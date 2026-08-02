Báo Indonesia dè dặt trước trận đại chiến đội tuyển Việt Nam: Thử thách thật sự là đây!

Trận đấu này được chính Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir khẳng định, đó mới thực sự là thước đo cho năng lực của đội nhà sau khi "Garuda" (biệt danh đội tuyển Indonesia) có hai trận ra quân thắng dễ dàng trước Campuchia tỷ số 5-1 và Timor Leste tỷ số 3-0.

Đình Bắc và đội tuyển Việt Nam sẽ khẳng định sức mạnh của mình ở trận đại chiến với Indonesia lúc 20 giờ 30 ngày 3.8 tại ASEAN Cup 2026 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với một chút áp lực sau khi họ trải qua trận hòa trước Singapore (tỷ số 0-0) trên sân nhà. Tuy nhiên, không thể nhìn vào trận đấu này để đánh giá đội quân của HLV Kim Sang-sik sa sút. Trái lại là khác, năng suất của các cầu thủ Việt Nam không hề giảm. Họ sẽ bước vào trận gặp Indonesia với một quyết tâm lớn hơn, chắc chắn sẽ gây khó khăn thực sự cho đội quân của HLV John Herdman", CNN Indonesia đánh giá.

"Cặp đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam, thậm chí ở mọi lứa tuổi luôn xứng đáng là kỳ phùng địch thủ của bóng đá khu vực. Cả hai đội đã gặp nhau nhiều lần, và đôi khi người ta còn ví von đây là "cặp đấu trời sinh" trên sân cỏ. Không chỉ ở AFF Cup (nay là ASEAN Cup) hay các kỳ SEA Games, mà hai đội còn gặp nhau ở vòng loại World Cup và Asian Cup.

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được xem là đối thủ khó nhằn nhất đối với Indonesia, nhờ những thành tích ấn tượng trong bóng đá khu vực và vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Trên sân cỏ, các cầu thủ Việt Nam luôn có cách gây khó dễ cho Indonesia. Và ngược lại, việc đánh bại nhau là điều bình thường mỗi khi hai đội tuyển láng giềng này gặp nhau", cũng theo CNN Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam cần dè chừng gì trước Indonesia?

Đội tuyển Việt Nam vẫn là thế lực lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á

CNN Indonesia cho rằng, trận quyết đấu sắp tới đây với nỗ lực rất lớn đến từ đội tuyển Việt Nam, vì họ cần chiến thắng để tự quyết cơ hội đi tiếp tại ASEAN Cup 2026, trong khi phía Indonesia sẽ có tâm lý nhẹ nhàng hơn, một trận hòa hoặc thậm chí thua trận, đội bóng của HLV John Herdman vẫn còn hy vọng ở trận còn lại gặp Singapore ở lượt cuối ngày 7.8.

Xuân Son cùng Tài Lộc và Hoàng Hên là bộ ba trên hàng công của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn bởi áp lực phải thắng sau trận hòa Singapore. Nhưng đây cũng là yếu tố để họ dồn toàn lực và không cần phải toan tính. Đội quân của HLV Kim Sang-sik vẫn có nhiều hy vọng vào bộ ba trên hàng công gồm 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Tài Lộc, Hoàng Hên và Xuân Son để tạo ra sự khác biệt.

Trong khi, Văn Hậu, Quang Hải, Đình Bắc, Hoàng Đức, Xuân Mạnh hay Thanh Chung là những gương mặt quen thuộc với bóng đá Indonesia lâu nay", CNN Indonesia đánh giá thêm.

Cũng theo CNN Indonesia: "Đây là trận đấu đáng chờ đợi nhất kể từ đầu ASEAN Cup 2026. Phía Indonesia, Thom Haye và các đồng đội như Mitchell Baker, Egy Maulana Vikri bây giờ cũng sẽ đối mặt với một đối thủ thực sự của mình. Đây cũng là trận đấu mang tính quyết định đối với cả hai đội. Cường độ trận đấu này chắc chắn sẽ được duy trì rất cao trong suốt 90 phút".

"Nếu các trận đấu với Campuchia và Timor Leste chỉ là những trận đấu khởi động đối với Indonesia, thì Egy Maulana Vikri và các đồng đội nên xem cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam này như một thử thách để giành chiếc vé bước lên bục vinh quang tại ASEAN Cup 2026. Nhưng trước mắt, họ cần phải vượt qua thử thách cực lớn này mới có thể hy vọng vào cơ hội vô địch, sau 30 năm dự giải đấu và chỉ có 6 lần về nhì", CNN Indonesia kết luận.