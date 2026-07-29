U.23 Việt Nam ngày đầu vắng thầy Kim!

Trong buổi tập đầu tiên cùng HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, U.23 Việt Nam dù chưa có đủ lực lượng do một số cầu thủ còn bận làm nhiệm vụ ở CLB. Dù vậy, gần như những nhân tố quan trọng nhất đều đã góp mặt.

Xin được nói rõ hơn, do đang bận cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tại ASEAN Cup 2026 nên HLV Kim Sang-sik không có mặt trong đợt tập trung lần này của U.23 Việt Nam. Nhưng ông vẫn được các trợ lý báo cáo công việc hàng ngày một cách nghiêm túc.

Thủ môn Cao Văn Bình, người đã chơi rất hay trong trận tranh hạng 3 với U.23 Hàn Quốc ở U.23 châu Á 2026, sẽ là thủ thành số 1 của U.23 Việt Nam tại ASIAD 20 ẢNH: MINH TÚ

Trung vệ giàu kinh nghiệm Đặng Tuấn Phong hứa hẹn là chốt chặn đáng tin cậy. Anh là nhân tố góp mặt trong hành trình vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 ẢNH: MINH TÚ

Trung vệ Lê Nguyên Hoàng, nhà vô địch Đông Nam Á 2024 cũng nhận nhiều kỳ vọng. Anh có những bước tiến bộ đáng kể trong màu áo SLNA ẢNH: MINH TÚ

Nguyễn Mạnh Hưng cũng là gương mặt sáng giá. Anh từng được tập luyện chuyên sâu tại Đức sau chuyến tập huấn cùng U.17 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Đồng đội của Mạnh Hưng ở lò Thể Công Viettel là Nguyễn Công Phương, nhân tố rất đặc biệt của U.23 Việt Nam. Anh có thể chơi tốt các vị trí tiền vệ trung tâm, hộ công và tiền đạo ảo ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, Nguyễn Bảo Long sẽ là mũi khoan lợi hại bên hành lang trái ẢNH: MINH TÚ

Lê Viktor...

... và Thanh Nhàn sẽ là những thủ lĩnh của đội U.23 Việt Nam ở giải sắp tới. Đây là 2 cầu thủ đã cùng U.23 Việt Nam gặt hái nhiều thành công trong năm 2025 và 2026 ẢNH: MINH TÚ

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29.7 đến hết ngày 6.8, qua đó tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện sự chuẩn bị cho ASIAD 20.

Ở môn bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu (ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội). Theo kết quả bốc thăm, đội U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.