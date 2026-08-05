Cục diện bảng B khó lường, Thái Lan thắng 3 trận nhưng chưa chắc vào bán kết

Tối 4.8, đội tuyển Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Philippines với tỷ số 1-0. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Anthony Hudson tại ASEAN Cup 2026, giúp họ có trọn vẹn 9 điểm và tiếp tục đứng đầu bảng B.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù toàn thắng, đội tuyển Thái Lan vẫn chưa chính thức có vé vào bán kết. Cục diện bảng B chỉ được định đoạt sau lượt trận cuối diễn ra ngày 8.8, khi Thái Lan gặp Myanmar, còn Malaysia chạm trán Philippines.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) có 9 điểm nhưng vẫn có nguy cơ bị loại ẢNH: NGỌC LINH

Thái Lan chỉ cần 1 điểm để chắc chắn đi tiếp

Với 9 điểm sau 3 trận, đội tuyển Thái Lan đang nắm lợi thế rất lớn. Chỉ cần không thua Myanmar ở lượt đấu cuối, “Voi chiến” sẽ chắc chắn giành quyền vào bán kết với ngôi đầu. Trong trường hợp Thái Lan hòa Myanmar, đội bóng xứ chùa vàng sẽ có 10 điểm và không đội nào phía sau có thể vượt qua họ.

Ngay cả khi thất bại trước Myanmar, Thái Lan vẫn còn nhiều cửa đi tiếp. Nếu Malaysia không thắng Philippines, Thái Lan chắc chắn nằm trong tốp 2.

Kịch bản phức tạp nhất xảy ra khi Thái Lan thua Myanmar, đồng thời Malaysia đánh bại Philippines. Khi đó, Thái Lan, Myanmar và Malaysia sẽ cùng có 9 điểm và phải phân định thứ hạng bằng thành tích đối đầu giữa các đội liên quan.

Đây chính là lý do dù toàn thắng 3 trận, Thái Lan vẫn chưa thể kê cao gối trước lượt đấu cuối.

Thái Lan bị loại khi nào?

Trước đó, Myanmar đã thua Malaysia 1-2, trong khi Thái Lan thắng Malaysia 2-0. Vì vậy, nếu ba đội cùng có 9 điểm, thành tích đối đầu sẽ trở thành yếu tố quyết định.

Trong trường hợp Thái Lan thua Myanmar, đội bóng của HLV Anthony Hudson sẽ bị đặt vào thế bất lợi nếu thất bại với cách biệt lớn. Cụ thể, nếu Thái Lan thua Myanmar từ 4 bàn trở lên, đồng thời Malaysia thắng Philippines, “Voi chiến” sẽ bị loại.

Khi ấy, xét riêng thành tích đối đầu giữa 3 đội Thái Lan, Myanmar và Malaysia, Myanmar sẽ có lợi thế lớn nhất, trong khi Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 3. Ngược lại, nếu Thái Lan chỉ thua Myanmar với cách biệt tối đa 3 bàn và Malaysia thắng Philippines, “Voi chiến” vẫn có khả năng đi tiếp nhờ thành tích đối đầu tốt trước Malaysia.

Chẳng hạn, nếu Thái Lan thua Myanmar 0-3, Myanmar sẽ đứng đầu nhóm 3 đội với hiệu số đối đầu +2. Thái Lan và Malaysia cùng có hiệu số -1, nhưng Thái Lan xếp trên Malaysia nhờ đã thắng đối thủ này 2-0.

Vì vậy, Thái Lan chỉ thực sự bị loại nếu thua Myanmar với cách biệt từ 4 bàn trở lên, trong trường hợp Malaysia đồng thời thắng Philippines.

Đội tuyển Thái Lan (trái) hiện đang dẫn đầu bảng B và sẽ được thi đấu trên sân nhà ở lượt đấu cuối, gặp Myanmar ẢNH: NGỌC LINH

Cục diện bảng B vẫn rất căng thẳng

Sau chiến thắng trước Philippines, Thái Lan có 9 điểm và dẫn đầu bảng. Myanmar và Malaysia cùng có 6 điểm, trong khi Philippines có 3 điểm. Lào đã hết cơ hội đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa cả 4 đội còn lại đều chưa thể biết chắc số phận trước lượt trận cuối.

Thái Lan: Như đã đề cập ở trên, họ sẽ chắc chắn đi tiếp nếu hòa hoặc thắng Myanmar. Nếu thua, “Voi chiến” vẫn đi tiếp nếu Malaysia không thắng Philippines, hoặc nếu Malaysia thắng thì Thái Lan chỉ thua Myanmar tối đa 3 bàn.

Myanmar: Cần thắng Thái Lan để tự quyết vé vào bán kết. Nếu hòa, họ phải chờ Malaysia không thắng Philippines. Nếu thua Thái Lan và Malaysia cũng thất bại trước Philippines, Myanmar vẫn có thể đi tiếp.

Malaysia: Nếu thắng Philippines, họ sẽ tạo sức ép rất lớn lên Thái Lan và Myanmar. Nếu không thắng, Malaysia phải hy vọng Myanmar không đánh bại Thái Lan.

Philippines: Dù đang có 3 điểm, thầy trò HLV Carles Cuadrat vẫn còn cơ hội tạo bất ngờ. Họ buộc phải thắng Malaysia với cách biệt đủ lớn, đồng thời chờ Myanmar đánh bại Thái Lan để cạnh tranh vị trí trong tốp 2.