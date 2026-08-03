Người hùng World Cup của Cabo Verde, thủ môn Vozinha hưởng quyền đặc biệt tại Chile

Vì Vozinha, giải VĐQG Chile thực hiện điều chưa từng có trong tiền lệ

Thương vụ CLB Colo Colo chiêu mộ thủ môn Vozinha của đội tuyển Cabo Verde những tưởng đã hoàn tất từ tuần trước, nhưng gần đây đứng trước khả năng đổ bể vì một điều luật của giải VĐQG Chile. Đó là cấm các cầu thủ sử dụng biệt danh của mình trên áo thi đấu.

Thủ môn Vozinha hưởng quyền đặc biệt tại Chile, khi là cầu thủ đầu tiên được sử dụng biệt danh trên áo đấu Ảnh: Reuters

Thủ môn Vozinha có tên chính thức là Josimar Jose Evora Dias. Vì vậy, nếu anh đồng ý đến Chile thi đấu, sẽ không được phép sử dụng biệt danh Vozinha như lâu nay của mình. Tên Vozinha cũng là thương hiệu giúp thủ môn 40 tuổi này nhận được rất nhiều tài trợ và quảng cáo sau các màn trình diễn nổi bật tại World Cup 2026.

Do đó, nếu không được sử dụng tên Vozinha, có khả năng thủ môn này sẽ hủy thương vụ gia nhập CLB Colo Colo và sẽ chọn thi đấu cho một CLB tại Ma Rốc được dẫn dắt bởi HLV Bubista của đội tuyển Cabo Verde. Đây chính là lý do Vozinha trì hoãn chuyến đi đến Chile và lấy lý do "cần giải quyết chuyện cá nhân". Phải đến gần đây mọi thứ mới được dàn xếp ổn thỏa.

Theo đó, ban tổ chức giải VĐQG Chile đã thông qua quyết định cấp phép đặc biệt cho Vozinha được sử dụng biệt danh này khi gia nhập Colo Colo. Qua đó, mở đường cho thương vụ hoàn tất sau thời gian bị trì hoãn.

Một yếu tố nữa dẫn đến quyết định chưa từng có trong tiền lệ này của ban tổ chức giải VĐQG Chile, đó là sức ép từ người hâm mộ nước này khi họ rất mong muốn Vozinha gia nhập giải đấu, sau khi chứng kiến các màn trình diễn chói sáng của anh tại World Cup 2026.

Ngày 3.8, Vozinha và người đại diện của mình đã xuất hiện trên chuyến bay đến Santiago, Chile để chuẩn bị gia nhập CLB Colo Colo.

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA, Vozinha ký hợp đồng có thời hạn 18 tháng và nhận mức lương hơn 650 triệu đồng/tháng (khoảng 25.000 USD), cao gấp ba lần so với khi còn thi đấu cho CLB Chaves ở giải hạng hai tại Bồ Đào Nha trước World Cup 2026.

Sau khi có mặt tại Chile, Vozinha cần trải qua thủ tục kiểm tra y tế bắt buộc. Anh sẽ chính thức đặt bút ký hợp đồng ngay sau đó và có buổi ra mắt hứa hẹn rất hoành tráng trên sân Monumental của CLB Colo Colo vào ngày 4.8 (giờ Việt Nam).

Tại Colo Colo, Vozinha sẽ thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Fernando Ortiz, tiếp tục hành trình chinh phục bóng đá Nam Mỹ sau kỳ World Cup 2026 đã đưa tên tuổi của anh ra ánh sáng và trở nên nổi tiếng toàn cầu, cũng theo MARCA.