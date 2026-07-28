Ronaldo lấn sân điện ảnh, đóng phim truyền hình về bóng đá

Theo The Sun, Cristiano Ronaldo đang hợp tác với đạo diễn Matthew Vaughn, người đứng sau loạt phim Kingsman, để thực hiện một series truyền hình lấy đề tài bóng đá Anh.

Kể câu chuyện về một 'siêu cò' bóng đá

Thay vì xoay quanh cuộc đời của một ngôi sao bóng đá, Day 1s tập trung vào nhân vật hư cấu Stanley Dalton, một người đại diện cầu thủ hàng đầu. Vai diễn này được giao cho nam diễn viên Damian Lewis, ngôi sao của các series nổi tiếng Homeland và Billions. Hiện đoàn phim đã bắt đầu ghi hình tại sân nhà của Barnet FC, phía tây bắc London (Anh), và Damian Lewis đã có mặt để tham gia các cảnh quay đầu tiên.

Cristiano Ronaldo sẽ đảm nhận hai vai trò trong series Day 1s, vừa là nhà sản xuất điều hành vừa trực tiếp tham gia diễn xuất, đánh dấu bước tiến mới ngoài sân cỏ Ảnh: Reuters

Bên cạnh Ronaldo và Damian Lewis, cựu danh thủ người Pháp Thierry Henry cũng góp mặt trong dự án. Thierry Henry trước đó đã được bắt gặp tại trường quay. Dàn diễn viên còn có rapper người Anh Dave cùng gương mặt mới Carlota Banat.

Ý tưởng của Day 1s do Darren Dein, người đại diện lâu năm của Thierry Henry, đề xuất. Ông cũng tham gia dự án với vai trò nhà sản xuất điều hành.

Day 1s được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với series The Playoffs của Brazil, tác phẩm kể về cuộc sống của một người đại diện cầu thủ và có sự tham gia của nam diễn viên Cauã Reymond.

Theo các nguồn tin trong ngành, sau sức hút mà World Cup tạo ra tại thị trường Bắc Mỹ, sự quan tâm của khán giả đối với bóng đá Anh đang tăng mạnh. Vì vậy, bộ phim kết hợp giữa yếu tố chính kịch và hài hước này được kỳ vọng sẽ thu hút sự cạnh tranh bản quyền từ nhiều nền tảng phát trực tuyến.

Deadline đưa tin, Ronaldo sẽ vừa xuất hiện trong phim vừa đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành. Đây cũng là dự án truyền hình đầu tiên được phát triển dưới thương hiệu UR•Marv Studios, hãng phim do Ronaldo và nhà sản xuất Matthew Vaughn đồng sáng lập.

Trong thông báo thành lập, UR•Marv cho biết hãng đã hoàn thành 2 bộ phim điện ảnh về thể thao và hướng đến việc kết hợp công nghệ hiện đại với các giá trị làm phim truyền thống. Theo Deadline, Day 1s sẽ được UR•Marv tự huy động vốn sản xuất.

Matthew Vaughn là đạo diễn đứng sau nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Layer Cake, X-Men: First Class và đặc biệt là loạt phim hành động Kingsman.

Ronaldo chuẩn bị cho cuộc sống sau sân cỏ

Hiện Ronaldo vẫn thi đấu cho câu lạc bộ Al Nassr của Ả Rập Xê Út. Ở tuổi 41, siêu sao 8X được cho là đang từng bước chuẩn bị cho sự nghiệp sau khi giải nghệ.

World Cup vừa qua cũng đánh dấu lần cuối Ronaldo góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trước Tây Ban Nha, đội sau đó lên ngôi vô địch.

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Ronaldo từng khoác áo nhiều đội bóng lớn, nổi bật nhất là Real Madrid và Manchester United. Anh được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.