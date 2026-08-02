Messi mờ nhạt khi lần đầu tiên trở lại sân cỏ sau chung kết World Cup 2026

Messi cần tìm lại nhịp độ thi đấu quen thuộc

Không còn nhiều ảnh hưởng từ trận chung kết World Cup 2026, Messi trở nên rất thoải mái và đang tập trung trở lại cùng CLB Inter Miami. Danh thủ này được HLV Guillermo Hoyos tung vào sân ở phút 53 thay cầu thủ trẻ Daniel Pinter, trong trận Inter Miami để hòa đáng tiếc trước Columbus Crew tỷ số 2-2 tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

Messi thi đấu trận đầu tiên kể từ sau chung kết World Cup 2026, nhưng anh vẫn chưa tìm lại nhịp độ quen thuộc Ảnh: Reuters

Đây được xem là cách HLV Guillermo Hoyos muốn quản lý khối lượng thi đấu của Messi, giúp anh dần tìm lại nhịp độ quen thuộc và sẽ thi đấu chính ở trận tiếp theo của Inter Miami gặp Atletico San Luis lúc 6 giờ 30 ngày 6.8 tới tại vòng bảng giải Leagues Cup.

Sự trở lại của Messi trong khoảng gần một hiệp đấu, nhưng gần như chỉ mang tính khởi động là chính, vì danh thủ này không để lại nhiều dấu ấn quen thuộc. Thậm chí, anh thi đấu khá mờ nhạt, phải gần cuối trận sau khi Inter Miami bất ngờ bị gỡ hòa, thì danh thủ này mới thi đấu nỗ lực hơn, tạo ra vài cơ hội ghi bàn nhưng đều không thành công. Trong đó có tình huống Messi đánh đầu ở phút bù giờ suýt nâng tỷ số cho Inter Miami, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Trong hiệp 1, khi Messi ngồi dự bị, tiền đạo kỳ cựu Suarez dẫn dắt Inter Miami thi đấu tốt hơn. Trong đó, De Paul đá chính, còn tiền vệ Casemiro có trận ra mắt trên sân nhà Nu. Chính Suarez đã giúp Inter Miami dẫn trước tỷ số 1-0 ở phút 16 sau cú lốp bóng từ xa tuyệt đẹp từ sai sót của hậu vệ Columbus Crew.

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Mặc dù vậy, trong ngày ra mắt sân nhà của Inter Miami lại không mấy vui vẻ cho Casemiro, khi tiền vệ kỳ cựu này có pha phản lưới nhà ở phút 34 giúp Columbus Crew may mắn gỡ hòa tỷ số 1-1. Nhưng ở những phút bù giờ cuối hiệp 1, Suarez một lần nữa tỏa sáng với pha phối hợp với De Paul, để kiến tạo cơ hội cho hậu vệ Noah Allen lên tham gia tấn công đánh đầu ghi bàn đẹp mắt giúp Inter Miami vượt lên dẫn lại tỷ số 2-1.

Trong hiệp 2, sự có mặt của Messi những tưởng Inter Miami sẽ tiếp tục có trận thắng dễ để soán ngôi đầu trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS. Nhưng trái lại, Messi hoàn toàn chưa tìm lại nhịp độ thi đấu quen thuộc, trong khi hàng thủ Inter Miami do Casemiro chỉ huy lại mắc lỗi và dẫn đến bàn gỡ hòa tỷ số 2-2 của Columbus Crew ở phút 84 do Brais Mendez sút phạt.

Sự cố gắng của Messi và Inter Miami trong thời gian còn lại chỉ dừng lại ở các cơ hội. Đà thắng 6 trận liên tiếp của Inter Miami chính thức bị dừng lại khi họ bị Columbus Crew chia điểm trên sân nhà.

Inter Miami hiện vẫn xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 38 điểm, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Nashville SC, đội cũng bị đối thủ DC United thủ hòa 2-2 cùng ngày.