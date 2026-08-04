Thua Việt Nam, HLV Indonesia sẽ bị sa thải nếu thua tiếp Singapore và bị loại khỏi ASEAN Cup 2026

Herdman và Indonesia chưa sẵn sàng trước đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik

"Thật khó tin với chất lượng đội hình mạnh như vậy, đội tuyển Indonesia sẽ lại sớm dừng bước ở vòng bảng ASEAN Cup", giới bình luận thể thao ở Indonesia chỉ trích. Một tài khoản tên Bang Ojik trên mạng xã hội X cũng chỉ ra: "Thật đáng thất vọng. Ông John Herdman và đội tuyển Indonesia chưa sẵn sàng cho trận đấu này. Trong khi HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sự khát khao chiến thắng hơn".

HLV Herdman và các trợ lý của mình bất lực trước lối chơi đầy tính sáng tạo, hiệu quả và rất kỷ luật của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Một lý do nữa được dư luận ở Indonesia nhấn mạnh vào trận thua đậm và hoàn toàn tâm phục khẩu phục của đội nhà, đó là sự trả giá cho tính chủ quan, đánh giá thấp đối thủ và trên hết, chính HLV Herdman không thể tiên liệu được sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

"Học, học và học nữa", báo chí Indonesia đăng các hình ảnh HLV Herdman ngồi thất thần trên băng ghế chỉ đạo, bên cạnh các trợ lý của mình hoàn toàn bất lực trước lối chơi đầy tính sáng tạo, hiệu quả và rất kỷ luật của đội tuyển Việt Nam. "Tối nay anh đang nghĩ gì vậy, John (Herdman)?", trang Media Persija của Indonesia đặt câu hỏi cho HLV Herdman.

Tuyển thủ Indonesia thừa nhận đội tuyển Việt Nam quá hay, sẽ bước vào trận ‘sinh tử’ với Singapore

Theo CNN Indonesia, HLV Herdman đang đối mặt với áp lực rất lớn, đó là trận "sinh tử" với đội tuyển Singapore (lúc 20 giờ ngày 7.8) trên sân khách Jalan Besar. Trận đấu này, Indonesia chỉ còn một cửa phải thắng mới đi tiếp, hòa hoặc thua họ sẽ sớm bị loại ngay vòng bảng ASEAN Cup 2026. Và điều này, chắc chắn không thể khiến giới CĐV xứ vạn đảo hài lòng. Tương lai của nhà cầm quân người Anh từng dẫn dắt đội tuyển Canada này rõ ràng là đang lâm nguy.

Báo chí Indonesia cũng chỉ ra, cựu HLV Shin Tae-yong từng đã bị sa thải sau thất bại ở vòng bảng AFF Cup 2024 (nay là ASEAN Cup), bất chấp thời điểm đó nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa giúp đội tuyển Indonesia thắng Ả Rập Xê Út tỷ số 2-0 tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Herdman có thể sẽ bị sa thải nếu Indonesia thua Singapore sắp tới đây Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nhiều đánh giá cũng cho rằng, đội tuyển Indonesia dự ASEAN Cup 2026 với lực lượng có đến 12 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan. Dù số cầu thủ này hiện đa số trở về trong nước thi đấu, nhưng không thể nói là họ kém chuyên môn.

Trái lại, đó là một lực lượng cầu thủ mạnh nhất mà Indonesia từng có để thi đấu tại ASEAN Cup để chinh phục ngôi vô địch sau 6 lần chỉ là á quân. Thế nhưng, họ quá kiêu căng sau hai trận thắng Campuchia và Timor Leste, để rồi phải trả giá đắt.

Lời hứa của HLV Herdman

HLV Herdman đã đối mặt với các CĐV Indonesia trên sân Pakansari, với lời hứa sẽ giúp đội nhà mạnh mẽ hơn trong trận quyết đấu với Singapore để giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, theo Sports Kompascom.

"Đây cũng có thể là trận quyết định cho tương lai của HLV Herdman với đội tuyển Indonesia, nếu thất bại và sớm bị loại ngay vòng bảng, rất khó hình dung nhà cầm quân này có thể giữ được chiếc ghế nóng của mình", Sports Kompascom cho biết thêm.

Trong khi đó, CNN Indonesia cho biết, đội tuyển Indonesia có khả năng chỉ đến Singapore trong ngày diễn ra trận đấu (7.8), họ sẽ ưu tiên ở lại trong nước để hồi phục, tiêu hóa thất bại cay đắng trước đội tuyển Việt Nam và tập luyện tại Jakarta.