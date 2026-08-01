Áp lực đòi cách chức Chủ tịch FIFA tăng mạnh, ông Infantino lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liệu có đảo ngược tình thế?

Báo Tây Ban Nha, MARCA cho biết, bất kể Chủ tịch FIFA Infantino đã ra thông báo (ngày 1.8) hủy bỏ kế hoạch bán cổ phần World Cup, chấm dứt việc thực hiện chương trình FIFA Forward Enterprise, vì sự phản ứng dữ dội và thiếu sự ủng hộ từ các liên đoàn. Nhưng từ sự việc này, hậu trường FIFA đã xảy ra một cuộc nổi dậy rất lớn, khiến ông Infantino đang đối mặt với nguy cơ bị cách chức bởi người đồng minh thân cận nhất, Mattias Grafstrom.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom được cho là người muốn cách chức Chủ tịch FIFA Infantino sau vụ công bố kế hoạch bán cổ phần World Cup gây sốc Ảnh: Reuters

"Bất chấp áp lực ngày càng tăng, ông Infantino vẫn chưa từ chức và không có dấu hiệu nào cho thấy ông có kế hoạch rời khỏi FIFA. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom, người từng được coi là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Infantino, ngày càng xa cách vị chủ tịch trong bối cảnh khủng hoảng càng nghiêm trọng", MARCA tiết lộ.

"Đã có nhiều đồn đoán rằng Grafstrom có thể đóng vai trò trong một cuộc thách thức vị trí lãnh đạo FIFA tiềm năng, mặc dù chưa có động thái chính thức nào được công bố. Hướng đi tương lai của FIFA có thể phụ thuộc vào việc ông Infantino có thể lấy lại được sự ủng hộ từ các liên đoàn thành viên và các quan chức cấp cao hay không", MARCA nhấn mạnh.

Trong khi đó, trong thông báo hủy bỏ kế hoạch bán cổ phần World Cup, chấm dứt việc thực hiện chương trình FIFA Forward Enterprise ngày 1.8, Chủ tịch FIFA cũng bày tỏ: "Trong thời gian tới, ý định của tôi là tập hợp tất cả các bên liên quan lại với nhau trong những ngày và tuần tới trên tinh thần cùng chung lợi ích trong môn thể thao của chúng ta, và với mục tiêu tiếp tục phát triển bóng đá ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở những quốc gia cần sự hỗ trợ của chúng ta nhất".

Đây có thể là thời điểm Chủ tịch FIFA Infantino nhìn ra hoặc cần tìm kiếm lại sự ủng hộ cho mình, hoặc cũng có khả năng sẽ xảy ra là một cuộc lật đổ ghế chủ tịch ở thượng tầng của FIFA, MARCA đánh giá thêm.

Báo hàng đầu Tây Ban Nha này cũng nhận định: "Ông Infantino đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ chủ tịch FIFA của mình, sau khi một kế hoạch gây tranh cãi về việc đưa đầu tư tư nhân vào cấu trúc thương mại của World Cup đã gây ra phản ứng dữ dội của bóng đá toàn cầu. Vị trí của chủ tịch FIFA đang bị giám sát chặt chẽ, với các đồng minh cũ, các cơ quan quản lý và các nhân vật chính trị đặt câu hỏi liệu ông có thể tiếp tục lãnh đạo tổ chức này hay không".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (giữa) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trao HCV cho cầu thủ Yamal của đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Tranh cãi xoay quanh đề xuất được cho là thành lập FIFA Forward Enterprise, một thực thể thương mại riêng biệt sẽ giám sát các tài sản có giá trị của FIFA, bao gồm bản quyền phát sóng và tài trợ. Kế hoạch này được cho là liên quan đến việc bán 20% cổ phần trong công ty, với giá trị dự án khoảng 20 tỉ USD. Thrive Eternal, một công ty đầu tư do Joshua Kushner thành lập, đã được xác định là nhà đầu tư tiềm năng.

"Ông Infantino đã bảo vệ đề xuất này như một cách để tạo ra nhiều doanh thu hơn cho sự phát triển bóng đá và cung cấp hỗ trợ tài chính lớn hơn cho các liên đoàn thành viên của FIFA (211 thành viên, trong đó có Liên đoàn Bóng đá Việt Nam). Tuy nhiên, các nhà phê bình lập luận rằng động thái này có thể cho phép các nhà đầu tư tư nhân gây ảnh hưởng đến World Cup, một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất thế giới. Đề xuất này nhanh chóng tạo ra sự chia rẽ giữa các cơ quan quản lý bóng đá.

UEFA (châu Âu) đã tổ chức các cuộc thảo luận khẩn cấp và phản đối mạnh mẽ kế hoạch này, cảnh báo rằng World Cup không nên bị đặt dưới sự ảnh hưởng của tư nhân. Các liên đoàn châu lục khác, bao gồm CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe), châu Á (AFC) và ngay cả CONMEBOL (Nam Mỹ), đồng minh thân cận với ông Infantino, cũng đều bày tỏ lo ngại, làm gia tăng áp lực lên ban lãnh đạo FIFA. Những diễn biến cấp tập này đã dẫn đến thông báo hủy bỏ kế hoạch bán cổ phần World Cup của Chủ tịch FIFA Infantino (ngày 1.8)", theo MARCA.

Chủ tịch FIFA Infantino không còn nhận sự ủng hộ

"Vòng tròn thân cận của ông Infantino đã bắt đầu tan rã", MARCA chỉ ra và cho rằng: "Sau tất cả sự việc, mối đe dọa lớn nhất đối với quyền lực của ông Infantino lại đến từ chính nội bộ FIFA, khi các nhân vật cấp cao đã bắt đầu xa lánh vị chủ tịch".

Liệu Chủ tịch FIFA Infantino có giữ được chiếc ghế nóng của mình? Ảnh: Reuters

Báo này chỉ ra, bắt đầu từ ông Carlos Cordeiro, cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mỹ và là cố vấn cấp cao của ông Infantino, trở thành một trong những nhân vật quan trọng đầu tiên rời bỏ tổ chức. Ông Cordeiro đã chỉ trích đề xuất của Infantino, đặt câu hỏi tại sao FIFA cần đầu tư từ bên ngoài khi tổ chức này đã có nguồn dự trữ tài chính đáng kể.

Kevin Lamour, Giám đốc điều hành của FIFA và là cộng sự lâu năm của Infantino, đã đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ hơn. Lamour tuyên bố rằng nhân viên, quan chức, liên đoàn và các bên liên quan khác của FIFA đã không được thông báo đầy đủ về dự án. Ông lập luận rằng, tranh cãi này phản ánh những lo ngại rộng hơn về tính minh bạch, việc ra quyết định và quản trị trong tổ chức.

"Chưa hết, những chỉ trích ông Infantino còn mạnh hơn, thu hút cả sự chú ý ngoài lĩnh vực bóng đá. Các nhân vật chính trị, như Thủ tướng Anh Andy Burnham, đã kêu gọi Infantino xem xét lại vị trí của mình, trong khi tranh cãi này còn làm gia tăng các tranh chấp trước đó liên quan đến ban lãnh đạo FIFA. Chủ tịch FIFA cũng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về cáo buộc can thiệp vào các vấn đề chính trị và các quyết định liên quan đến World Cup 2026", MARCA cho biết thêm.

"Trong nhiều năm, ông Infantino dường như nắm quyền kiểm soát vững chắc FIFA, nhưng cuộc tranh chấp mới nhất này đã phơi bày những chia rẽ đáng kể trong tổ chức. Với việc các đồng minh cũ đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông, và các tổ chức bóng đá phản đối các đề xuất của ông, những tháng tới đây có thể là giai đoạn khó khăn nhất trong nhiệm kỳ chủ tịch của ông Infantino cho đến nay", MARCA kết luận.