Nhận định, dự đoán tỷ số Timor Leste vs Indonesia: Chủ nhà bị dội mưa bàn thắng

Tổng quan trước trận Timor Leste vs Indonesia

Sau hai lượt trận đầu tiên, cục diện bảng A đang dần được phân hóa rõ rệt. Đội tuyển Timor Leste khả năng cao tiếp tục bị loại sớm khi chưa giành được điểm số nào, để thủng lưới 9 bàn và chưa từng một lần tìm thấy đường vào khung thành đối phương. Với những màn thể hiện đã qua, lỗ hổng lớn nhất của Timor Leste nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự bóng bổng và bảo vệ khu vực trung lộ. Không chỉ "ngợp" ở mặt trận phòng ngự, hàng công của Timor Leste cũng tỏ ra bế tắc khi mới chỉ tạo ra vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích sau 2 trận đấu.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Indonesia bước vào lượt trận này với tâm lý hết sức hưng phấn sau màn đè bẹp Campuchia 5-1 ở ngày ra quân. Dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman, tập thể xứ vạn đảo cho thấy sự biến hóa trong lối chơi nhờ sự cơ động của dàn sao nhập tịch chất lượng. Điểm sáng lớn nhất của Indonesia chính là phong độ ấn tượng của tiền đạo 20 tuổi Mitchell Lee Baker, người vừa lập cú hat-trick ngay trong trận ra mắt.

Trận Timor Leste vs Indonesia thuộc bảng A diễn ra lúc 17 giờ (theo giờ Việt Nam), trên sân Chonburi - Thái Lan ẢNH: FPT PLAY

Với sự hỗ trợ đắc lực từ nhạc trưởng Thom Haye cùng bộ đôi hậu vệ biên Sandy Walsh và Eliano Reijnders, Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) đang sở hữu hỏa lực tấn công rất đáng gờm. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng tuyệt đối về phía Indonesia khi họ toàn thắng trong cả 5 lần chạm trán Timor Leste trong quá khứ.

Dự đoán tỷ số: Timor Leste 0-6 Indonesia

Do đang kém đội tuyển Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại và chịu sự bám đuổi của Singapore, Indonesia chắc chắn không dừng lại ở một chiến thắng nhẹ nhàng trước Timor Leste. Thầy trò HLV John Herdman sẽ đẩy cao đội hình dồn ép ngay từ những phút đầu nhằm giải quyết trận đấu sớm và tích lũy tối đa bàn thắng, qua đó chiếm lợi thế trong cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Trước một Timor Leste yếu kém cả về thể lực lẫn kỹ chiến thuật, đội bóng xứ vạn đảo chắc chắn sẽ làm chủ thế trận và nhiều khả năng trút một cơn mưa bàn thắng trên sân Chonburi. Một chiến thắng với cách biệt từ 5 đến 6 bàn nghiêng về Indonesia là kịch bản đã được dự báo trước.



