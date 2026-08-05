Madam Pang reo lên ‘đây rồi’ khi Thái Lan vượt khó, HLV Hudson muốn thắng mọi trận đấu

Trên sân New Clark City sũng nước vì mưa lớn, Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Philippines. Dù kiểm soát bóng và tạo ra nhiều sức ép, đội bóng của HLV Anthony Hudson phải chờ đến phút 85 mới tìm được bàn thắng.

Từ đường tạt bóng chính xác bên cánh phải, Waris Choolthong bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào góc xa khung thành Philippines. Thủ môn Deyto dù đã nỗ lực hết sức vẫn không thể cứu thua.

Ngay sau khi Thái Lan có bàn thắng, Madam Pang đã chụp lại khoảnh khắc "Voi chiến" phá vỡ thế bế tắc và đăng tải cùng lời bình luận vỏn vẹn 2 từ: "Đây rồi".

Đó cũng là khoảnh khắc giải tỏa cảm xúc của bóng đá Thái Lan sau hơn 80 phút gặp rất nhiều khó khăn trên sân khách. Chung cuộc, Thái Lan thắng Philippines 1-0, qua đó có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận và xây chắc ngôi đầu bảng B ASEAN Cup 2026.

Madam Pang vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Thái Lan có bàn thắng trên sân đội tuyển Phillipines ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đội tuyển Thái Lan quyết tâm toàn thắng ở vòng bảng

Sau trận đấu, HLV Anthony Hudson thừa nhận đội tuyển Thái Lan đã phải đối mặt với không ít bất lợi trong quá trình chuẩn bị. Nhà cầm quân này cho biết toàn đội chỉ đến Philippines vào khoảng 3-4 giờ sáng và chỉ có một buổi tập trước trận.

HLV Hudson chia sẻ: "Điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ phải được hồi phục đầy đủ khi trở về Thái Lan. Chúng tôi sẽ trở lại tập luyện ngay khi trở về Thái Lan”.

HLV Hudson cũng khẳng định dù đang dẫn đầu bảng và nắm chắc chiếc vé vào bán kết nhưng Thái Lan không có ý định buông trận cuối vòng bảng. Mục tiêu của "Voi chiến" vẫn là chiến thắng trước Myanmar.

HLV Hudson nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu. Vì thế, mục tiêu của trận đấu với Myanmar không gì khác là giành chiến thắng".

Nhà cầm quân người Anh cho biết ban huấn luyện đã cố gắng xoay tua đội hình trong những trận đấu vừa qua nhằm giảm tải cho các cầu thủ gặp vấn đề về thể lực, chấn thương hoặc mệt mỏi. Điều này giúp Thái Lan có thêm lựa chọn nhân sự trước trận đấu cuối cùng.

HLV Hudson nói: "Chúng tôi may mắn khi có cơ hội cho các cầu thủ nghỉ ngơi trong 2-3 trận gần đây. Một số người bị căng cơ, chấn thương hoặc mệt mỏi. Những cầu thủ được tung vào sân cũng đang chơi rất tốt. Mục tiêu của chúng tôi là giúp tất cả hồi phục càng sớm càng tốt, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng mình có thể giành chiến thắng trước Myanmar".

HLV Hudson khẳng định đội tuyển Thái Lan đang làm rất tốt và ông muốn cùng các cầu thủ giành chiến thắng trong mọi trận đấu ẢNH: FACEBOOK FAT

Trong khi đó, Waris Choolthong, tác giả bàn thắng quyết định được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận và anh cũng đánh giá cao tinh thần của toàn đội. Theo Waris Choolthong, việc Thái Lan vẫn giành được kết quả tốt dù liên tục thay đổi nhân sự là tín hiệu tích cực.

Waris Choolthong chia sẻ: "HLV luôn cố gắng giúp toàn đội tập trung vào việc chơi cùng nhau. Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau và tôi cảm thấy rất vui khi mọi người cho thấy rằng dù có những sự thay đổi, đội vẫn có thể giành kết quả tốt”.

Với 9 điểm sau 3 trận, Thái Lan đang đứng đầu bảng B và chỉ cần hòa Myanmar ở lượt cuối để chắc chắn giữ ngôi nhất bảng. Trong khi đó, đối thủ Myanmar buộc phải đánh bại "Voi chiến" nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào bán kết.