (tiền đạo) là rất tốt. Tuy nhiên, khâu xử lý cuối cùng khi đó vẫn chưa gắn kết và phối hợp tốt, một phần vì các em vẫn còn thiếu kinh nghiệm đỉnh cao. Nhưng những sự bổ sung của Quốc Việt, Lê Phát, Thanh Nhàn bên cạnh Minh Tâm, Lê Viktor, Văn Thuận, Đăng Dương… hứa hẹn sẽ đem đến sự cải thiện lớn trên mặt trận tấn công. Trên hết, đội tuyển U.23 VN sẽ hướng đến mục tiêu dài hạn là SEA Games 34 tại Malaysia 2027 và VCK U.23 châu Á 2028".

Môn bóng đá nam tại ASIAD 20 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19.9 - 4.10.2026. Đội tuyển U.23 VN sẽ lần lượt gặp Kuwait (ngày 15.9), Philippines (18.9) và Uzbekistan (22.9), với mục tiêu cố gắng vượt qua vòng bảng trước khi nhắm đến cột mốc bán kết.