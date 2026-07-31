Cố vấn cấp cao Chủ tịch FIFA từ chức để phản đối kế hoạch bán cổ phần World Cup

Đề xuất thành lập công ty thương mại FIFA Forward Enterprises (FFE) và bán khoảng 20 - 30% cổ phần cho các nhà đầu tư bên ngoài đang khiến FIFA đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn. Theo kế hoạch, thương vụ có thể giúp FIFA huy động khoảng 4,2 tỉ USD, nhưng đổi lại các nhà đầu tư sẽ sở hữu một phần lợi ích thương mại lâu dài từ những giải đấu giá trị nhất của tổ chức này, trong đó có World Cup.

Vào giữa tuần, FIFA đã công bố kế hoạch bán cổ phần World Cup và Chủ tịch Infantino đã gửi thư đến các liên đoàn thành viên ẢNH: REUTERS

Ý tưởng của Chủ tịch Gianni Infantino đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ nhiều liên đoàn bóng đá. UEFA tuyên bố sẵn sàng tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch được thông qua, trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng công khai bày tỏ quan điểm phản đối. Trước sức ép ngày càng lớn, FIFA vừa ra tuyên bố khẳng định "không ai đang cố gắng bán bóng đá", song động thái này chưa thể xoa dịu dư luận.

Ông Carlos Cordeiro kịch liệt phản đối kế hoạch của FIFA

Theo Sky Sports, giữa thời điểm nhạy cảm, ông Carlos Cordeiro - một trong những đồng minh thân cận của Chủ tịch Infantino bất ngờ tuyên bố rời FIFA. Trong thông báo đầy cứng rắn, ông nhấn mạnh bản thân không tham gia xây dựng đề xuất và hoàn toàn phản đối kế hoạch bán cổ phần World Cup.

Ông Cordeiro cho rằng đây là "một thỏa thuận tồi tệ đối với các liên đoàn thành viên FIFA, đối với bóng đá và đối với tương lai lâu dài của môn thể thao này".

Cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mỹ cũng lập luận rằng FIFA không hề thiếu tiền để phát triển bóng đá. Theo ông, tổ chức này đang nắm giữ nguồn dự trữ tài chính rất lớn, không có nợ và còn đạt doanh thu khoảng 15 tỉ USD trong chu kỳ 2022 - 2026 như chính Chủ tịch Infantino từng công bố.

Theo ông Cordeiro, nếu các liên đoàn thành viên cần thêm nguồn lực phát triển, FIFA hoàn toàn có thể sử dụng ngân sách hiện có thay vì bán một phần tài sản thương mại giá trị nhất của mình.

Ông Carlos Cordeiro đã tuyên bố từ chức ngay lập tức ẢNH: REUTERS

Chủ tịch FIFA Infantino mất đi cánh tay đắc lực ẢNH: REUTERS

Ông cho rằng việc đổi quyền lợi lâu dài tại World Cup để thu về khoảng 4,2 tỉ USD chẳng khác nào "thế chấp tương lai của bóng đá". Vị cựu lãnh đạo này cũng bác bỏ quan điểm cho rằng FIFA cần các nhà đầu tư bên ngoài để gia tăng giá trị thương mại, bởi theo ông, chính đội ngũ điều hành hiện nay đã tạo nên những kỷ lục doanh thu trong nhiều năm qua.

Không chỉ phản đối về mặt tài chính, ông Cordeiro còn chỉ trích quy trình triển khai đề xuất. Ông đặt ra hàng loạt câu hỏi như vì sao FIFA phải thực hiện thương vụ vào thời điểm này, cơ chế giám sát ra sao, ai sẽ được hưởng lợi, các nhà đầu tư sẽ nhận những quyền gì và liệu đã có quy trình cạnh tranh minh bạch hay chưa.

Theo ông, các liên đoàn thành viên đang bị yêu cầu đưa ra quyết định có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai bóng đá thế giới trong thời gian quá ngắn, khi nhiều vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải đáp đầy đủ.

Kết thúc tuyên bố, ông Cordeiro xác nhận từ chức ngay lập tức khỏi vị trí cố vấn cấp cao của Chủ tịch FIFA. Ông nhấn mạnh trách nhiệm lớn nhất của FIFA là bảo vệ và phát triển bóng đá cho các thế hệ tương lai, chứ không phải tối đa hóa lợi nhuận thương mại bằng mọi giá.