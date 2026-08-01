Messi chính thức được triệu tập cho trận đấu tại MLS, Inter Miami đủ mặt anh tài

Theo HLV Guillermo Hoyos, ông cần nói chuyện với Messi, vì lịch thi đấu sắp tới của Inter Miami dày đặc bao gồm các trận đấu ở MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) và các trận vòng bảng Leagues Cup.

Messi sẽ có trận thi đấu trở lại kể từ trận chung kết World Cup 2026, trong màu áo Inter Miami gặp Columbus Crew ngày 2.8 Ảnh: Reuters

"Sự trở lại của Messi và De Paul đã mang lại sự thúc đẩy lớn cho CLB trước lịch trình đầy thách thức phía trước", HLV Guillermo Hoyos chia sẻ. Ông cho biết thêm: "Chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện (với Messi và De Paul). Họ vừa mới trở lại, vì vậy chúng tôi chưa thực sự có cơ hội ngồi xuống và có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Nhưng chúng tôi rất vui mừng khi họ trở lại CLB. Tôi rất vui khi thấy họ ở đây".

Bên cạnh hai danh thủ này, Inter Miami hiện cũng đã có sự bổ sung đáng kể của tiền vệ Casemiro và tiền đạo German Berterame đã hồi phục chấn thương ở đầu và đã trở lại tập luyện. Qua đó, giúp đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu đang có lực lượng đầy đủ nhất cho chặng đường quan trọng sắp tới.

Messi sẽ ra sân từ ghế dự bị

Inter Miami đang duy trì phong độ ấn tượng ở MLS bao gồm trước và sau World Cup 2026, họ đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp và vững vàng ở vị trí nhì bảng khu vực miền Đông, cũng như còn cách đối thủ Nashville SC chỉ 2 điểm (37 so với 39 điểm sau 17 trận) trong cuộc đua danh hiệu Supporters' Shield (đứng đầu bảng xếp hạng 2 miền của MLS).

Với sự trở lại của Messi và De Paul, HLV Guillermo Hoyos dự kiến sẽ sử dụng hai danh thủ này thi đấu chỉ một phần trong trận gặp Columbus Crew trên sân nhà Nu, trong ngày họ trở lại sau trận chung kết World Cup 2026 với vị trí á quân.

Điều này sẽ giúp cả Messi và De Paul từng bước trở lại, và sẽ thi đấu chính khi Inter Miami bước vào các trận vòng bảng Leagues Cup gặp các đối thủ từ Mexico gồm Atletico San Luis, Monterrey và Leon, lần lượt các ngày 6.8, 9.8 và 13.8 đều trên sân Nu, theo Miami Herald.

Sự trở lại của Messi và De Paul, cùng Casemiro đang hội nhập cực tốt và chân sút kỳ cựu Suarez đạt phong độ ấn tượng ghi 3 bàn trong 2 trận gần đây, giúp Inter Miami trở thành ứng viên sáng giá sẽ đoạt ít nhất 3 danh hiệu vô địch ở phần còn lại mùa giải, gồm Leagues Cup, Supporters' Shield và bảo vệ thành công danh hiệu MLS Cup.