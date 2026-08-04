Myanmar thắng Lào với tỷ số không tưởng 7-2: Tạm vượt mặt Thái Lan, Malaysia

Myanmar bước vào cuộc đối đầu Lào ở lượt trận áp chót bảng B ASEAN Cup 2026 với tâm thế đầy tự tin sau chiến thắng 4-1 trước Philippines. Ba điểm có được ở trận đấu gần nhất giúp thầy trò HLV Jorn Andersen trở lại cuộc đua giành vé vào bán kết và nắm trong tay quyền tự quyết. Trái ngược với Myanmar, Lào đã chính thức bị loại sau 3 trận toàn thua. Dù vậy, HLV Vladica Grujic khẳng định các học trò của ông sẽ phải thi đấu hết mình, để lại hình ảnh đẹp trước khi khép lại giải đấu.

Trận đấu bùng nổ của hàng công Myanmar

Đúng với những nhận định của giới chuyên môn, đội tuyển Myanmar cùng Lào nhập cuộc trận đấu với tinh thần rất cao. Đôi bên liên tục đẩy cao đội hình, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong 25 phút đầu hiệp 1, trận đấu đã có đến 4 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội. Myanmar là những người nhập cuộc tốt hơn, 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Lwin Moe Aung (phút thứ 2) và Win Naing Tun (phút 20). Tuy nhiên, đội tuyển Lào cũng chơi đầy cố gắng, tìm được 2 bàn gỡ lần lượt do công của Bounchay Chernvanglien (phút 17) và Phoutthavong Sangvilay (phút 23).

Các cầu thủ Myanmar có hiệp 1 thăng hoa, ghi đến 4 bàn vào lưới đội tuyển Lào ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đáng tiếc, nửa cuối hiệp 1, đội tuyển Lào đánh mất hoàn toàn thế trận vào tay Myanmar. Phút 41, đội tuyển Myanmar lên bóng mạch lạc và Win Naing Tun đã tung chân đá nối cực nhanh, khiến thủ môn Lào lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 45+6, Maung Maung Lwin thực hiện thành công quả phạt đền, giúp đội tuyển Myanmar dẫn trước đến 4-2 ngay trước giờ giải lao.

Sang hiệp 2, đội tuyển Myanmar vẫn là những người nắm thế chủ động. Chỉ mất 7 phút sau khi hiệp đấu bắt đầu, Lwin Moe Aung tạt quả bóng chính xác để Than Paing dứt điểm gọn gàng giúp Myanmar có bàn thắng thứ 5.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Lào hoàn toàn bế tắc, không có pha lên bóng nguy hiểm nào ở hiệp 2. Không những vậy, ở phút 72, Sayfon Keohanam còn xô xát với Maung Maung Lwin phía Myanmar, khiến cả 2 đều bị thẻ đỏ và rời sân.

Trong khoảng 20 phút cuối trận, đội tuyển Myanmar đẩy cao sức ép, khiến khung thành đội tuyển Lào chao đảo. Phút 81, cầu thủ vào sân thay người Hein Htet Aung giúp đội tuyển Myanmar nâng tỷ số lên thành 6-2. Chỉ sau đó 2 phút, Win Naing Tun hoàn tất cú hat-trick, giúp đội tuyển Myanmar ấn định thắng lợi 7-2 trước đội tuyển Lào.

Đội tuyển Myanmar có chiến thắng ấn tượng để tạm dẫn đầu bảng B ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thắng đậm đội tuyển Lào trên sân nhà, Myanmar có 6 điểm cùng hiệu số +7 sau 3 trận. Thầy trò HLV Jorn Andersen tạm vượt mặt 2 đội Malaysia và Thái Lan (cùng có 6 điểm) để vươn lên dẫn đầu bảng B. Lúc 20 giờ ngày 4.8, Thái Lan sẽ có chuyến làm khách được dự báo gặp nhiều khó khăn trên sân của đối thủ Philippines.

Ở lượt đấu cuối cùng (8.8), cuộc đua giành 2 chiếc vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 của bảng B hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ở lượt đấu này, đội tuyển Myanmar sẽ làm khách trên sân Thái Lan, còn Philippines đụng độ Malaysia.

Trong khi đó, đội tuyển Lào khép lại giải ASEAN Cup 2026 đầy thất vọng với 4 trận toàn thua, đứng cuối bảng B.