Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Messi mờ nhạt khi lần đầu tiên trở lại sân cỏ sau chung kết World Cup 2026

Giang Lao
Giang Lao
Sáng 2.8, Messi thi đấu trận chính thức đầu tiên kể từ sau chung kết World Cup 2026. Danh thủ 39 tuổi vào sân đầu hiệp 2 trận Inter Miami hòa Columbus Crew tỷ số 2-2, với Suarez ghi bàn và kiến tạo.

Messi cần tìm lại nhịp độ thi đấu quen thuộc

Không còn nhiều ảnh hưởng từ trận chung kết World Cup 2026, Messi trở nên rất thoải mái và đang tập trung trở lại cùng CLB Inter Miami. Danh thủ này được HLV Guillermo Hoyos tung vào sân ở phút 53 thay cầu thủ trẻ Daniel Pinter, trong trận Inter Miami để hòa đáng tiếc trước Columbus Crew tỷ số 2-2 tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

Messi mờ nhạt khi lần đầu tiên trở lại sân cỏ sau chung kết World Cup 2026- Ảnh 1.

Messi thi đấu trận đầu tiên kể từ sau chung kết World Cup 2026, nhưng anh vẫn chưa tìm lại nhịp độ quen thuộc

Ảnh: Reuters

Đây được xem là cách HLV Guillermo Hoyos muốn quản lý khối lượng thi đấu của Messi, giúp anh dần tìm lại nhịp độ quen thuộc và sẽ thi đấu chính ở trận tiếp theo của Inter Miami gặp Atletico San Luis lúc 6 giờ 30 ngày 6.8 tới tại vòng bảng giải Leagues Cup.

Sự trở lại của Messi trong khoảng gần một hiệp đấu, nhưng gần như chỉ mang tính khởi động là chính, vì danh thủ này không để lại nhiều dấu ấn quen thuộc. Thậm chí, anh thi đấu khá mờ nhạt, phải gần cuối trận sau khi Inter Miami bất ngờ bị gỡ hòa, thì danh thủ này mới thi đấu nỗ lực hơn, tạo ra vài cơ hội ghi bàn nhưng đều không thành công. Trong đó có tình huống Messi đánh đầu ở phút bù giờ suýt nâng tỷ số cho Inter Miami, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Trong hiệp 1, khi Messi ngồi dự bị, tiền đạo kỳ cựu Suarez dẫn dắt Inter Miami thi đấu tốt hơn. Trong đó, De Paul đá chính, còn tiền vệ Casemiro có trận ra mắt trên sân nhà Nu. Chính Suarez đã giúp Inter Miami dẫn trước tỷ số 1-0 ở phút 16 sau cú lốp bóng từ xa tuyệt đẹp từ sai sót của hậu vệ Columbus Crew.

Tương lai nào cho Chủ tịch FIFA sau khủng hoảng cổ phần hóa: Chuyên gia nhận định

Mặc dù vậy, trong ngày ra mắt sân nhà của Inter Miami lại không mấy vui vẻ cho Casemiro, khi tiền vệ kỳ cựu này có pha phản lưới nhà ở phút 34 giúp Columbus Crew may mắn gỡ hòa tỷ số 1-1. Nhưng ở những phút bù giờ cuối hiệp 1, Suarez một lần nữa tỏa sáng với pha phối hợp với De Paul, để kiến tạo cơ hội cho hậu vệ Noah Allen lên tham gia tấn công đánh đầu ghi bàn đẹp mắt giúp Inter Miami vượt lên dẫn lại tỷ số 2-1.

Trong hiệp 2, sự có mặt của Messi những tưởng Inter Miami sẽ tiếp tục có trận thắng dễ để soán ngôi đầu trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS. Nhưng trái lại, Messi hoàn toàn chưa tìm lại nhịp độ thi đấu quen thuộc, trong khi hàng thủ Inter Miami do Casemiro chỉ huy lại mắc lỗi và dẫn đến bàn gỡ hòa tỷ số 2-2 của Columbus Crew ở phút 84 do Brais Mendez sút phạt.

Sự cố gắng của Messi và Inter Miami trong thời gian còn lại chỉ dừng lại ở các cơ hội. Đà thắng 6 trận liên tiếp của Inter Miami chính thức bị dừng lại khi họ bị Columbus Crew chia điểm trên sân nhà.

Inter Miami hiện vẫn xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 38 điểm, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Nashville SC, đội cũng bị đối thủ DC United thủ hòa 2-2 cùng ngày.

Tin liên quan

Báo Indonesia dè dặt trước trận đại chiến đội tuyển Việt Nam: Thử thách thật sự là đây!

Báo Indonesia dè dặt trước trận đại chiến đội tuyển Việt Nam: Thử thách thật sự là đây!

Theo CNN Indonesia, đội bóng xứ vạn đảo sẽ đối mặt thử thách thật sự trong cuộc gặp đội tuyển Việt Nam lúc 20 giờ 30 ngày 3.8 dù có ưu thế sân nhà tại Pakansari ở Bogor, trong trận thứ 3 tại bảng A ASEAN Cup 2026.

UEFA tiếp tục chỉ trích dữ dội Chủ tịch FIFA, tố ông Infantino thất hứa và thiếu minh bạch

Messi chính thức được triệu tập cho trận đấu tại MLS, Inter Miami đủ mặt anh tài

Khám phá thêm chủ đề

Messi SUAREZ MLS Inter Miami CASEMIRO

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận