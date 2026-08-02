Rộ thông tin Ronaldo và bạn gái sắp kết hôn, địa điểm cùng dàn khách mời đặc biệt

Madeira hay Sintra, đâu mới là nơi Ronaldo tổ chức đám cưới?

Tin đồn Ronaldo và Georgina kết hôn vào cuối tuần này bắt đầu bùng lên sau khi chương trình V+ Fama của Bồ Đào Nha công bố một tấm thiệp được cho là thiệp cưới của cặp đôi. Theo nội dung được lan truyền, lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 1.8 tại Quinta da Regaleira, một địa điểm nổi tiếng ở Sintra, Bồ Đào Nha, với quy định khách mời mặc trang phục màu đen.

Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng xuất hiện nhiều điểm bất nhất. Tạp chí ¡HOLA! cho biết đã xác nhận Ronaldo và Georgina không kết hôn vào cuối tuần này, qua đó dập tắt những đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua.

Mọi thông tin về đám cưới của Ronaldo và Georgina Rodriguez chỉ dừng lại ở tin đồn, chưa có xác nhận chính thức ẢNH: REUTERS

Trước đó, một số nguồn tin tại Bồ Đào Nha lại hướng sự chú ý về Madeira, quê hương của Ronaldo. Hòn đảo này được xem là địa điểm giàu ý nghĩa với tiền đạo 41 tuổi, người sinh ra và lớn lên tại Funchal. Mới nhất, trang The Sun (Anh) cũng tiết lộ đám cưới của Ronaldo sẽ tổ chức tại địa điểm này vào thứ 7 tuần tới (8.8). Tuy nhiên, đến nay cũng chưa có xác nhận chính thức rằng Madeira sẽ là nơi tổ chức lễ cưới.

Những thông tin được công bố trước đây về kế hoạch cưới của Ronaldo cũng không hoàn toàn thống nhất. Trong cuộc trò chuyện với Piers Morgan hồi tháng 11.2025, Ronaldo từng tiết lộ lễ cưới dự kiến diễn ra sau World Cup 2026, thậm chí nêu thời điểm tháng 9.2026. Anh từng bày tỏ mong muốn đến lễ cưới với chiếc cúp vô địch thế giới. Đáng tiếc, giấc mơ ấy không thành hiện thực khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Dàn khách mời toàn sao chỉ mới là tin đồn

Một trong những chi tiết khiến câu chuyện đám cưới Ronaldo càng gây chú ý là danh sách khách mời được cho là đã bị rò rỉ. Theo những thông tin được truyền thông Anh đăng tải, một số tên tuổi đình đám trong bóng đá và làng giải trí có thể xuất hiện trong ngày trọng đại của Ronaldo và Georgina. Danh sách được đồn đoán có Kylian Mbappe, Vinicius, Rio Ferdinand, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, Travis Scott, IShowSpeed và nữ diễn viên Tây Ban Nha Ester Esposito.

Nếu đúng, đây sẽ là một trong những danh sách khách mời đặc biệt nhất của một đám cưới trong giới thể thao. Những mối quan hệ của Ronaldo trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao giúp anh có vòng tròn bạn bè trải rộng từ bóng đá đến âm nhạc, điện ảnh và mạng xã hội.

Theo truyền thông châu Âu, kế hoạch đám cưới của Ronaldo có thể bị hoãn vì đội tuyển Bồ Đào Nha sớm bị loại ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ Ronaldo, Georgina hoặc đại diện của họ về danh sách khách mời nói trên. Vì vậy, những cái tên này hiện chỉ nên được xem là thông tin được truyền thông quốc tế đồn đoán.

Tin đồn càng được đẩy lên cao khi Ronaldo và Georgina gần đây xuất hiện với những chiếc nhẫn kim cương trong chuyến nghỉ dưỡng bằng du thuyền tại Mallorca (Tây Ban Nha). Hình ảnh này lập tức khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu cặp đôi có đang chuẩn bị cho ngày trọng đại hay không.

Ronaldo và Georgina bắt đầu gắn bó từ năm 2016. Sau gần một thập kỷ bên nhau và xây dựng gia đình, Georgina công khai thông báo đính hôn vào tháng 8.2025 bằng hình ảnh chiếc nhẫn kim cương cùng lời đồng ý kết hôn. Ronaldo sau đó cũng xác nhận anh muốn kết hôn với Georgina vì tin rằng đây là thời điểm thích hợp và cô là người anh yêu nhất.