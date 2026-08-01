Nóng: Chủ tịch FIFA chính thức hủy bỏ kế hoạch bán cổ phần World Cup, ra thông báo khẩn

FIFA đã họp khẩn cấp sau phản ứng dữ dội từ nhiều phía

Theo nhà báo Ben Jacobs (Mỹ, của kênh talkSPORT), sau một ngày họp khẩn cấp trong đó Chủ tịch FIFA Infantino được thông báo rằng các liên đoàn và nhà tài trợ đã quay lưng lại với ông, bao gồm cả một số đồng minh thân cận nhất của ông.

Chủ tịch FIFA, Infantino và thủ môn Vozinha tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Vì vậy, đã sớm dẫn đến việc chấm dứt ý định bán cổ phần World Cup và kế hoạch FIFA Forward Enterprise cũng nhanh chóng tan vỡ.

Trong thông báo của FIFA ngày 1.8, dẫn lời của Chủ tịch FIFA Infantino bày tỏ: "Dự án FIFA Forward Enterprise nhằm mục đích tạo nền tảng để tăng cường hơn nữa các liên đoàn thành viên FIFA và môn thể thao của chúng ta trên toàn thế giới, đặc biệt là ở những quốc gia cần hỗ trợ nhất.

Và hơn thế nữa, như chúng tôi đã nói ngay từ đầu, điều này chỉ được thực hiện nếu đa số các liên đoàn thành viên FIFA ủng hộ và luôn phải tuân theo quy trình tham vấn với họ, Hội đồng FIFA, các liên đoàn và các bên liên quan khác".

"Sau khi lắng nghe cẩn thận tất cả các quan điểm, rõ ràng là dự án đã tạo ra sự chia rẽ mà, bất kể mức độ ủng hộ như thế nào, không còn phục vụ lợi ích của mục tiêu đã đề ra ngay từ đầu", Chủ tịch FIFA Infantino chia sẻ thêm.

Ông cũng nhấn mạnh: "Mục đích của chúng tôi (FIFA) luôn luôn - và sẽ luôn luôn - là đoàn kết và cải thiện. Do đó, đề xuất này sẽ không được tiến hành. Trong thời gian tới, ý định của tôi là tập hợp tất cả các bên liên quan lại với nhau trong những ngày và tuần tới trên tinh thần cùng chung lợi ích trong môn thể thao của chúng ta, và với mục tiêu tiếp tục phát triển bóng đá ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở những quốc gia cần sự hỗ trợ của chúng ta nhất".

Với thông báo này, điều đó có nghĩa là dự án FIFA Forward Enterprise đến rồi đi cũng nhanh chóng như giải đấu European Super League từng xuất hiện không mấy thành công và cũng gây tranh cãi dữ dội, theo nhà báo Ben Jacobs.

"Những người thân cận với Infantino khẳng định, ông không muốn từ chức hay từ bỏ ý định không tái tranh cử.

Vẫn còn ý định tìm một người thách thức Infantino trong cuộc bầu cử tiếp theo nếu ông không từ chức, và vẫn còn những lời kêu gọi, kể cả từ Thủ tướng Anh Andy Burnham, yêu cầu Infantino từ chức", Ben Jacobs cho biết thêm bất kể sau khi Chủ tịch FIFA Infantino thông báo hủy bỏ kế hoạch bán cổ phần World Cup.