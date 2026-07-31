Huyền thoại Franco Baresi qua đời tuổi 66, AC Milan vĩnh biệt người đội trưởng vĩ đại

Thông tin được AC Milan xác nhận vào chiều ngày 31.7 (giờ Việt Nam), khiến người hâm mộ Rossoneri cũng như bóng đá Ý bàng hoàng. Chỉ hơn một năm trước, Baresi từng trải qua ca phẫu thuật điều trị u phổi. Dù sức khỏe suy giảm, ông vẫn nhiều lần xuất hiện tại sân San Siro và còn là một trong những người rước đuốc tại lễ khai mạc Olympic mùa đông Milan - Cortina 2026.

Trong thông báo đầy xúc động, AC Milan viết: "Lịch sử Milan đang ngập tràn nước mắt trước sự ra đi của Franco Baresi. Tấm gương, nhân cách và chiếc áo số 6 huyền thoại của ông sẽ mãi mãi là một phần không thể tách rời trong DNA và lịch sử của CLB. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Franco Baresi và toàn thể người hâm mộ Rossoneri".

Baresi được coi là một biểu tượng tại San Siro, khi ông đã dành toàn bộ 20 năm sự nghiệp của mình cho CLB và đeo băng đội trưởng trong 15 mùa giải trước khi giải nghệ vào năm 1997 ẢNH: REUTERS

Biểu tượng bất tử của AC Milan

Sinh ngày 8.5.1960 tại Travagliato (Ý), Baresi gia nhập học viện AC Milan năm 1974 sau khi bị Inter Milan từ chối vì thể hình quá nhỏ bé. Quyết định ấy đã mở ra một trong những câu chuyện trung thành vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Ông ra mắt đội một năm 1977 và gắn bó trọn vẹn sự nghiệp với AC Milan đến khi giải nghệ năm 1997. Trong suốt 20 năm khoác áo Rossoneri, Baresi thi đấu hơn 700 trận, giành 6 chức vô địch Serie A cùng 3 Cúp C1 châu Âu/Champions League, trở thành thủ lĩnh của thế hệ vàng dưới thời các HLV Arrigo Sacchi và Fabio Capello.

Không chỉ là đội trưởng mẫu mực, Baresi còn được xem là người góp phần thay đổi cách nhìn về vị trí libero. Với khả năng đọc tình huống, phát động tấn công và chỉ huy hàng phòng ngự xuất sắc, ông được đánh giá là một trong những hậu vệ toàn diện nhất lịch sử.

Sau khi giải nghệ, AC Milan treo vĩnh viễn chiếc áo số 6 để tri ân người đội trưởng huyền thoại - một vinh dự hiếm hoi trong lịch sử đội bóng.

Từ cậu bé mồ côi đến huyền thoại bóng đá Ý

Cuộc đời của Baresi là hành trình vượt lên nghịch cảnh. Mồ côi cha mẹ từ năm 14 tuổi, ông sớm trưởng thành trong môi trường bóng đá khắc nghiệt và luôn nổi tiếng với ý chí kiên cường.

Sự nghiệp của ông cũng trải qua không ít biến cố khi AC Milan hai lần xuống hạng Serie B vì bê bối Totonero và thành tích yếu kém. Tuy nhiên, Baresi chưa từng rời bỏ đội bóng dù nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ các ông lớn châu Âu.

Lòng trung thành ấy được đền đáp khi AC Milan bước vào giai đoạn huy hoàng cuối thập niên 1980 và đầu những năm 1990 dưới sự đầu tư của Silvio Berlusconi cùng triết lý bóng đá cách mạng của HLV Arrigo Sacchi.

Franco Baresi (trái) trong màu áo đội tuyển Ý tại World Cup 1994 ẢNH: AFP

Trong màu áo đội tuyển Ý, Baresi có 81 lần ra sân. Ông là thành viên đội tuyển vô địch World Cup 1982 và sau đó trở thành đội trưởng Azzurri, đưa đội bóng vào chung kết World Cup 1994. Dù đá hỏng quả luân lưu trong trận thua Brazil, hình ảnh Baresi bật khóc sau thất bại vẫn là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất lịch sử bóng đá Ý.

Sau khi treo giày, Baresi tiếp tục phục vụ AC Milan trên nhiều cương vị, từ phụ trách đào tạo trẻ đến Phó chủ tịch danh dự. Ngoài quãng thời gian ngắn làm Giám đốc kỹ thuật tại Fulham năm 2002, ông gần như không bao giờ rời xa đội bóng đã gắn bó cả cuộc đời.

Baresi từng về nhì Quả bóng vàng năm 1989, được FIFA đưa vào danh sách FIFA 100 năm 2004 và góp mặt trong Đại sảnh Danh vọng bóng đá Ý. Với nhiều thế hệ cầu thủ, đặc biệt là Paolo Maldini, ông là hình mẫu hoàn hảo về tài năng, sự tận hiến và lòng trung thành.

Sự ra đi của Franco Baresi khép lại cuộc đời của một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử, nhưng di sản mà ông để lại sẽ còn sống mãi trong lòng người hâm mộ AC Milan, bóng đá Ý và cả thế giới. Chiếc áo số 6 tại San Siro sẽ mãi nhắc nhớ về người đội trưởng huyền thoại đã dành trọn cuộc đời cho màu áo đỏ - đen.