Zidane, Klopp, Ancelotti… làm ghế HLV đội tuyển lên giá

HLV giỏi… không thích đội tuyển quốc gia

Cuối thập niên trước, cụ thể là vào năm 2019, HLV Juergen Klopp đưa Liverpool lên ngôi vô địch Champions League. Đối thủ của ông trong trận chung kết là Mauricio Pochettino (Tottenham). Ngay trước đó, chức vô địch Champions League, 3 lần liên tiếp, thuộc về HLV Zinedine Zidane của Real Madrid. Trong lần cuối cùng (2018), đối thủ của Zidane là Klopp. Còn ngay sau đó, HLV Thomas Tuchel dẫn dắt PSG trong trận chung kết Champions League 2020. Tuchel dự chung kết Champions League lần nữa, và đưa Chelsea lên ngôi vô địch vào năm 2021. Đến năm 2022 thì chức vô địch Champions League thuộc về HLV Carlo Ancelotti (Real Madrid), thắng Juergen Klopp trong trận chung kết. Ancelotti lại vô địch Champions League lần nữa vào năm 2024.

HLV Zidane đang thành công cùng đội tuyển Pháp ẢNH: AFP

Tóm lại thì Klopp, Ancelotti, Tuchel, Zidane, Pochettino là những "ngôi sao" trong làng huấn luyện, liên tục cùng nhau diễn vai chính ở Champions League - giải đấu "tối thượng" của loại hình bóng đá tầm CLB. Trong mắt họ, cho đến cách đây chỉ mới vài năm, "bóng đá" chỉ có nghĩa là "bóng đá cấp CLB".

HLV Maurizio Sarri, khi dẫn dắt Chelsea trong mùa bóng 2018-2019, từng nói một điều, mà theo ông thì "những vị khác cũng thấy như vậy, chẳng qua họ không muốn nói". Đấy chính là cái điều vừa nêu: chỉ có bóng đá tầm CLB mới đáng kể. Sarri nói ông không xem trận nào ở kỳ World Cup 2018, vì chẳng có gì đáng để học hỏi. Theo Sarri, bất cứ CLB hàng đầu nào cũng sẽ dễ dàng thắng nhà vô địch World Cup, trong mọi trận đấu!

Cũng dễ hiểu: đội tuyển quốc gia (ĐTQG) không được mua sắm cầu thủ nên lực lượng không đều, không hoàn toàn phù hợp với quan điểm chuyên môn của HLV trưởng. ĐTQG lại không được tập hằng ngày và thi đấu thường xuyên như CLB, nên mức độ ăn ý không cao, không thể hiện được hết ý đồ chuyên môn của HLV. Các HLV hàng đầu thường không thích huấn luyện ĐTQG là vì vậy.

Vào năm 2019, dẫn dắt Brazil là HLV Tite. HLV đội Đức là Joachim Loew. HLV đội Mỹ là Gregg Berhalter. Xin hãy thành thật: bạn không biết họ là ai trước khi họ xuất hiện trong vai HLV trưởng ĐTQG? HLV Gareth Southgate của đội Anh trước đó chỉ dẫn dắt mỗi Middlesbrough (rớt hạng và bị sa thải). Chỉ có HLV Didier Deschamps của đội Pháp là nổi tiếng.

Kết quả bước đầu khả quan

Bây giờ, khi các HLV danh giá đồng loạt chuyển sang huấn luyện ĐTQG, đấy hẳn nhiên là hiện tượng lạ, đáng để giới quan sát mổ xẻ. Cũng chưa bao giờ các ĐTQG lại đồng loạt thi đấu với mật độ dày đặc như đợt "FIFA Days" kỳ này. Đấy chính là hoàn cảnh ưa thích của các HLV nổi tiếng. Họ thể hiện ra sao khi lần đầu tiên dẫn dắt ĐTQG?

Thật ra, "lần đầu tiên" của các HLV Pochettino (Mỹ), Ancelotti (Brazil) và Tuchel (Anh) đã bắt đầu từ World Cup 2026 (và quá trình chuẩn bị hoặc đá vòng loại trước đó). Ancelotti chưa thể đưa đội bóng nổi tiếng Brazil trở lại hàng ngũ đỉnh cao như sự kỳ vọng, nhưng đấy là điều không quá bất ngờ. Pochettino và Tuchel thì rất thành công. Đội Mỹ của Pochettino vào đến vòng 1/8 trong khi đội Anh của Tuchel đứng thứ 3 chung cuộc - thứ hạng cao nhất trong 60 năm của "tam sư".

Sẵn đà, Mỹ và Anh đều đang thăng hoa trong loạt trận quốc tế kỳ này. Mỹ thắng liên tiếp 3 trận đều thuyết phục, trong đó có trận thắng "kình địch" Mexico 3-0. Anh thì "hủy diệt" Croatia với tỷ số không tưởng (7-0 trên sân đối phương).

Đội Pháp của HLV Zidane tạm dẫn đầu bảng sau 3 loạt trận ở Nations League, coi như vượt qua thử thách ban đầu. Giới quan sát đã từng ngờ vực: Zidane sẽ huấn luyện như thế nào sau 5 năm không làm gì, và sau khi chỉ huấn luyện mỗi Real Madrid. Kết quả, "thời kỳ Zidane" của đội tuyển Pháp bắt đầu bằng 2 trận đấu liên tiếp trên sân đối phương, đều thắng (trước Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ).

Cũng trong loạt trận vừa qua, cựu danh thủ Xavi lần đầu tiên xuất hiện trong vai trò HLV ĐTQG. Ông dẫn dắt Hà Lan, đội đang tạm dẫn đầu trong bảng đấu có đội tuyển Đức của HLV Klopp. Về mặt kết quả, Mannschaft trong tay HLV Klopp chưa thể gọi là thành công. Nhưng đây chỉ đang là giai đoạn thử nghiệm (Klopp triệu tập đến 44 cầu thủ; chỉ riêng hàng thủ đã có đến 3 thủ môn và 10 hậu vệ lần lượt ra sân trong 4 trận đấu). Nhìn chung, chưa có trường hợp nào gây thất vọng.