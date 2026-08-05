Đội tuyển Malaysia đón thêm cú sốc trước trận sinh tử đấu Philippines, HLV Tan Cheng Hoe than thở

Theo New Straits Times và Astro Arena, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe gần như không còn nhiều lựa chọn để bổ sung nhân sự trước cuộc đối đầu Philippines vào ngày 8.8. Trong bối cảnh các CLB Malaysia đang bước vào giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, việc triệu tập thêm cầu thủ càng trở nên khó khăn.

Malaysia mất liên tiếp hai trụ cột

Endrick dos Santos là trường hợp đầu tiên được xác nhận không thể tiếp tục thi đấu. Tiền vệ này gặp vấn đề ở đầu gối và sẽ bỏ lỡ phần còn lại của giải đấu. Chưa kịp giải quyết bài toán ở tuyến giữa, Malaysia tiếp tục nhận tin không vui ở hàng phòng ngự. Hậu vệ phải Jimmy Raymond cũng không thể góp mặt trong trận cuối vòng bảng do chấn thương mắt cá chân gặp phải trong thất bại 0-2 trước đội tuyển Thái Lan.

Sức mạnh đội tuyển Malaysia (áo vàng) tiếp tục bị ảnh hưởng khi mất đi 2 trụ cột quan trọng ẢNH: MINH TÚ

HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ với Astro Arena: "Hiện tại chúng tôi biết Endrick sẽ không thể thi đấu trong trận đấu sắp tới và thông tin mới nhất là tôi đã nhận được báo cáo y tế cho biết Jimmy cũng sẽ không thể thi đấu".

Nhà cầm quân Malaysia thừa nhận việc mất Jimmy là tổn thất đáng kể, bởi đây là một trong những cầu thủ quan trọng trong đội hình. Đáng lo hơn, ở vị trí hậu vệ phải, ông hiện chỉ còn cầu thủ trẻ Alif Ahmad.

Ông Tan Cheng Hoe nói: "Hy vọng đó không phải là chấn thương nghiêm trọng vì điều này sẽ gây tổn thất cho đội bóng, bởi họ là những trụ cột chính".

Không chỉ mất người, Malaysia còn gặp khó trong việc tìm phương án thay thế. Các CLB trong nước hiện đã bắt đầu tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, khiến đội tuyển quốc gia không dễ triệu tập những cầu thủ ngoài danh sách hiện tại.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận: "Chúng tôi gặp khó khăn trong việc triệu tập cầu thủ thay thế vì các đội hiện cũng đang trong giai đoạn tập huấn trước mùa giải".

Phải thắng để tự quyết số phận

Sau chiến thắng 2-1 trước Myanmar, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đang có 6 điểm, bằng Myanmar nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu. Trong khi đó, Thái Lan đang xếp đầu bảng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Ở lượt đấu cuối, diễn ra ngày 8.8, Malaysia sẽ gặp Philippines (3 điểm), trong khi Myanmar phải đối đầu Thái Lan. Với cục diện hiện tại, cả 4 đội bóng này đều còn cơ hội giành vé đi tiếp.

Đội tuyển Malaysia đang có 6 điểm, đứng thứ 2 bảng B và sẽ được thi đấu trên sân nhà ở trận cuối gặp Philippines ẢNH: MINH TÚ

Theo Astro Arena, nếu đánh bại Philippines, Malaysia chắc chắn giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại. Tuy nhiên, nếu chỉ có được một trận hòa, Malaysia sẽ phải chờ đợi kết quả cuộc đối đầu giữa Myanmar và Thái Lan. Trong trường hợp Myanmar giành chiến thắng, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe có nguy cơ bị loại.

Đáng chú ý, ngay cả một kết quả hòa của Myanmar trước Thái Lan cũng có thể khiến cuộc đua trở nên phức tạp, khi hiệu số bàn thắng bại và các tiêu chí xếp hạng tiếp theo được tính đến. Vì thế, chiến thắng trước Philippines là con đường rõ ràng nhất để Malaysia tự quyết số phận.

Berita Harian đánh giá, đây cũng là thời điểm HLV Tan Cheng Hoe phải thể hiện khả năng của mình. Với việc không có nhiều cơ hội bổ sung lực lượng, nhà cầm quân này buộc phải tìm lời giải từ những cầu thủ đang có trong tay, đồng thời bảo đảm Malaysia không bị ảnh hưởng quá lớn bởi những mất mát ở tuyến giữa và hàng thủ.

HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng các cầu thủ hiện tại sẽ giữ vững sự tập trung và thể lực tốt nhất để đối đầu với Philippines".