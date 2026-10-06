Nhận định, dự đoán tỷ số Croatia vs Tây Ban Nha: Cửa trên thắng cách biệt

Tổng quan trước trận Croatia vs Tây Ban Nha

Đương kim vô địch thế giới vẫn đang thi đấu đầy ấn tượng tại bảng 3 - hạng A UEFA Nations League. Họ khởi đầu bằng chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-2 trước đội tuyển Anh. Sau đó, La Roja tiếp tục ca khúc khải hoàn trước Croatia (4-1) và CH Czech (3-1), qua đó kéo dài chuỗi trận thắng trên mọi đấu trường lên con số 10.

Sau khi hủy diệt Croatia 4-1 ở trận lượt đi, Tây Ban Nha lúc này hành quân đến TP.Split (Croatia) với mục tiêu tiếp tục giành trọn 3 điểm. Lamine Yamal đã tỏa sáng ở lượt đi với cú đúp bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

Lamine Yamal (trái) đang có phong độ cao trong cả màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia ẢNH: REUTERS

Phía ngược lại, màn tái xuất của Slaven Bilic trên "ghế nóng" đội tuyển Croatia cho đến nay được xem là một thảm họa. Sau chiến thắng sát nút trước CH Czech (2-1) và thua Tây Ban Nha 1-4, vị thuyền trưởng 58 tuổi đã phải hứng chịu thất bại đậm nhất lịch sử đội tuyển Croatia với tỷ số 0-7 trước đội tuyển Anh ngay trên sân nhà. Đội bóng áo ca-rô cần phải cải thiện rất nhiều nếu không muốn nhận thêm một thảm bại nữa trước La Roja.

Trận đấu này tái hiện lại chung kết Nations League 2022-2023. Thời điểm đó, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trên chấm luân lưu sau 120 phút thi đấu mà không có bàn thắng nào được ghi.

Dự đoán tỷ số: Croatia 1-3 Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đang sở hữu hàng công thi đấu rất thăng hoa, khi đều đặn ghi từ 3 bàn trở lên trong mỗi trận tại UEFA Nations League cho đến nay. Dù chưa thể giữ sạch lưới trận nào, nhưng hàng công chơi đầy cảm hứng do siêu sao Lamine Yamal dẫn dắt trở nên đáng gờm với mọi hệ thống phòng ngự.

Trong khi đó, hàng thủ của Croatia lại thi đấu khá tệ trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này. Họ để thủng lưới tới 12 bàn sau 3 trận.

- Chuỗi phong độ ấn tượng của Tây Ban Nha: Lần gần nhất Tây Ban Nha để thua trong 90 phút thi đấu chính thức là từ tháng 3.2024. Kể từ đó, họ đã trải qua 41 trận liên tiếp không thua trong thời gian thi đấu chính thức, đồng thời bước lên ngôi vô địch EURO và World Cup.

- Phong độ của Croatia: Đây là thời điểm đáng lo ngại đối với đội bóng áo ca-rô khi họ đang bước vào một giai đoạn bất ổn. Croatia đã để thua 6 trong 10 trận gần nhất, thường xuyên gục ngã trước các ông lớn châu Âu mà trước đây họ hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng.

- Nhân tố Yamal: Chân sút 19 tuổi tiếp tục cống hiến những màn trình diễn chói sáng trong màu áo CLB Barcelona lẫn đội tuyển quốc gia. Anh hiện đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 9 trận gần nhất, đóng góp vào tổng cộng 19 bàn thắng trong khoảng thời gian đó.

Đội hình dự kiến

Croatia: Livakovic; Smolcic, Vuskovic, Sutalo, Gvardiol; Misic, Kovacic; Vlasic, P. Sucic, Baturina; Matanovic.

Tây Ban Nha: Simon; Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Pedri; Yamal, Fermin, Baena; Oyarzabal.