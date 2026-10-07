Ronaldo lần đầu tiết lộ toàn bộ sự thật về mâu thuẫn với HLV Jorge, xin lỗi CĐV vì rời đội tuyển

Trong bức thư rất dài của mình, Ronaldo mở đầu: "Như đã hứa, tôi quyết định kể lại bằng chính lời của mình, một cách trực tiếp, những gì đã xảy ra ở đợt tập trung gần nhất của đội tuyển quốc gia.

Ronaldo không đối thoại để giải quyết vấn đề bất đồng. Anh hiện đã trở về Ả Rập Xê Út để tham gia các buổi tập với CLB Al Nassr Ảnh: Reuters

Sau World Cup 2026, tôi đã viết một lá thư gửi người dân Bồ Đào Nha. Tôi vẫn giữ lá thư đó cho đến hôm nay, với những lời muốn nói vào ngày tôi thực sự khép lại hành trình cùng đội tuyển. Khi World Cup kết thúc, ngay trên chuyến bay từ Mỹ trở về, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã đề nghị, thậm chí nhiều lần thuyết phục tôi suy nghĩ lại về quyết định chia tay. FPF muốn tôi tiếp tục khoác áo đội tuyển".



Trong cuộc gặp riêng sau đó, HLV Jesus được cho là đã trình bày kế hoạch sử dụng Ronaldo, trong đó tiền đạo này sẽ thi đấu ở những trận quan trọng nhưng được thay ra thường xuyên để kiểm soát thể lực. Ronaldo cũng được đề nghị ở lại Bồ Đào Nha thay vì cùng đội tuyển di chuyển tới Na Uy và Đan Mạch, nhưng anh từ chối vì cho rằng mình vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của đội trưởng.

Ronaldo viết tâm thứ 10 trang nói lý do rời đội tuyển: ‘HLV 2 lần không giữ lời với tôi’

Ronaldo không từ giã sự nghiệp quốc tế Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, Ronaldo sau khi công bố sự thật những gì xảy ra với HLV Jorge Jesus, cũng như cáo buộc nhà cầm quân này đã thất hứa với mình đến hai lần, anh khẳng định vẫn sẵn sàng khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung quốc tế FIFA Days tháng 11. Ronaldo tuyên bố, đã quyết định không giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Mâu thuẫn bắt đầu trầm trọng vào thời điểm nào?

Theo Ronaldo, dù kế hoạch ban đầu là không thi đấu trận này, HLV Jesus bất ngờ hỏi anh có thể chơi khoảng 30 phút hay không. Ronaldo đồng ý và khởi động từ đầu hiệp hai, nhưng cuối cùng không được vào sân.“HLV đã không giữ lời với tôi”, Ronaldo chia sẻ.

Sau trận đấu, Ronaldo không ra chào người hâm mộ. Anh thừa nhận đây là sai lầm của bản thân và gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên cũng như người dân Bồ Đào Nha.

Hai ngày sau, Ronaldo có cuộc gặp với Jorge Jesus và Simão Coutinho để giải quyết vấn đề. Theo Ronaldo, hai bên thống nhất rằng Jesus sẽ công khai trước truyền thông rằng Ronaldo chưa bao giờ yêu cầu được thi đấu, kế hoạch sử dụng anh là do chính HLV đề xuất và việc để Ronaldo khởi động nhưng không đưa vào sân là một sai lầm.

Tuy nhiên, Ronaldo cho rằng những gì Jesus nói trong cuộc họp báo sau đó hoàn toàn khác với thỏa thuận trước đó. Anh đặc biệt thất vọng khi cho rằng HLV không thực hiện lời hứa đã đưa ra trong cuộc gặp riêng.

“Đó là lần thứ hai ông ấy không giữ lời với tôi”, Ronaldo tuyên bố.

Chưa bao giờ can thiệp vào quyết định chuyên môn của các HLV đội tuyển suốt 25 năm

Siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định anh chưa bao giờ can thiệp vào quyết định chuyên môn của các HLV trong gần 25 năm khoác áo đội tuyển. Theo Ronaldo, vấn đề không nằm ở việc được thi đấu hay không mà nằm ở sự trung thực và niềm tin giữa con người với nhau.

Ronaldo cũng nhận trách nhiệm về việc rời đội tuyển giữa đợt tập trung và cho rằng bản thân xứng đáng bị kỷ luật. Tuy nhiên, anh khẳng định cánh cửa đội tuyển vẫn chưa đóng lại. Nếu có thể trạng tốt và tiếp tục thi đấu, Ronaldo sẵn sàng trở lại để cùng Bồ Đào Nha cạnh tranh và giành chiến thắng.

Với Ronaldo, những gì xảy ra không đơn thuần là bất đồng giữa cầu thủ và HLV, mà là sự đổ vỡ niềm tin. Và đó cũng là lý do anh cho rằng mình không thể tiếp tục ở lại khi cảm thấy sự hiện diện của bản thân không còn mang lại lợi ích cho tập thể.



Sẵn sàng chịu kỷ luật

Ronaldo nhấn mạnh: "Một lần nữa, tôi xin lỗi người dân Bồ Đào Nha. Nhưng với tôi, việc không giữ lời hứa có tác động mang tính quyết định.

Tôi cảm thấy nếu ở lại, sự hiện diện của mình chỉ gây tổn hại cho cả tập thể. Vì thế, tôi làm điều vẫn luôn nói sẽ làm khi không còn thấy mình hữu ích: thu dọn hành lý và rời đi.

Hậu quả của hành động này phải được FPF xem xét và xử phạt. Tôi đã xin lỗi, nhưng tôi hiểu mọi hành động đều phải có hậu quả. Bất kỳ ai làm việc trong bóng đá cũng hiểu rằng, dù vị thế của một người thế nào, quy định vẫn phải giống nhau với tất cả.

Tôi biết mình sẽ phải chịu hình phạt và không nên có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào. Tôi không chỉ là một cầu thủ, tôi còn là đội trưởng, và đó là tình tiết tăng nặng.



Liên quan đến câu chuyện này, tôi đã nghe rất nhiều về những trận đấu chia tay, rằng tôi xứng đáng có một lời chia tay trang trọng và FPF muốn trao cho tôi cơ hội ấy.

Cuộc đời dạy tôi, kể cả trong những ngày từng đói và không có gì để ăn, rằng không ai cho không ai bất cứ điều gì.

Tôi có thể hứa với toàn bộ người hâm mộ, đặc biệt là người dân Bồ Đào Nha, rằng sẽ có một hoặc nhiều trận đấu chia tay. Sẽ có thời điểm cho điều đó.

Nhưng khi nghĩ về đội tuyển quốc gia, điều thực sự xuất hiện trong tâm trí tôi vẫn là cạnh tranh. Đó cũng là điều tôi nghĩ đến vào ngày nhận tin cha qua đời. Khi ấy, tôi đang tập trung cùng đội tuyển và đã quyết định ở lại cho đến khi trận đấu ngày hôm sau kết thúc.

Tôi làm điều đó vì đất nước của mình, điều tôi sẽ không bao giờ làm cho bất kỳ CLB nào. Vì vậy, nếu tôi vẫn đảm bảo thể trạng, vẫn thi đấu cho CLB và hy vọng tiếp tục ghi bàn, sau khi chấp hành bất kỳ án phạt nào được áp dụng, tôi sẽ luôn sẵn sàng như trước đây để cạnh tranh và chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia. Đây, hãy tin tôi, là toàn bộ sự thật.

Cristiano Ronaldo".

