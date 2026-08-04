Chưa hết choáng vì thua Việt Nam, Indonesia nhận tiếp cú sốc: Sao trẻ đau nặng, sớm rời ASEAN Cup

Tin tức gây sốc cho đội tuyển Indonesia

Theo CNN Indonesia, Marselino Ferdinan được HLV Herdman hết sức kỳ vọng sẽ kịp hồi phục để thi đấu ở trận cầu đinh trước đội tuyển Việt Nam, sau khi ngôi sao này được cho là gặp một chấn thương nhẹ ở chuyến tập huấn tại Bali ngay trước ASEAN Cup 2026.

Marselino Ferdinan (7, giữa) là trụ cột của đội tuyển Indonesia kể từ năm 2022. Anh rất quen mặt trong các trận gặp đội tuyển Việt Nam ở mọi lứa tuổi Ảnh: Ngọc Dương

Tuy nhiên, sự chờ đợi này đã tan tành mây khói qua kiểm tra MRI cho thấy mức độ chấn thương của Marselino Ferdinan nghiêm trọng hơn dự kiến, khiến anh bỏ lỡ trận đấu và cũng chia tay luôn ASEAN Cup 2026.

"Thật không may, Marselino bị chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu trong toàn bộ phần còn lại của giải đấu. Chúng tôi đã nhận được xác nhận từ kết quả chụp MRI. Tôi sẽ không tiết lộ chi tiết về chấn thương vào lúc này, nhưng nó sẽ khiến cậu ấy không thể tham gia giải đấu", HLV Herdman giải thích với báo chí Indonesia về sự vắng mặt liên tiếp của Marselino Ferdinan kể từ đầu giải.

HLV Herdman cũng hết sức tiếc nuối vì Marselino Ferdinan không thể thi đấu tại ASEAN Cup 2026, giải đấu được kỳ vọng rất lớn cho cầu thủ xuất sắc này sẽ từng bước tìm lại mình sau thời gian thi đấu ở châu Âu không mấy thành công.

"Thật sự không may cho Marselino; bạn biết mối đe dọa tấn công mà cậu ấy sẽ mang lại. Nhưng cậu ấy nhận ra rằng, bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ khác bước lên và dẫn dắt đội bóng đến trận đấu tiếp theo", HLV Herdman cho biết thêm.

Tài năng lận đận sau cú đúp lịch sử

Ban đầu, HLV Herdman vẫn đưa Marselino Ferdinan vào danh sách thi đấu tại ASEAN Cup 2026, và hy vọng anh sẽ kịp hồi phục sau khi bỏ lỡ hai trận ra quân thắng Campuchia tỷ số 5-1 và Timor Leste tỷ số 3-0.

Nhưng ở trận gặp đội tuyển Việt Nam, việc hy vọng tiền vệ tấn công này trở lại tập luyện ngay trước cuộc gặp đội tuyển Việt Nam không thể diễn ra. Sự vắng mặt của Marselino Ferdinan tại sân Gelora Bung Karno ở Jakarta vào ngày 2.8, một ngày trước trận đấu đã tiếp tục khiến CĐV Indonesia lo lắng và nó đã thành sự thật, khi cầu thủ con cưng của bóng đá xứ vạn đảo này cũng chính thức nói lời chia tay ASEAN Cup 2026 mà chưa kịp thi đấu một phút nào.

Vắng Marselino Ferdinan, đội tuyển Indonesia mất đi một giải pháp hiệu quả trên hàng công, dẫn đến sự bế tắc toàn tập ở trận gặp đội tuyển Việt Nam tối 3.8 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Marselino Ferdinan là trụ cột của đội tuyển Indonesia kể từ năm 2022. Anh thi đấu cực kỳ nổi bật trong giai đoạn HLV Shin Tae-yong còn dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo, và đang giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cho đội tuyển nước này.

Sự nghiệp đỉnh cao của Marselino Ferdinan chính là khi anh ghi cú đúp giúp đội tuyển Indonesia gây sốc lần đầu tiên đánh bại đội tuyển Ả Rập Xê Út hùng mạnh với tỷ số 2-0 tại vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11.2024.

Nhưng cũng kể từ đó, sự nghiệp của cầu thủ này liên tục bị lận đận vì chấn thương, không có cơ hội thi đấu ở CLB Oxford United (Anh), và chuyển đến AS Trencin (Slovakia) theo diện cho mượn. Trước mùa giải 2026 - 2027, Marselino Ferdinan đã được CLB Oxford United giải phóng hợp đồng và hiện chưa rõ sẽ đầu quân cho CLB mới nào, có khả năng anh phải trở lại thi đấu cho các đội ở giải Super League tại Indonesia.

Trước mắt, việc Marselino Ferdinan không thể tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026 sẽ khiến HLV Herdman đau đầu tìm giải pháp thay thế, nhưng không thể bổ sung cầu thủ khác thế chỗ vì đã đăng ký cố định danh sách 26 cầu thủ.

Sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam và nhận trận thua với tỷ số 0-3 không thể bào chữa, Indonesia vẫn còn một trận đấu "sinh tử" nữa ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Singapore (ngày 7.8). Trận này, đội bóng xứ vạn đảo chỉ còn một cửa phải thắng mới đi tiếp, hòa hoặc thua họ sẽ sớm bị loại.