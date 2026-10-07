Bản quyền truyền hình Asian Cup 2027 tại Việt Nam được mua thành công: Thầy trò ông Kim chờ tin nóng

Công tác chuẩn bị cho Asian Cup 2027 chuyển sang giai đoạn vận hành

"Chỉ còn chưa tới 100 ngày nữa là đến trận khai mạc Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út vào ngày 7.1.2027, Ban tổ chức địa phương (LOC) và Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) xác nhận rằng, công tác chuẩn bị giải đấu đã chuyển từ giai đoạn lên kế hoạch sang giai đoạn vận hành toàn diện cho kỳ giải đấu lần thứ 19 này", AFC cho biết trong thông báo trên trang chủ the-AFC.com mới đây.

Asian Cup 2027 chỉ còn chưa tới 100 ngày nữa sẽ khai diễn tại Ả Rập Xê Út Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Chủ tịch AFC Salman bin Ebrahim Al Khalifa cũng bày tỏ: "Asian Cup 2027 đang tiến rất gần, và được kỳ vọng là giải đấu hay nhất từ trước đến nay. Chúng tôi xin dành lời khen ngợi và tri ân tới ban tổ chức địa phương, SAFF, Chính phủ Ả Rập Xê Út, vì những công tác chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng".

"Asian Cup 2027 bước vào giai đoạn 100 ngày trước giờ khai mạc. Nước chủ nhà Ả Rập Xê Út đang đi đúng hướng để thiết lập những tiêu chuẩn cao nhất cho Asian Cup 2027 trên mọi phương diện, từ chất lượng cơ sở vật chất thi đấu đến việc nâng cao trải nghiệm cho người hâm mộ. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng khi tháng 1.2027 đến, mọi công tác chuẩn bị sẽ hoàn tất để mang đến một sự kiện đẳng cấp thế giới, khó quên và để lại di sản lâu dài", Chủ tịch AFC nhấn mạnh.

AFC cũng cho biết, bà Mai AlHelabi - Giám đốc điều hành của Ban tổ chức nước chủ nhà Ả Rập Xê Út, đã cam kết: "8 sân vận động thi đấu tại Asian Cup 2027 đảm bảo tiến độ hoàn thành để chào đón 24 đội tuyển đến thi đấu; đồng thời, hơn 50 đơn vị đang chung sức làm việc nhằm mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho người hâm mộ khắp châu Á khi đến Ả Rập Xê Út ủng hộ đội nhà".

Đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng chuẩn bị cho Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Asian Cup 2027 được tổ chức tại ba thành phố đăng cai của Ả Rập Xê Út là Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Trận khai mạc diễn ra giữa đội chủ nhà Ả Rập Xê Út gặp Palestine vào ngày 7.1.2027 tại sân King Fahd Sports City có sức chứa 72.000 khán giả.

Vòng bảng Asian Cup 2027 với sự tham gia của 24 đội sẽ kết thúc vào ngày 20.1.2027, trước khi vòng 16 đội bắt đầu hai ngày sau đó; tiếp theo là vòng tứ kết diễn ra vào ngày 28 và 29.1.2027. Các trận bán kết dự kiến được tổ chức vào ngày 1 và 2.2.2027, trước khi trận chung kết giải đấu diễn ra vào ngày 5.2.2027 cũng tại sân King Fahd Sports City.

Đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị ra sao?

Tại Asian Cup 2027, AFC cũng cho biết, lần đầu tiên áp dụng mô hình "Trại huấn luyện đội tuyển" (Team Base Camp) như tại World Cup 2026. Điều này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển của các đội tuyển tham dự giải, dựa trên lịch đấu đã bốc thăm.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp đội tuyển UAE ngày 10.1.2027 trên sân Đại học King Saud ở Riyadh. Kế tiếp, đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc ngày 15.1.2027 trên Kingdom Arena cũng ở Riyadh. Và trận cuối vòng bảng gặp Yemen ngày 20.1.2027 trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City ở Jeddah.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, AFC chưa công bố cụ thể giờ thi đấu nên đội tuyển Việt Nam cũng như tất cả các đội tuyển tại Asian Cup 2027 phải chờ.

Sau FIFA ASEAN Cup, trong FIFA Day tháng 11 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế gồm gặp đội Đài Loan và Kyrgyzstan đều trên sân nhà. Đây là các trận mà thầy trò HLV Kim Sang-sik cần lấy lại niềm vui chiến thắng để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA và hướng đến Asian Cup 2027.

Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng sẽ sớm chọn địa điểm nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 để thuận tiện cho việc di chuyển và thi đấu. Bên cạnh đó là các công tác hậu cần khác, nhằm phục vụ tốt nhất cho thầy trò HLV Kim Sang-sik tại đấu trường châu lục.

Bản quyền truyền hình Asian Cup 2027 trên lãnh thổ Việt Nam đã được Viettel mua thành công và tất cả các trận đấu của giải, gồm những trận có Việt Nam sẽ phát trên nền tảng của TV360.