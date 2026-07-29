U.23 Việt Nam ngày đầu vắng thầy Kim!

Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Chiều 29.7, đội U.23 Việt Nam tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho ASIAD 20, diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản) vào tháng 9 tới.
Trong buổi tập đầu tiên cùng HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, U.23 Việt Nam dù chưa có đủ lực lượng do một số cầu thủ còn bận làm nhiệm vụ ở CLB. Dù vậy, gần như những nhân tố quan trọng nhất đều đã góp mặt.
Xin được nói rõ hơn, do đang bận cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tại ASEAN Cup 2026 nên HLV Kim Sang-sik không có mặt trong đợt tập trung lần này của U.23 Việt Nam. Nhưng ông vẫn được các trợ lý báo cáo công việc hàng ngày một cách nghiêm túc.
Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29.7 đến hết ngày 6.8, qua đó tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện sự chuẩn bị cho ASIAD 20.
Ở môn bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu (ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội). Theo kết quả bốc thăm, đội U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.
Bình luận (0)