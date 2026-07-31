CONCACAF nối gót UEFA phản đối FIFA, lộ đối thủ sắp tranh cử cùng Chủ tịch Infantino

Theo The Athletic, rạng sáng 31.7 (giờ Việt Nam), toàn bộ 41 liên đoàn thành viên của CONCACAF đã họp khẩn để thảo luận về đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) - công ty con phụ trách các hoạt động thương mại và sự kiện lớn của FIFA, trước khi bán tối đa khoảng 21% cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân.

Sau cuộc họp, CONCACAF ra tuyên bố bác bỏ đề xuất, cho rằng quá trình xây dựng kế hoạch thiếu minh bạch, thời gian tham vấn quá gấp gáp và chưa được các cơ quan quản trị của FIFA xem xét đúng quy trình.

Tuyên bố của CONCACAF nêu rõ: "Các thành viên đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc thiếu quy trình phù hợp, thời hạn quá ngắn được áp đặt một cách giả tạo, cũng như việc không có sự xem xét hoặc phê duyệt từ các cơ quan quản lý liên quan của FIFA".

Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani (trái) cùng các thành viên đã tổ chức cuộc họp và tuyên bố phản đối đề xuất bán cổ phần World Cup của FIFA ẢNH: REUTERS

Liên đoàn khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe cũng đặt câu hỏi vì sao FIFA cần huy động vốn tư nhân để tài trợ cho chương trình FIFA Forward, trong khi tổ chức này vừa trải qua kỳ World Cup được đánh giá là sinh lợi nhất lịch sử.

Không dừng ở việc phản đối, CONCACAF còn yêu cầu các đại diện của mình trong Hội đồng FIFA làm việc với ban lãnh đạo FIFA nhằm tìm giải pháp sử dụng nguồn dự trữ hiện có để hỗ trợ các liên đoàn thành viên, thay vì bán cổ phần các giải đấu.

Động thái này được xem là tiếp nối lập trường rất cứng rắn của UEFA. Trước đó, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên châu Âu đã thống nhất sẽ tẩy chay tất cả các giải đấu của FIFA, bao gồm cả World Cup, nếu kế hoạch tư nhân hóa một phần quyền sở hữu các giải đấu không bị hủy bỏ hoàn toàn.

Trong tuyên bố gây chú ý, UEFA khẳng định World Cup là di sản của bóng đá thế giới và "không phải để bán". Tổ chức này cho rằng nếu các nhà đầu tư tư nhân sở hữu một phần giải đấu, mọi quyết định về lịch thi đấu, thể thức và tương lai bóng đá sẽ chịu áp lực từ lợi nhuận thay vì lợi ích của môn thể thao.

Theo Sky Sports, việc CONCACAF nhập cuộc khiến kế hoạch của ông Infantino đứng trước sức ép rất lớn. Nếu cả UEFA và CONCACAF giữ nguyên lập trường, nguy cơ nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới không tham dự các giải đấu của FIFA có thể khiến dự án gần như không còn tính khả thi.

Chủ tịch PSG được đề xuất tranh cử với Chủ tịch FIFA Infantino

Không chỉ đối mặt làn sóng phản đối về kế hoạch FFE, Chủ tịch FIFA Infantino còn chịu áp lực ngày càng lớn trước cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới vào tháng 3 năm sau. Theo Sky Sports, nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong bóng đá châu Âu đang tìm cách thuyết phục Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA.

Ông Al-Khelaifi là một trong những nhân vật uy tín, đang được đề xuất để tranh cử vị trí Chủ tịch FIFA ở nhiệm kỳ mới ẢNH: REUTERS

Ông Al-Khelaifi hiện là một trong những nhân vật quyền lực nhất của bóng đá thế giới khi giữ vai trò Chủ tịch PSG, Chủ tịch beIN Media Group, Chủ tịch Qatar Sports Investments, đồng thời là thành viên Ban Chấp hành UEFA.

Đáng chú ý, ông Infantino đã không có đối thủ trong hai cuộc bầu cử gần nhất và đang hướng tới nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, theo Sky Sports, nếu làn sóng phản đối hiện nay tiếp tục lan rộng, đây có thể là lần đầu tiên ông phải đối mặt một ứng viên đủ sức tạo nên cuộc cạnh tranh thực sự.

Trong khi đó, FIFA vẫn bảo vệ đề xuất FFE. Ông Infantino khẳng định đây chỉ là một "cơ hội" chứ không phải nghĩa vụ, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch chỉ có thể được triển khai nếu nhận được sự chấp thuận của đa số trong số 211 liên đoàn thành viên cùng Hội đồng FIFA. Theo đề xuất, các liên đoàn thành viên có thể nhận khoản hỗ trợ lên tới khoảng 40 triệu USD trong chu kỳ tiếp theo nếu kế hoạch được thông qua.