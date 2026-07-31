Từ đối thủ, Casemiro ca ngợi Messi ngày ra mắt Inter Miami: ‘Vị thần của bóng đá’

Casemiro đã thi đấu trận đầu tiên cho CLB mới Inter Miami trong trận thắng CF Montreal với tỷ số 1-0 ở sân khách giải MLS ngày 26.7. Tiền vệ kỳ cựu 34 tuổi, người Brazil này vừa tham dự World Cup 2026, ký hợp đồng với Inter Miami đến hết năm 2027 và tùy chọn đến năm 2029.

Từng là những đối thủ không đội trời chung, Casemiro và Messi giờ sát cánh cùng nhau tại CLB Inter Miami Ảnh: Reuters

Ngay sau khi vừa có thị thực lao động P-1 tại Mỹ, Casemiro đã lập tức thi đấu mà không cần tập luyện một buổi nào với đội bóng mới. Nhưng màn ra mắt của cầu thủ kỳ cựu này hết sức mỹ mãn, khi anh giúp đội nhà tiếp tục có chiến thắng trước CF Montreal ngay sau trận thắng Chicago Fire FC (tỷ số 3-2 ngày 23.7) trong bối cảnh vắng Messi.

Trước trận Inter Miami gặp Columbus Crew cũng tại MLS lúc 6 giờ 30 ngày 2.8 trên sân nhà Nu, Casemiro đã có buổi ra mắt chính thức với giới CĐV và truyền thông tại Mỹ.

Tại đây, Casemiro đã giải thích nhiều lý do vì sao anh chọn gia nhập Inter Miami và sát cánh cùng Messi, dù trước đây giữa họ từng là những đối thủ không đội trời chung khi lần lượt còn khoác áo CLB Real Madrid và Barcelona thi đấu tại giải La Liga (Tây Ban Nha).

"Tôi sẽ giúp Messi đoạt thêm nhiều chức vô địch"

"Thật vinh dự khi được chơi bên cạnh vị thần bóng đá", Casemiro chia sẻ về tình thế đảo ngược hoàn toàn khi anh và Messi nay trở thành đồng đội, thay vì là đối thủ như trước đây.

"Tôi rất hạnh phúc khi được thi đấu cùng Messi. Messi đã từng gây cho tôi rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi lại luôn mơ ước được chơi bóng cùng người giỏi nhất. Tôi muốn giúp Messi tiếp tục chiến thắng và đoạt thêm các danh hiệu vô địch", Casemiro cho biết thêm.

"Tôi đã thi đấu với anh ấy nhiều lần. Tôi biết rằng không thể ngăn cản anh ấy. Nhưng sau khi giành được mọi danh hiệu và vẫn thấy anh ấy muốn tiếp tục phát triển, tiếp tục chiến thắng… điều đó thật ấn tượng. Đối với tôi, được chơi bên cạnh anh ấy là một vinh dự", Casemiro nhấn mạnh.

Messi và Casemiro sẽ sớm thi đấu cùng nhau trong màu áo Inter Miami trận gặp Columbus Crew ngày 2.8 tới đây Ảnh: Reuters

Casemiro cũng không giấu nổi sự phấn khích khi cho rằng: "Quyết định gia nhập Inter Miami là lựa chọn tuyệt vời mà tôi và gia đình đã đưa ra. Đội bóng đang có một dự án phát triển đầy tham vọng, chiêu mộ nhiều ngôi sao hàng đầu.

Điều quan trọng là phải có những người muốn tiếp tục phát triển, luôn khao khát vươn lên. Đây là một đội bóng đã từng tham dự Club World Cup. Tôi muốn tiếp tục phát triển. Đó là lý do tôi chọn Inter Miami ngay từ đầu sau khi quyết định không gia hạn với CLB M.U khi hết hạn hợp đồng".

Casemiro cũng cho rằng, điều anh tiếc nuối nhất trong sự nghiệp chính là không thể cùng đội tuyển Brazil chinh phục được giấc mơ vô địch World Cup. Anh chia sẻ: "Đó có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi (năm 2026). Thật đau lòng khi nói về điều đó. Trở thành nhà vô địch thế giới là một giấc mơ tôi ấp ủ. Nhưng tôi may mắn được tham gia ba kỳ World Cup, đó cũng là một mục tiêu khác".

Ở chặng cuối của sự nghiệp, Casemiro khẳng định anh sẽ hoàn toàn tập trung vào CLB Inter Miami, sau khi sự nghiệp thi đấu quốc tế đã thực sự khép lại và chắc chắn anh sẽ sớm chính thức nói lời tạm biệt đội tuyển Brazil. Tương tự như Neymar, người cũng đã tuyên bố "sự nghiệp ở đội tuyển đã kết thúc sau khi World Cup 2026 khép lại".