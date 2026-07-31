FIFA phản hồi ý định tẩy chay của UEFA, không lay chuyển kế hoạch bán cổ phần World Cup

Sau khi vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ nhiều liên đoàn liên quan đến đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE), FIFA đã phát đi thông báo chính thức nhằm làm rõ kế hoạch gây tranh cãi. Trong tuyên bố mới nhất, FIFA cho biết họ "tôn trọng và ghi nhận" những ý kiến cũng như mối quan ngại được các liên đoàn thành viên nêu ra công khai, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với một quy trình tham vấn "cởi mở, dân chủ và minh bạch".

Tuy nhiên, tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng những thông tin xuất hiện trên truyền thông đã làm gián đoạn quá trình tham vấn ban đầu. FIFA nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình tham vấn để bảo đảm mọi liên đoàn thành viên có thể đưa ra quyết định dựa trên đầy đủ thông tin và sự thật".

Chủ tịch Infantino (trái) cho biết FIFA đang lên kế hoạch bán cổ phần World Cup cho tư nhân ẢNH: REUTERS

FIFA: "Không ai bán bóng đá cả"

Điểm đáng chú ý nhất trong thông báo là việc FIFA bác bỏ hoàn toàn quan điểm cho rằng tổ chức này đang tìm cách bán World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Theo FIFA, FFE chỉ là một mô hình được đề xuất nhằm tối ưu hóa hoạt động thương mại của các giải đấu, từ đó tạo thêm nguồn thu để tái đầu tư cho sự phát triển bóng đá trên toàn thế giới.

FIFA tuyên bố: "Không ai đang bán bóng đá cả. Đây không phải là điều FIFA sẽ xem xét".

FIFA cũng khẳng định quyền quản lý các giải đấu, lịch thi đấu, điều lệ và toàn bộ các quyết định chuyên môn vẫn sẽ thuộc quyền kiểm soát tuyệt đối của FIFA, ngay cả khi FFE được thông qua.

FBI siết quản lý drone sau World Cup 2026, chuẩn bị cho Super Bowl và Olympic Los Angeles

Marca nhận định, dù không nhắc trực tiếp tên UEFA nhưng thông điệp FIFA đưa ra được xem là nhằm đáp trả lập trường cứng rắn đối với Liên đoàn Bóng đá châu Âu.

Thông báo của FIFA viết: "Mọi người đều có quyền phản đối, dọa tẩy chay hoặc yêu cầu làm rõ. Nhưng không một tổ chức nào có thể tuyên bố đại diện cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên của FIFA".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (hàng trên, bìa phải) và Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin (hàng trên, bìa trái) ẢNH: REUTERS

Theo FIFA, mọi liên đoàn thành viên đều phải có quyền tự xem xét đề xuất và tự quyết định lá phiếu của mình thay vì chịu ảnh hưởng từ bất kỳ tổ chức khu vực nào.

Trước đó, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên UEFA đã thống nhất sẽ tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch bán một phần quyền thương mại World Cup được triển khai. Sau UEFA, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) với 41 thành viên cũng chính thức bác bỏ đề xuất này. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bày tỏ nhiều lo ngại về quy trình và tính minh bạch.

FIFA cho biết mục tiêu lớn nhất của FFE là tăng nguồn tài chính dành cho các liên đoàn thành viên. Theo đề xuất, mỗi liên đoàn sẽ nhận 20 triệu USD từ chương trình FIFA Forward giai đoạn 2027 - 2030. Ngoài ra, các liên đoàn còn có thể tiếp cận thêm tối đa 20 triệu USD thông qua chương trình Fast Forward được tài trợ từ nguồn vốn bên ngoài.

Tổ chức này nhấn mạnh FFE chỉ được thành lập nếu nhận được sự chấp thuận của đa số trong tổng số 211 liên đoàn thành viên tại Đại hội FIFA. Đồng thời, FIFA khẳng định mọi nội dung của đề xuất vẫn đang trong quá trình tham vấn và có thể được chấp thuận, sửa đổi hoặc thậm chí bác bỏ hoàn toàn nếu không đạt được sự đồng thuận cần thiết.