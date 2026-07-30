Nóng: UEFA phản ứng dữ dội, 55 thành viên sẵn sàng tẩy chay FIFA nếu cổ phần World Cup bị bán

Chỉ ít ngày sau khi FIFA công bố đề xuất thành lập công ty con thương mại để quản lý World Cup và các giải đấu lớn, làn sóng phản đối từ châu Âu đã leo thang mạnh mẽ. Trong cuộc họp khẩn diễn ra tối 30.7 (giờ Việt Nam), toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của UEFA đã nhất trí thông qua lập trường cứng rắn: tẩy chay toàn bộ các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch này trở thành hiện thực.

Theo BBC, Reuters và Sky Sports, quyết định của UEFA áp dụng với World Cup nam, World Cup nữ và FIFA Club World Cup. Đây được xem là sức ép lớn nhất mà bóng đá châu Âu từng tạo ra với FIFA trong nhiều năm qua.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết đang hướng đến kế hoạch bán cổ phần World Cup, nhưng vấp phải rất nhiều sự phản đối ẢNH: REUTERS

UEFA: "World Cup không phải để bán"

Trong tuyên bố sau cuộc họp, UEFA nhấn mạnh toàn bộ 55 liên đoàn thành viên đều "đứng chung một chiến tuyến" và kiên quyết phản đối việc FIFA chuyển quyền sở hữu một phần các giải đấu cho các nhà đầu tư tư nhân.

UEFA tuyên bố: "World Cup không thể được coi là một sản phẩm đầu tư. Đây là một trong những di sản thể thao vĩ đại nhất của bóng đá, được xây dựng qua nhiều thế hệ cầu thủ, đội tuyển quốc gia và người hâm mộ trên khắp thế giới. Không một phần nào của nó nên bị nhượng lại cho các nhà đầu tư tư nhân. World Cup không phải để bán".

Không chỉ phản đối về mặt nguyên tắc, UEFA còn khẳng định sẽ không cử bất kỳ đội tuyển quốc gia nào tham dự các giải đấu của FIFA nếu đề xuất vẫn còn hiệu lực, trừ khi FIFA hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch và cam kết không mở quyền sở hữu các giải đấu cho khu vực tư nhân.

Theo kế hoạch được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giới thiệu, FIFA sẽ thành lập một công ty con mang tên FIFA Forward Enterprises (FFE) để quản lý các giải đấu lớn như World Cup và Club World Cup. Công ty này sẽ mở cửa cho các nhà đầu tư bên ngoài mua cổ phần, trong khi FIFA vẫn giữ quyền kiểm soát đối với công tác quản trị và các quyết định chuyên môn.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, ông Infantino đã gửi thư đến toàn bộ 211 liên đoàn thành viên FIFA, đề nghị họ ủng hộ kế hoạch trước hạn chót ngày 19.9. Mỗi liên đoàn được hứa hẹn nhận tối đa 40 triệu USD nếu kế hoạch được thông qua, trong đó có khoản phân bổ ban đầu 20 triệu USD. FIFA cho biết mục tiêu của mô hình mới là tạo thêm nguồn lực tài chính để thúc đẩy sự phát triển bóng đá toàn cầu.

Tất cả thành viên của UEFA sẵn sàng từ bỏ các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch bán cổ phần World Cup được thông qua ẢNH: REUTERS

UEFA cảnh báo bóng đá sẽ thay đổi mãi mãi

Tuy nhiên, UEFA cho rằng việc các nhà đầu tư tư nhân nắm giữ cổ phần trong World Cup sẽ khiến bóng đá đánh mất bản chất vốn có. Theo tổ chức này, khi lợi nhuận trở thành ưu tiên hàng đầu, các quyết định về lịch thi đấu, thể thức thi đấu hay định hướng phát triển bóng đá sẽ không còn đặt lợi ích của người hâm mộ và các đội tuyển lên trước, mà chịu áp lực từ các cổ đông.

UEFA cũng chỉ trích FIFA đã đưa ra một đề xuất có ảnh hưởng rất lớn nhưng lại thiếu sự tham vấn đầy đủ với các liên đoàn thành viên, đồng thời cho rằng các liên đoàn trên thế giới đang bị đặt trước một "tối hậu thư" giữa việc chấp nhận kế hoạch hoặc từ bỏ khoản hỗ trợ tài chính rất lớn.

Cuộc bỏ phiếu của 211 liên đoàn thành viên FIFA sẽ diễn ra trước hạn chót ngày 19.9. Theo quy định, đề xuất chỉ cần nhận quá bán số phiếu cùng sự chấp thuận của Hội đồng FIFA để được thông qua.

Dù vậy, việc toàn bộ 55 thành viên UEFA tuyên bố sẵn sàng tẩy chay World Cup được xem là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của ông Gianni Infantino. Nhiều chuyên gia nhận định rất khó để các nhà đầu tư chấp nhận rót vốn nếu các đội tuyển châu Âu - lực lượng chiếm phần lớn sức hút và giá trị thương mại của World Cup - không tham dự.

Ngoài UEFA, một số liên đoàn khác như CONCACAF, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF)... cũng đã bày tỏ quan ngại về đề xuất của FIFA, báo hiệu cuộc tranh luận quanh tương lai mô hình quản trị bóng đá thế giới sẽ còn tiếp tục nóng lên trong thời gian tới.