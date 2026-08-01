Madam Pang khiến CĐV tranh luận, Malaysia bị chỉ trích vì thua toàn diện Thái Lan

Madam Pang đăng ảnh, CĐV Thái Lan nghi ngờ lượng khán giả thực tế

Tối 1.8, đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trên sân Rajamangala, qua đó có 6 điểm sau 2 trận và tạm chiếm ngôi đầu bảng B. Yotsakorn Burapha mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 38, trước khi Teerasak Poeiphimai nhân đôi cách biệt ở phút 56.

Trong suốt trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam (còn được biết đến với biệt danh Madam Pang) liên tục cập nhật những diễn biến đáng chú ý trên mạng xã hội. Madam Pang đăng hình ảnh hai đội chuẩn bị ra sân, khoảnh khắc Yotsakorn thực hiện cú sút được chờ đợi và sau cùng là niềm vui chiến thắng của “Voi chiến”.

Madam Pang khiến CĐV tranh luận sôi nổi khi cập nhật thống kê số CĐV đến sân xem trận đấu giữa đội nhà và Malaysia ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đáng chú ý, sau khi trận đấu khép lại, Madam Pang tiếp tục chia sẻ hình ảnh thông báo từ ban tổ chức, trong đó cho biết có hơn 16.000 CĐV đến sân Rajamangala cổ vũ đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, chính thông tin này lại khiến một bộ phận CĐV Thái Lan tranh luận. Dưới bài đăng của Madam Pang, nhiều ý kiến bày tỏ sự “nghi ngờ” về con số hơn 16.000 khán giả được công bố khi cho rằng hình ảnh thực tế trên sân cho thấy khá nhiều khu vực khán đài còn trống.

Một CĐV để lại câu hỏi: “Rajamangala có sức chứa hơn 50.000 người trong khi nhiều góc quay của truyền hình trực tiếp cho thấy vẫn còn quá nhiều chỗ trống. Thật sự không hiểu nổi ban tổ chức đã thống kê ra sao để có được con số hơn 16.000 người”.

Dù vậy, câu chuyện về khán giả không làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội tuyển Thái Lan. “Voi chiến” cho thấy sự vượt trội về khả năng tổ chức, kinh nghiệm và đặc biệt là hiệu quả trong những thời điểm quyết định. Quan trọng hơn, chiến thắng 2-0 trước Malaysia giúp Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng B và hiện đã rộng cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Madam Pang cũng bày tỏ sự vui mừng khi đội tuyển Thái Lan sáng cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Malaysia bị chỉ trích, thừa nhận Thái Lan mạnh hơn

Nếu Thái Lan nhận được nhiều lời khen thì thất bại 0-2 lại khiến Malaysia phải đối mặt với những phân tích không mấy tích cực từ truyền thông nước này. Tờ Makanbola tập trung vào tác động của trận thua đối với cuộc đua bảng B. Theo tờ báo Malaysia, đội tuyển Malaysia đã bỏ lỡ cơ hội củng cố vị trí dẫn đầu sau khi không thể giành điểm tại Rajamangala.

Makanbola cũng chỉ ra sự khác biệt khá rõ giữa hai đội: “Thái Lan đã ghi 7 bàn và chưa để thủng lưới, trong khi Malaysia ghi 6 bàn nhưng nhận 3 bàn thua, có hiệu số thấp hơn đáng kể. Đây là lý do “Voi chiến” chiếm ngôi đầu dù hai đội cùng có 6 điểm”.

Trong khi đó, kênh Astro Arena chỉ ra vấn đề về lối chơi của đội tuyển Malaysia. Kênh thể thao Malaysia cho rằng hàng công đội nhà cần có thêm sự sáng tạo sau màn trình diễn không đủ sức gây khó khăn cho Thái Lan.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) có 6 điểm nhưng đã thi đấu đến 3 trận, phải quyết đấu với Philippines để giành vé đi tiếp ẢNH: NGỌC LINH

Đáng chú ý, chính hậu vệ Ubaidullah Shamsul Fazili cũng thừa nhận Malaysia thiếu sự sáng tạo ngay từ đầu trận. Theo Astro Arena, cầu thủ này cho biết đội nhà từng nghĩ có thể giải quyết trận đấu trong khoảng 20 phút đầu, nhưng kinh nghiệm của Thái Lan đã tạo ra sự khác biệt. Ubaidullah thừa nhận Thái Lan là đội mạnh hơn và Malaysia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hướng đến chiến thắng trước Philippines ở trận cuối vòng bảng để mở rộng cơ hội đi tiếp.

Trong khi đó, Berita Harian nhấn mạnh đội tuyển Malaysia đã không thể duy trì mạch thắng sau khi lần lượt vượt qua Myanmar và Lào. Tờ báo Malaysia cho biết đội khách nhập cuộc tích cực, tạo được một số cơ hội nhưng không thể tận dụng.

Berita Harian phân tích: “Bàn thua thứ hai ở phút 56 càng cho thấy sự bế tắc của Malaysia. Teerasak Poeiphimai tận dụng đường chuyền thuận lợi từ Worachit Kanitsribumphen để ghi bàn, giúp Thái Lan dẫn 2-0. Chúng ta thật sự đã thua toàn diện và sẽ phải cải thiện rất nhiều thứ trước khi bước vào trận quyết định với Philippines”.