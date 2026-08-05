Indonesia đối mặt ác mộng 19 năm tại ASEAN Cup, nguy cơ bị Singapore loại sớm

Nếu đội tuyển Indonesia bị loại ngay vòng bảng là cú sốc rất lớn

ASEAN Cup 2026 được đánh dấu là cơ hội tốt nhất để Indonesia có thể vô địch giải đấu khu vực này lần đầu tiên sau 30 năm dài mong mỏi, với 6 lần vào chung kết, nhưng chưa lần nào thành công.

Sở hữu đội hình với 12 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, đội tuyển Indonesia hiện nay được xem là mạnh nhất trong lịch sử tham dự các kỳ AFF Cup trước đây và giờ là ASEAN Cup, theo CNN Indonesia.

Cầu thủ Indonesia tự đề cao mình quá sớm, ngay cả cầu thủ giàu kinh nghiệm Thom Haye (trái) cũng mắc sai lầm, để rồi đã bị các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trừng phạt, theo CNN Indonesia Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tuy nhiên, cú sốc thất bại trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 ngày 3.8 đã đưa đội bóng xứ vạn đảo rơi vào tình thế như cơn ác mộng 19 năm trước tại Kallang (Singapore), đang đối mặt với khả năng bị loại rất lớn. Và nếu điều này xảy ra, sẽ là một cú sốc cực lớn, cũng theo CNN Indonesia.

"Cảm giác quen thuộc từ 19 năm trước ở Kallang có thể tái hiện", CNN Indonesia bày tỏ trước trận đấu "sinh tử" của đội tuyển Indonesia gặp Singapore lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân khách Jalan Besar tại Kallang.

Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam đang mạnh nhất Đông Nam Á?

Vì sao gọi là ác mộng Kallang?

Khi đó (ở AFF Cup 2007), cũng trước lượt đấu cuối với Singapore, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B cùng với Việt Nam và Lào. Sau hai trận đấu, Indonesia giành được 4 điểm từ một trận hòa và một trận thắng. Với số điểm này, Indonesia đứng thứ hai, sau Singapore, trong khi Việt Nam đứng thứ ba với 2 điểm.

Nhưng ở lượt đấu cuối, đội tuyển Việt Nam thắng dễ đội Lào với tỷ số 9-0, trong khi Indonesia hòa Singapore tỷ số 2-2. Cả 3 đội kết thúc vòng bảng đều có 5 điểm, nhưng đội tuyển Việt Nam và Singapore giành vé đi tiếp, trong khi Indonesia bị loại đau đớn vì kém hiệu số.

Cũng khi đó, báo chí Indonesia gọi cú sốc đội nhà bị loại là "đêm ác mộng Kallang". Điều này rất có thể sẽ lặp lại ngay tại giải đấu khu vực đang diễn ra.

Đội tuyển Indonesia bế tắc toàn tập ở trận thua đội tuyển Việt Nam tỷ số 0-3 tối 3.8 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Một tình huống tương tự đang xảy ra tại ASEAN Cup 2026. Hiện tại, Indonesia đang đứng thứ ba bảng A với 6 điểm, trong khi đội tuyển Việt Nam và Singapore lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai cùng với 7 điểm. Đội tuyển Việt Nam xếp trên nhờ hơn hiệu số, và chỉ gặp Campuchia (đã bị loại) ở lượt cuối trên sân nhà Mỹ Đình (lúc 20 giờ ngày 7.8).

Với khí thế như hiện nay, đội quân của HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ tự quyết cơ hội đi tiếp của mình và cả ngôi đầu bảng, họ cũng chỉ cần một trận thắng nhẹ nhàng trước đối thủ dưới cơ Campuchia là đủ, theo CNN Indonesia. Trong khi, Indonesia bắt buộc phải thắng Singapore mới có cơ hội đi tiếp, hòa hoặc thua họ đều bị loại.

"Với việc cả 3 đội tuyển Việt Nam, Singapore và Indonesia đều có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo, lượt trận đấu cuối vòng bảng ngày 7.8 này sẽ là yếu tố quyết định. Nếu năm 2007, Indonesia không thể vượt qua vòng bảng do kém hiệu số bàn thắng bại trước đội tuyển Việt Nam và Singapore, thì điều gì sẽ xảy ra vào năm 2026 này? Liệu đội tuyển Indonesia có vượt qua được cơn ác mộng ở Kallang 19 năm trước để giành được chiến thắng?

Singapore đã cho thấy, đó là một đối thủ không dễ bị bắt nạt, họ đã hòa đội tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình. Khó khăn sẽ cực lớn đang chờ đợi thầy trò HLV John Herdman, những người cho đến nay vẫn chưa rõ đã vượt qua được cú sốc thua 0-3 trước Việt Nam hay chưa", CNN Indonesia kết luận.