Indonesia vắng hai trụ cột, tiền đạo Baker được chăm sóc đặc biệt trước trận quyết đấu Việt Nam

Liệu chân sút Baker có bị ảnh hưởng chấn thương?

Theo CNN Indonesia, trong buổi tập trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta ngày 2.8, đội tuyển Indonesia có tổng cộng 24 cầu thủ ra sân tập luyện, bao gồm cả 3 thủ môn. Tuy nhiên, hai ngôi sao còn lại là tiền vệ Marselino Ferdinan và trung vệ Justin Hubner tiếp tục vắng mặt.

Đội Indonesia tập ngày 2.8 Ảnh: Hạnh An

Quang Hải và đồng đội ở đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng trước trận quyết đấu với Indonesia tại ASEAN Cup 2026 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong 24 cầu thủ của đội tuyển Indonesia chuẩn bị trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, hai cầu thủ quan trọng khác là tiền đạo Mitchell Baker và Ragnar Oratmangoen không tham gia từ đầu buổi tập. Qua đó đã gây lo lắng cho người hâm mộ nước này, với dự báo có khả năng họ gặp ảnh hưởng thể lực hoặc bị chấn thương.

Mặc dù vậy, cả hai cầu thủ này sau đó đã kịp trở lại tham gia gần như đầy đủ buổi tập, sau khi nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ đội ngũ trong ban huấn luyện của HLV John Herdman, theo CNN Indonesia.

Tiền đạo Ragnar Oratmangoen vắng mặt ở trận ra quân của đội tuyển Indonesia thắng Campuchia tỷ số 5-1 ngày 27.7 do chấn thương. Cầu thủ này kịp trở lại trong trận thắng Timor Leste tỷ số 3-0 ngày 31.7 khi vào sân thay đồng đội Tim Geypens trong hiệp 2. Trong khi tiền đạo 19 tuổi Baker đã thi đấu chính cả hai trận của đội tuyển Indonesia và ghi tổng cộng 4 bàn cho đến nay.

HLV Herdman xác nhận cả Mitchell Baker và Ragnar Oratmangoen không gặp vấn đề nghiêm trọng gì về thể lực, vì vậy họ vẫn có mặt thi đấu trong trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, tiền vệ Marselino Ferdinan vẫn chưa hồi phục chấn thương kể từ khi ASEAN Cup 2026 khai diễn cho đến nay. Cầu thủ 21 tuổi này được xem là nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Indonesia do HLV Herdman thiết lập, với tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch tại một giải đấu kéo dài. Mặc dù vậy, một chấn thương trong đợt tập huấn tại Bali ngay trước giải đã khiến cầu thủ này phải ngồi ngoài cho đến nay, và hiện chưa rõ khi nào sẽ trở lại sân cỏ.

Cầu thủ còn lại vẫn vắng mặt là trung vệ Justin Hubner, vì CLB Fortuna Sittard (Hà Lan) vẫn chưa cho phép anh trở lại tập trung đội tuyển Indonesia. Hubner hiện được một số CLB trong nước đề nghị gia nhập, nhưng cầu thủ này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng vì vẫn muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu.

Indonesia tăng cường thể lực khi đối đầu đội tuyển Việt Nam

Theo CNN Indonesia, trong buổi tập trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, các chuyên gia thể lực trong ban huấn luyện của HLV Herdman được trông thấy đã cố gắng tăng cường thêm các bài tập về thể lực cho các cầu thủ.

Lý do, các cầu thủ Indonesia e ngại cuộc gặp đội tuyển Việt Nam sẽ là cuộc đua về mặt thể lực, vì lối chơi tốc độ của thầy trò HLV Kim Sang-sik, cũng như các cuộc tranh chấp hứa hẹn sẽ rất quyết liệt.

Giải mã Thom Haye - ‘bộ não’ nguy hiểm nhất của đội tuyển Indonesia

Ở phần còn lại, các bài tập chiến thuật của đội tuyển Indonesia diễn ra cũng khá nhẹ nhàng, người ta thấy Rizky Ridho và các đồng đội chủ yếu thực hiện các bài tập không bóng, theo CNN Indonesia tường thuật. Và cho rằng, có khả năng HLV Herdman sẽ chọn đấu pháp thận trọng khi tiếp đội tuyển Việt Nam, bằng các bài chiến thuật phòng ngự phản công quen thuộc của nhà cầm quân này.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn





