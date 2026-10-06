Động thái mới nhất của Ronaldo sau cuộc khủng hoảng ở đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo bị đối xử tệ bạc ở đội tuyển Bồ Đào Nha?

Cùng thời điểm Ronaldo tái xuất trở lại, xác nhận những tin đồn anh đã trở về Ả Rập Xê Út và đến tập luyện cùng CLB Al Nassr để sắp trở lại thi đấu. Ngày 6.10, bạn thân của danh thủ này, nhà báo kỳ cựu Piers Morgan cũng lên tiếng chỉ trích dữ dội HLV Jorge Jesus của đội tuyển Bồ Đào Nha, trong chương trình bình luận Sports Uncensored.

Ronaldo xứng đáng được đối xử tôn trọng ở đội tuyển Bồ Đào Nha, theo nhà báo Piers Morgan Ảnh: Reuters

"Ronaldo đã nhận được những cam kết chắc chắn về cách anh ấy sẽ được sử dụng (trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha). Tuy nhiên, Jorge Jesus liên tục thay đổi kế hoạch và cố tình làm bẽ mặt Ronaldo. Jorge nói rằng "tất cả các cầu thủ đều quan trọng như nhau đối với tôi". Điều này cũng khiến Ronaldo nổi cáu. Rồi Jorge lại bảo Ronaldo: "Nghe này, tôi biết chúng ta đã thống nhất là cậu sẽ nghỉ, nhưng tôi muốn cậu vào sân 30 phút trong trận gặp Na Uy".

Ronaldo đã khởi động suốt 25 phút nhưng rốt cuộc không được vào sân, và anh ấy càng thêm tức giận vì cảm thấy thiếu sự tôn trọng. Người ta không được phép đối xử với một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu theo kiểu như vậy", Piers Morgan chỉ trích trong chương trình bình luận khi nói về sự kiện Ronaldo rời bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 1.10.

Piers Morgan cũng tiết lộ về diễn biến sự việc: "Ronaldo đã nhận được những cam kết chắc chắn tuyệt đối về việc anh sẽ được sử dụng như thế nào. Đó là một trong những lý do khiến anh quyết định tiếp tục sự nghiệp thi đấu quốc tế. Ông thầy mới, Jorge Jesus đã nói với Ronaldo rằng, anh ấy sẽ đá hai trận đầu và được nghỉ ở hai trận tiếp theo.

Trong trận đấu gặp Xứ Wales, Ronaldo được thông báo là sẽ đá trọn vẹn 90 phút, nhưng HLV lại rút anh ra sân sau 67 phút. Thế nên Ronaldo đã khá bực mình. Sau đó, HLV đã xin lỗi anh ấy, cũng như nói lời xin lỗi tương tự với chủ tịch (Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha) và hứa sẽ công khai giải thích rằng chuyện này lẽ ra không nên xảy ra - nhưng rồi ông ta lại làm điều ngược lại".

Ronaldo sẽ tập trung sự nghiệp còn lại cùng CLB Al Nassr Ảnh: Reuters

"Rõ ràng, Jorge Jesus đã hành xử như kiểu của Ten Hag, chỉ cố tình làm bẽ mặt Ronaldo và đuổi anh ấy khỏi đội tuyển", Piers Morgan nhấn mạnh. "Kiểu của Ten Hag" là cựu HLV CLB M.U, ông Erik ten Hag, người từng có xung đột với Ronaldo trước đây và khiến danh thủ này phải chia tay đội bóng chủ sân Old Trafford vào tháng 11.2022.

Ronaldo đặt mục tiêu ghi 1.000 bàn thắng với Al Nassr

Trong thông điệp rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 1.10, Ronaldo bày tỏ: "Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ chia sẻ sự thật với toàn thể người dân Bồ Đào Nha về những lý do khiến tôi rời bỏ đội tuyển - nơi mà tôi luôn dành trọn tâm huyết".

Theo báo Tây Ban Nha, Marca, nhiều khả năng Ronaldo sẽ "chia sẻ sự thật" về vụ việc này trong một cuộc phỏng vấn riêng với nhà báo Piers Morgan.

Hiện tại, Ronaldo sẽ tập trung vào mục tiêu đạt kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng với CLB Al Nassr. Anh hiện ghi tổng cộng 979 bàn thắng, và chỉ còn 21 bàn nữa là đạt mục tiêu. Ở mùa trước, Ronaldo từng ghi đến 30 bàn sau 37 trận. Mùa này, tính đến nay sau 7 trận, Ronaldo đã ghi được 3 bàn.

Việc rời bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha và không hẹn ngày trở lại, Ronaldo chỉ còn thi đấu cho Al Nassr. Trước mắt là trận cuối tuần này gặp đối thủ dưới cơ Al Draih trên sân nhà lúc 1 giờ ngày 10.10, sẽ là cơ hội để Ronaldo ghi lại tên mình vào danh sách ghi bàn.