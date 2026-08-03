Sau Casemiro, David Beckham ‘chơi lớn’ sắp đưa thêm De Bruyne về Inter Miami cùng Messi

David Beckham đang làm tất cả vì Messi

Sau World Cup 2026, Messi đã trở lại thi đấu cho Inter Miami trong trận hòa Columbus Crew với tỷ số 2-2 ngày 2.8. Đặc biệt, trước trận đấu này ông David Beckham và ban lãnh đạo CLB đã thực hiện một chiến dịch có ý nghĩa rất lớn đối với Messi, đó là chương trình "open microphone" (đặt một micro mở) ở lối vào sân vận động để người hâm mộ chia sẻ những thông điệp khích lệ đến danh thủ 39 tuổi người Argentina.

Ông David Beckham và ban lãnh đạo CLB Inter Miami đã thực hiện một chiến dịch có ý nghĩa rất lớn đối với Messi Ảnh: Reuters

"Chương trình độc đáo của Inter Miami thực sự khiến Messi xúc động. Điều này cũng chia sẻ phần nào sự thất vọng của anh từ sau trận thua ở chung kết World Cup 2026", báo Tây Ban Nha Diario AS cho biết. Chương trình này đã thu hút hàng trăm CĐV Inter Miami đủ mọi lứa tuổi tham gia, gửi các lời động viên đến Messi và cả những lời nhắn nhủ tới hành trình thi đấu của CLB.

Trong khi đó, cũng theo báo Tây Ban Nha, Mundo Deportivo, Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham sau thương vụ chiêu mộ tiền vệ Casemiro thành công, đã tái khẳng định ý định chiêu mộ tiếp tiền vệ Kevin De Bruyne từ CLB Napoli ngay trong kỳ chuyển nhượng đang diễn ra.

De Bruyne đang cởi mở hơn với việc chuyển đến MLS, sau khi nhận ra khả năng rất khó được thi đấu thường xuyên tại Napoli trong mùa giải mới sắp diễn ra 2026 - 2027 tại Serie A (Ý).

Tiền vệ kỳ cựu người Bỉ này hiện còn hợp đồng đến tháng 6.2027, và hiện chưa đồng ý kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 1 mùa nữa. Điều này cũng đồng nghĩa, De Bruyne sẽ được tự do đàm phán với CLB mới ngay từ đầu năm 2027. Nhưng cũng có khả năng, Napoli sẽ giải phóng hợp đồng của cầu thủ này ngay trong kỳ chuyển nhượng đang diễn ra, để anh có thể chọn gia nhập Inter Miami nếu đạt các thỏa thuận về tài chính, Mundo Deportivo cho biết ngày 2.8.

Liệu De Bruyne sẽ chọn gia nhập Inter Miami cùng Messi? Ảnh: Reuters

Nếu De Bruyne đạt thỏa thuận gia nhập Inter Miami, thương vụ có thể được thực hiện như cách thức đội bóng này từng chiêu mộ De Paul và Casemiro gần đây, đó là ký hợp đồng ngắn hạn đến hết năm 2026, trước khi ký dài hạn từ đầu năm 2027 theo diện chuyển nhượng tự do.

Tuy nhiên, Inter Miami đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ ở MLS trong thương vụ chiêu mộ De Bruyne, như các CLB Chicago Fire FC và San Diego FC, đều đang tiếp cận cầu thủ 35 tuổi người Bỉ này, theo nhà báo Nicolo Schira của kênh Sky (Ý).

Mặc dù vậy, với tài thuyết phục và mối quan hệ tốt giữa ông David Beckham và De Bruyne, có thể là một lợi thế để cầu thủ này đồng ý gia nhập Inter Miami, bên cạnh Messi, Suarez, Casemiro và De Paul đã có sẵn. Qua đó, sẽ biến đội bóng này thành "CLB toàn sao" như mơ ước của ông Beckham và đối tác, đồng sở hữu đội bóng, tỉ phú Jorge Mas từng ấp ủ, Mundo Deportivo cho biết thêm.