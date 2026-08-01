UEFA tiếp tục chỉ trích dữ dội Chủ tịch FIFA, tố ông Infantino thất hứa và thiếu minh bạch

UEFA cáo buộc nặng nề Chủ tịch FIFA Infantino

Trong thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), cơ quan này chỉ trích dữ dội Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, khẳng định họ đã mất lòng tin vào ông này với tư cách là chủ tịch FIFA. UEFA cũng cáo buộc ông Infantino "thất hứa". Cơ quan bóng đá này nói thêm rằng "thỏa thuận mờ ám, bí mật, được dàn xếp và cố gắng thúc đẩy của ông Infantino hoàn toàn không minh bạch". Theo một báo cáo trên kênh talk SPORT, UEFA cũng coi kế hoạch thất bại của FIFA Forward Enterprise (FFE) là một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Infantino.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp báo trước giờ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico City ngày 11.6 vừa qua Ảnh: Reuters

"UEFA hoan nghênh quyết định của FIFA rút lại kế hoạch bán cổ phần trong các giải đấu của mình - bao gồm cả World Cup - cho tư nhân. Đề xuất này đã bị các liên đoàn quốc gia thành viên của UEFA và nhiều liên đoàn, liên hiệp khác trên toàn thế giới, những tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ bóng đá, nhất trí bác bỏ", thông báo của UEFA ngày 1.8 cho biết. Cùng ngày, Chủ tịch FIFA Infantino xác nhận đã chính thức hủy bỏ kế hoạch bán cổ phần World Cup do những phản ứng dữ dội và thiếu sự ủng hộ từ các liên đoàn.

Cũng theo UEFA: "UEFA xin cảm ơn tất cả người hâm mộ, các giải đấu, CLB, cầu thủ, cá nhân, hiệp hội và liên đoàn đã phản đối kế hoạch này, cùng với nhiều thủ tướng, nguyên thủ quốc gia và nhà bình luận đã chứng minh cho Chủ tịch FIFA thấy rằng bóng đá không phải để bán.

Chúng ta không thể tiếp tục như thế này với những kế hoạch bí mật được thực hiện nhanh chóng, do những cá nhân vô danh bày ra và mang lại lợi ích đáng ngờ cho bóng đá. Chúng ta phải xác định những người chịu trách nhiệm và buộc họ phải chịu trách nhiệm".

UEFA nhấn mạnh thêm: "Điều đúng đắn là trong những ngày và tuần tới, UEFA sẽ làm việc với các liên đoàn thành viên và phối hợp chặt chẽ với các liên đoàn khác để xem xét lại việc này đã xảy ra như thế nào và đề ra kế hoạch để đảm bảo điều đó không thể tái diễn. Việc xem xét đó phải kỹ lưỡng và mang tính căn bản. Không nên loại trừ bất kỳ lựa chọn nào. Ban lãnh đạo FIFA hiện tại không chỉ đánh mất lòng tin của UEFA mà còn của nhiều thành viên khác trong gia đình bóng đá".

UEFA khẳng định ông Infantino "thất hứa"

UEFA nhấn mạnh: "Khi Gianni Infantino yêu cầu sự tin tưởng và phiếu bầu của các liên đoàn thành viên FIFA để bầu ông làm chủ tịch vào năm 2016, ông đã nói, tất nhiên chúng ta phải minh bạch và tôi đã làm điều này trong 15 năm qua tại UEFA. Các bạn sẽ phải đóng một vai trò mỗi ngày trong hoạt động của FIFA".

UEFA cũng tường thuật lại lời của ông Infantino thời điểm đó. Ông Infantino đã nói rằng: "Tiền của FIFA là tiền của các bạn. Đó không phải là tiền của Chủ tịch FIFA. Đó là tiền của các bạn. Các bạn là các liên đoàn quốc gia và tiền của FIFA phải được sử dụng cho sự phát triển của bóng đá chứ không phải cho bất cứ điều gì khác".

Chủ tịch FIFA Infantino (giữa) và Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin (thứ 3 từ trái qua) Ảnh: Reuters

"Ông ta đã thất hứa cả hai điều này. Thỏa thuận mờ ám, bí mật, được dàn xếp trong hậu trường mà ông ta đã vạch ra và cố gắng thúc đẩy hoàn toàn không minh bạch. Và với nguồn dự trữ lên tới hơn 5 tỉ USD, ông ta cũng đã thất bại trong việc sử dụng tiền của các liên đoàn vì lợi ích của bóng đá", UEFA chỉ trích dữ dội Chủ tịch FIFA Infantino.

"UEFA sẽ bắt đầu làm việc ngay lập tức với các đối tác và các bên liên quan trên toàn thế giới và trong toàn bộ lĩnh vực bóng đá để đề xuất một cách thức mới để phân bổ nguồn lực thông qua chương trình FIFA Forward hiện có.

Chúng ta phải bắt đầu sử dụng một phần số tiền đang nằm im trong tài khoản ngân hàng của FIFA để tạo ra cú hích cần thiết cho bóng đá cấp cơ sở và toàn bộ nền bóng đá ở mỗi trong số 211 quốc gia thành viên của FIFA. Nhưng chúng ta không cần phải bán đi những tài sản quý giá nhất của gia đình để trả cho việc đó", UEFA cho biết thêm.

"Đây là một chiến thắng cho toàn bộ nền bóng đá. Nhưng đây không phải là kết thúc của câu chuyện. Đề xuất đã được hủy bỏ. Nhiệm vụ xây dựng lại niềm tin vào FIFA chỉ mới bắt đầu", UEFA kết luận.

Cùng ngày, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng ra thông báo hoan nghênh việc rút lại đề xuất FFE của Chủ tịch FIFA Infantino. Chủ tịch AFC, Sheikh Salman kỳ vọng rằng, trong tương lai, bất kỳ sáng kiến nào có tiềm năng tác động đến bóng đá toàn cầu sẽ được trình bày và thảo luận với các liên đoàn, Hội đồng FIFA, các liên đoàn thành viên và các bên liên quan khác một cách kịp thời, minh bạch và có ý nghĩa.