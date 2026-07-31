Chelsea của Alonso hướng đến sự cân bằng

Q UÁ TRẺ CHÍNH LÀ MỘT VẤN ĐỀ

Khi Jordan Henderson và Danny Welbeck đá trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh vào năm 2008 thì Dastayen Satpaev và Reggie Walsh chỉ vừa chào đời. Ryan Kavuma-McQueen khi ấy còn đang ở trong bụng mẹ. Kavuma-McQueen vừa đá chính ở trận giao hữu đầu tiên của Chelsea trong mùa hè này (thắng Western Sydney Wanderers 6-4). Satpaev và Walsh thì phối hợp với nhau để ghi bàn đầu tiên cho Chelsea cũng trong trận ấy. Thế còn Henderson và Welbeck?

HLV Alonso được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea thành công Ảnh: AFP

Giới thạo tin đồn rằng Henderson đã đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea theo bản hợp đồng 2 năm, còn Welbeck thì chuẩn bị kiểm tra sức khỏe để gia nhập "The Blues".

Có đúng là ông Alonso muốn rước về Chelsea hai lão tướng (35 - 36 tuổi) từ lâu đã rơi vào quên lãng? Tân HLV Chelsea từ chối xác nhận, nhưng giới quan sát thậm chí không hề bận tâm đến câu trả lời rằng có hay không hai bản hợp đồng ấy. Họ chỉ tập trung phân tích nguyên nhân vì sao Alonso sẽ rước Henderson và Welbeck về Chelsea. Và khi Alonso nói về đội bóng mới của mình, thì đấy hoàn toàn là sự trùng hợp. HLV Alonso cho rằng điều quan trọng nhất mà lực lượng Chelsea cần có trong mùa bóng này là sự cân bằng. Cụ thể là cân bằng về tuổi tác, kinh nghiệm, quyền lực.

Đặc điểm rõ nhất của Chelsea trong những năm qua là tuổi trẻ. Mùa trước, Chelsea lập kỷ lục ở giải Ngoại hạng Anh về độ tuổi bình quân trẻ nhất của đội hình chính (24 tuổi 36 ngày). Suốt mùa bóng, không có cầu thủ nào trên 27 tuổi xuất hiện trong đội hình Chelsea. Ở Champions League mùa trước, Chelsea là đội đầu tiên trong lịch sử có đến 3 cầu thủ "tuổi teen" cùng ghi bàn ở một trận đấu. Chelsea chưa từng sử dụng cầu thủ nào trên 30 tuổi suốt 2 năm nay, và chưa từng ký hợp đồng với cầu thủ trên 30 tuổi trong vòng 4 năm.

Đầy ắp tài năng và sức trẻ, nhưng Chelsea trắng tay mùa vừa qua, chỉ đứng thứ 10 ở giải Ngoại hạng và không được tham dự các cúp châu Âu mùa này. Vấn đề lớn nhất của họ là quá trẻ!

T HÀNH CÔNG Ở L EVERKUSEN SẼ ĐƯỢC LẶP LẠI?

Đúng là HLV Alonso cần gấp một lão tướng ở tuổi "băm" để bổ sung giá trị kinh nghiệm cho lực lượng Chelsea. Ông nhắm đến Granit Xhaka, nhưng Chelsea đã thất bại trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ 33 tuổi này. Vấn đề không chỉ nằm ở tuổi tác và kinh nghiệm, mà còn cần có giá trị thủ lĩnh nữa. Chelsea mùa bóng trước thiếu hẳn giá trị này. Vai trò thủ lĩnh của Xhaka thì quá rõ ràng ở Sunderland hiện nay cũng như ở Leverkusen của… Alonso vài năm trước.

Giống như Chelsea hiện nay, ông Alonso từng tiếp quản một Leverkusen rất xuất sắc, trẻ trung và không có danh hiệu gì. Leverkusen tăng cường Xhaka và Jonas Hofmann trước cái nhìn ngạc nhiên trong làng bóng Đức. Kết quả kỳ diệu: đội bóng bị gọi là "Neverkusen" không chỉ lần đầu lên ngôi vô địch Bundesliga (mùa 2023 - 2024) mà còn đoạt luôn "cú đúp" và đi vào lịch sử với kỷ lục vô địch Bundesliga mà không thua trận nào suốt mùa bóng. Ngay cả Bayern Munich lừng lẫy danh tiếng cũng chưa bao giờ làm được như vậy.

Alonso chỉ là một HLV trẻ. Leverkusen là CLB đầu tiên mà ông dẫn dắt trong bóng đá đỉnh cao. "Tác giả bản quyền" của chiến lược bổ sung lão tướng dẫn đến thành công mỹ mãn ở Leverkusen là Giám đốc kỹ thuật Simon Rolfes. Và đấy chính là bài học tuyệt vời cho Alonso trong nghề huấn luyện. Bây giờ ông đang có dịp thực hành. Cũng cần lưu ý chức danh của Alonso khi ông dẫn dắt Chelsea mùa này là "manager", chứ không phải "head coach".

Khác biệt chủ yếu: chức danh "manager" quyết định chiến lược chuyển nhượng trong làng bóng Anh. Ngoài ra, chức danh này cũng sẽ quyết định quan điểm, lối chơi xuyên suốt từ các đội trẻ đến đội lớn của CLB. Dựa vào điều này giới chuyên môn nhận định: Chelsea sẽ chơi theo sơ đồ có 3 hậu vệ và 1 tiền vệ mỏ neo ngay phía trước.

Gọi đấy là sơ đồ 3-4-3 hay 3-1-3-3 tùy bạn. Giới bóng đá Anh vẫn luôn ám ảnh với cách chơi có 3 hậu vệ. Antonio Conte từng thành công rực rỡ với cách chơi này ở Chelsea, nhưng Ruben Amorim lại thua tan nát ở M.U. Hãy chờ xem "mô hình Leverkusen" của HLV Alonso sẽ đưa Chelsea đến đâu!