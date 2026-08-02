Đội tuyển Việt Nam phải làm gì để hạn chế tối đa sức mạnh của Indonesia?

Quay về với sở trường

Trận hòa 0-0 với Singapore hôm 31.7 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) đặt đội tuyển Việt Nam vào tình thế hết sức khó khăn. Nếu đội tuyển Việt Nam hòa hoặc thua Indonesia vào ngày 3.8, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik đều phải đối diện với nguy cơ bị loại rất cao. Nguyên nhân là vì Indonesia sẽ gặp Singapore vào ngày 7.8, khi đó hai đội này đủ điều kiện để hướng đến 1 kết quả hòa với tỷ số có lợi, để cùng dắt tay nhau vào bán kết, loại đội tuyển Việt Nam ra khỏi ASEAN Cup năm nay.

Đội tuyển Việt Nam từng sử dụng sở đoản bóng bổng để đối đầu với sở trường của Singapore ở trận đấu ngày 31.7 Ảnh: Minh Tú

Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam đứng trước yêu cầu buộc phải thắng Indonesia trên sân Pakansari tại Bogor (Indonesia) vào ngày 3.8. Muốn thắng đội bóng xứ sở vạn đảo, đội tuyển Việt Nam phải là chính mình.

Ở trận đấu với Singapore hôm 31.7, đội tuyển Việt Nam tự đánh mất quá nhiều lợi thế, bắt nguồn từ việc chúng ta đánh mất lối chơi chủ đạo. Đội tuyển Việt Nam khi đó chuyền dài quá nhiều, tấn công bóng bổng quá nhiều, trong khi sở trường của bóng đá Việt Nam lâu nay là các pha phối hợp nhóm nhỏ trên mặt sân, là khả năng kiểm soát bóng được đánh giá tốt nhất Đông Nam Á.

Khi đội tuyển Việt Nam bỏ các pha phối hợp nhóm, chuyển sang đá dài, đá bóng bổng, tức là chúng ta đã từ bỏ sở trường của chính mình, dùng sở đoản để đối đầu với sở trường của Singapore. Nếu điều này lặp lại, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik sẽ gặp khó khăn tương tự trước Indonesia, bởi đội bóng xứ sở vạn đảo vào lúc này sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu và Úc, có thể hình còn cao lớn hơn, giỏi chơi bóng bổng hơn cả cầu thủ Singapore.

Tìm lại sự tự tin

Khi đội tuyển Việt Nam chơi bóng dài quá nhiều, các tuyến của chúng ta bị chia cắt, cự ly đội hình không còn tốt. Từ sự xộc xệch về cự ly đội hình này, đội tuyển Việt Nam suýt thua bởi những tình huống phản đòn của Singapore. Nếu điều này lặp lại, nguy cơ đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới trước Indonesia khá cao, vì Indonesia có những chân sút sắc bén hơn Singapore, khâu phối hợp tấn công của đội bóng xứ sở vạn đảo đa dạng hơn.

Hy vọng HLV Kim Sang-sik giúp các cầu thủ Việt Nam lấy lại sự tự tin Ảnh: Minh Tú

Cách tốt nhất để đội tuyển Việt Nam hạn chế các pha tấn công của đối thủ, phát huy năng lực của bản thân, đó là tăng cường kiểm soát bóng. Nếu các học trò của HLV Kim Sang-sik kiểm soát được bóng, đối thủ sẽ không còn bóng để hãm thành chúng ta, đồng thời họ buộc phải chơi theo lối chơi mà chúng ta đang áp đặt họ.

Mong rằng đội tuyển Việt Nam tìm về với những điểm mạnh truyền thống của mình, tìm về với lối chơi mà chúng ta quen thuộc nhất, sắc bén nhất, để có thêm cơ hội vượt qua đối thủ khó chịu Indonesia ngay trên sân đối phương. Cũng mong rằng các học trò của HLV Kim Sang-sik tìm lại được sự tự tin, khôi phục lại sức mạnh tinh thần, để chứng minh cho đối thủ thấy hình ảnh đích thực của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup.