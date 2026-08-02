Madam Pang viết tâm thư dài cho đội tuyển Thái Lan, hứa thưởng 1,5 tỉ đồng nếu…

Đội tuyển Thái Lan đang tạo được khởi đầu đầy ấn tượng tại ASEAN Cup 2026. Sau chiến thắng 5-0 trước Lào ở trận ra quân, thầy trò HLV Anthony Hudson tiếp tục đánh bại Malaysia 2-0 trên sân Rajamangala ngày 1.8, qua đó giành trọn 6 điểm sau 2 trận và chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng.

Madam Pang ca ngợi tinh thần của đội tuyển Thái Lan

Sau trận thắng Malaysia, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam, thường được gọi là Madam Pang, đã dành những lời động viên đặc biệt cho đội tuyển. Bà đánh giá cao khát vọng, tinh thần chiến đấu và mong muốn chứng tỏ năng lực của nhóm cầu thủ trẻ.

Madam Pang có bài đăng dài trên trang cá nhân, khen ngợi màn thể hiện của đội tuyển Thái Lan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong bài đăng dài vào tối 2.8, Madam Pang đặc biệt nhắc đến Yosakorn Burapha, người thực hiện thành công quả phạt đền trong trận thắng Malaysia, qua đó tạo bước ngoặt về tinh thần cho đội tuyển. Bên cạnh đó, Teerasak Pueypimai cũng được đánh giá cao khi ghi bàn trong 2 trận liên tiếp.

Không chỉ các cầu thủ trẻ, Madam Pang còn dành lời khen cho những gương mặt giàu kinh nghiệm như Sarach Yooyen, Kamphol Pathom-Attakul và Manuel Bihr. Theo bà, sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm đang giúp Thái Lan có được khởi đầu thuận lợi.

Madam Pang nhấn mạnh: “Để tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thái Lan trước chuyến làm khách Philippines, tôi hứa sẽ thưởng 2 triệu baht (hơn 1,5 tỉ đồng) nếu Thái Lan giành quyền vào bán kết với tư cách đội nhất bảng B”.

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Theo truyền thông Thái Lan, lời hứa của Madam Pang được xem là lời động viên đáng kể dành cho thầy trò HLV Anthony Hudson trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Thái Lan thi đấu 2 trận, hiện có 6 điểm, trong khi Malaysia đã thi đấu 3 trận và cũng có 6 điểm. Theo lịch, đội tuyển Thái Lan còn gặp Philippines ngày 4.8 và Myanmar ngày 8.8.

Madam Pang cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển, đồng thời thừa nhận các trận đấu trên sân khách luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bà tin rằng tinh thần đoàn kết hiện tại có thể giúp ‘Voi chiến’ hoàn thành mục tiêu.

Madam Pang hứa sẽ thưởng cho đội tuyển Thái Lan 1,5 tỉ đồng nếu có thể giành ngôi đầu, vào bán kết ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong khi đó, sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia, HLV Anthony Hudson không chỉ dành lời khen cho các học trò mà còn đánh giá cao màn trình diễn của đối thủ. Chiến lược gia người Anh cho rằng Malaysia đã chuẩn bị rất kỹ và sử dụng những phương án chiến thuật phức tạp. Một số cầu thủ Malaysia cũng khiến hàng phòng ngự Thái Lan phải đặc biệt cảnh giác. Tuy nhiên, HLV Hudson hài lòng khi các cầu thủ của mình thích nghi tốt và xử lý hiệu quả cách chơi của đối phương.

Điều khiến HLV Hudson đặc biệt hài lòng là Thái Lan giành chiến thắng mà không để thủng lưới. Nhà cầm quân này đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ, nhất là khi về cuối trận nhiều cầu thủ gặp vấn đề thể lực.

Trận đấu tiếp theo của Thái Lan diễn ra trên sân New Clark City Athletics Stadium (Philippines) ngày 4.8.