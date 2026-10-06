Chanathip hẹn tái chiến Indonesia tại Asian Cup 2027 có đội tuyển Việt Nam

Asian Cup 2027 mới khẳng định tầm vóc

"Toàn đội tuyển Thái Lan, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, đã thi đấu vô cùng nỗ lực. Bầu không khí trong toàn đội thật tuyệt vời. Ban đầu, tôi rất tự tin rằng chúng tôi có thể giành chức vô địch, nhưng đã có một vài sự cố xảy ra trên sân", Chanathip chia sẻ sau khi đội tuyển Thái Lan thua Indonesia với tỷ số 2-4 trong loạt sút luân lưu (hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu), trận chung kết FIFA ASEAN Cup tối 5.10.

Chanathip hẹn tái đấu Indonesia tại Asian Cup 2027, khi đối thủ này nằm cùng bảng với đội tuyển Thái Lan Ảnh: Ngọc Linh

Chanathip khẳng định, đội tuyển Thái Lan đã có màn trình diễn xuất sắc dù để thua trong trận chung kết. Anh cho rằng, "Voi chiến" đã chiến đấu với mọi nỗ lực trong thế còn 10 người, gỡ hòa 1-1 và vươn lên dẫn trước Indonesia 2-1 trong hiệp phụ. "Tôi thực sự tự hào về các đồng đội của mình, họ đã chiến đấu với tất cả mọi nỗ lực", Chanathip bày tỏ.

"Tất nhiên, chúng tôi đã cống hiến hết mình. Là một trong những cầu thủ kỳ cựu của đội, tôi rất tự hào về các cầu thủ trẻ, những người sẽ trở thành trụ cột của đội trong tương lai", Chanathip nhấn mạnh. Anh cũng cho rằng, mặc dù Indonesia đã vô địch FIFA ASEAN Cup, nhưng có chất lượng cũng chỉ ngang ngửa với những đội mạnh còn lại trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Việt Nam.

Sau cuộc đối đầu tại chung kết FIFA ASEAN Cup, Indonesia và Thái Lan sẽ tái ngộ tại Asian Cup 2027, giải đấu được tổ chức tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2.2027. Chanathip cho rằng, đội tuyển Thái Lan cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước cuộc tái đấu với Indonesia tại Asian Cup 2027.

Tại Asian Cup 2027, Thái Lan và Indonesia nằm chung bảng F với Nhật Bản và Qatar. Tiền vệ kỳ cựu 33 tuổi này tin rằng, không có nhiều sự chênh lệch về sức mạnh giữa Indonesia và Thái Lan vào thời điểm hiện tại, bất chấp việc đội hình Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan.

"Chúng tôi sẽ tái đấu với họ tại Asian Cup, vì vậy chúng tôi cần có thêm nhiều phương án nhân sự. Hiện tại chúng tôi đã có nhiều lựa chọn hơn, nhưng mọi quyết định đều phụ thuộc vào HLV. Đội tuyển Indonesia đang sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng xét về năng lực cá nhân, chất lượng của họ không quá khác biệt so với chúng tôi. Chúng tôi chỉ mắc một vài sai sót nhỏ", Chanathip chia sẻ thêm.

Đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng gác lại sự thất vọng ở FIFA ASEAN Cup, để hướng tới Asian Cup 2027 còn không bao lâu nữa sẽ khai diễn Ảnh: Ngọc Linh

Tại Asian Cup 2027 đội tuyển Việt Nam có triển vọng

Cùng với Thái Lan và Indonesia, đội tuyển Việt Nam và Singapore là 4 đại diện của khu vực Đông Nam Á góp mặt tranh tài tại Asian Cup 2027.

Thái Lan và Indonesia nằm cùng bảng F, trong khi đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen (đội đang xếp hạng 145 thế giới). Còn Singapore nằm ở bảng D cùng với Úc, Tajikistan và Iraq.

Asian Cup 2027 với 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, 2 đội xếp nhất nhì mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 16 đội. Đội tuyển Việt Nam được đánh giá là một số các đội khu vực Đông Nam Á có triển vọng lớn nhất để tranh vé vào vòng 16 đội, ở khả năng nằm trong nhóm 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Ở bảng E, ngoại trừ Hàn Quốc vượt trội, đội tuyển Việt Nam có đủ lực để cạnh tranh với UAE, trong khi Yemen không quá đáng ngại. Tại Gulf Cup diễn ra cùng thời điểm với FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Yemen sớm bị loại ngay vòng bảng với 2 trận thua và 1 thắng an ủi.

Tương tự, ở bảng F đội tuyển Thái Lan và Indonesia sẽ phải quyết đấu để tranh suất thứ ba, do 2 đội còn lại là Nhật Bản và Qatar quá mạnh. Còn Singapore được xem có rất ít hy vọng tiến xa, do 3 đối thủ trong bảng Úc, Tajikistan và Iraq đều có trình độ vượt trội.