Thái Lan là đội đầu tiên vào bán kết, báo bản địa vẫn chê đá tẻ nhạt

Thái Lan bước vào cuộc đối đầu Philippines trên sân New Clark City với lợi thế lớn sau hai chiến thắng liên tiếp trước Myanmar và Malaysia. Chính lý do này, HLV Anthony Hudson cũng mạnh dạn xoay vòng đội hình khi thay đổi tới 8 vị trí, nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ ở chặng đường tiếp theo.

Dù vậy, cách đội tuyển Thái Lan nhập cuộc và triển khai thế trận lại không tạo được cảm giác của một đội bóng đang dẫn đầu bảng B. Theo Siamsport: “Trận đấu diễn ra tương đối cân bằng và tẻ nhạt khi cả hai đội đều có những thời điểm kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội. Thái Lan cố gắng tìm kiếm bàn thắng từ hai biên, nhưng những pha xử lý cuối cùng thiếu độ sắc bén. Trong khi đó, Philippines cũng không có pha phối hợp nào ấn tượng”.

Đội tuyển Thái Lan có trận thắng vất vả trên sân Phillipines ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đội tuyển Thái Lan phải thể hiện lối đá tích cực hơn

Khob Sanam cũng nhấn mạnh việc Thái Lan phải chờ đến những phút cuối mới có thể phá vỡ thế bế tắc. Khob Sanam mô tả: “Trong hiệp 1, “Voi chiến” không tạo được sự khác biệt trước hàng phòng ngự Philippines, trong khi đội chủ nhà vẫn có những pha phản công khiến hàng thủ Thái Lan phải cảnh giác. Thậm chí, đội tuyển Thái Lan đã may mắn thoát thua sau những cú ra chân của các tiền đạo Philippines”.

Trong khi đó, Khaosod tập trung vào việc Thái Lan đã “giành chiến thắng sít sao” để sớm hoàn thành mục tiêu vào bán kết. Dù vậy, Khaosod cũng bình luận bất ngờ: “Đằng sau kết quả tích cực ấy là một màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục, nhất là khi Thái Lan gặp quá nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Philippines”.

Một trong những nguyên nhân được truyền thông Thái Lan đề cập là việc HLV Hudson xoay vòng lực lượng mạnh. Với 8 thay đổi trong đội hình xuất phát, Thái Lan rõ ràng ưu tiên bảo toàn thể lực và tính toán cho vòng bán kết. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến chất lượng triển khai bóng và khả năng tạo đột biến của “Voi chiến” không đạt mức cao nhất.

Bình luận viên Jay Worapath thậm chí cho rằng điều kiện thời tiết, đặc biệt là những cơn mưa, đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội hình dự bị Thái Lan. Đội bóng vẫn tạo ra một vài tình huống nguy hiểm nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Philippines trong phần lớn thời gian trận đấu.

Jay Worapath bày tỏ: “Đội tuyển Thái Lan kiểm soát được thế trận nhưng thiếu những pha tấn công đủ nhanh và sắc để tạo ra sự khác biệt. Bàn thắng đến muộn càng cho thấy đội bóng của HLV Hudson đã trải qua một trận đấu khó khăn hơn dự kiến. Dù đã toàn thắng 3 trận nhưng chắc chắn Thái Lan sẽ phải thay đổi, cần 1 chiến thắng trên sân nhà ở lượt đấu cuối để an ủi CĐV nhà”.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) là đội đầu tiên vào bán kết ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Điểm tích cực lớn nhất là Thái Lan tiếp tục duy trì thành tích hoàn hảo. Sau 3 trận, “Voi chiến” toàn thắng, có 9 điểm, ghi 7 bàn và chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Chiến thắng trước Philippines cũng giúp họ trở thành đội đầu tiên tại ASEAN Cup 2026 chắc chắn góp mặt ở bán kết.

Thái Lan còn một trận vòng bảng gặp Myanmar vào ngày 8.8 trên sân Rajamangala. Truyền thông Thái Lan nhận định, khi đã chắc suất bán kết, đây sẽ là cơ hội để HLV Hudson tiếp tục xoay vòng lực lượng. Quan trọng hơn, “Voi chiến” cần tìm lại sự sắc bén trên hàng công để tránh việc chiến thắng nhưng vẫn bị chỉ trích.