Trực tiếp đội tuyển Argentina vs Benin: ‘Điệu nhảy’ cuối cùng của huyền thoại Messi

Mọi ánh nhìn đều hướng về Messi

Sau hơn 2 thập niên, hành trình của Messi với đội tuyển Argentina đang đi đến hồi kết. Từ những thất bại cay đắng ở các trận chung kết, những lần bị chỉ trích đến chức vô địch Copa America 2021 và đỉnh cao World Cup 2022, Messi đã trải qua gần như mọi cung bậc cảm xúc trong màu áo xanh trắng. Anh hiện là cầu thủ khoác áo Argentina nhiều nhất và cũng là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển. Vì thế, trận đấu với Benin không còn đơn thuần mang tính chất giao hữu. Đó là cơ hội cuối cùng để người hâm mộ Argentina chứng kiến số 10 của họ thi đấu trên sân nhà.

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Messi sẽ bước vào trận đấu với tâm thế rất khác. Anh không còn phải chứng minh bất cứ điều gì. Những danh hiệu lớn nhất đã nằm trong bộ sưu tập, còn vị trí trong lịch sử bóng đá thế giới gần như không thể tranh cãi. Điều người hâm mộ chờ đợi chỉ đơn giản là được nhìn thấy anh thêm một lần trong màu áo Argentina, được chứng kiến những pha xử lý quen thuộc và hy vọng Messi có thể tự mình viết nên một khoảnh khắc đẹp trước khi nói lời chia tay.

Messi là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Argentina. Anh đã cùng đội tuyển trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có rất nhiều danh hiệu cao quý ẢNH: REUTERS

HLV Lionel Scaloni cũng hiểu rằng đây là một trận đấu đặc biệt. Ông bày tỏ: “Tôi hình dung sẽ có rất nhiều cảm xúc. Ngay từ lúc cậu ấy đặt chân vào Monumental, đó sẽ là một ngày không thể quên với tất cả chúng ta”.

Argentina có thể thử nghiệm một số vị trí, nhưng chắc chắn không muốn biến ngày Messi chia tay thành một kỷ niệm buồn. Albiceleste đang có phong độ rất cao khi toàn thắng 2 trận giao hữu gần nhất, lần lượt đánh bại Bolivia 4-0 và Burkina Faso 7-0. Hàng công ghi tới 11 bàn, trong khi hàng phòng ngự không nhận bàn thua nào. Những con số ấy cho thấy Argentina vẫn sở hữu sức mạnh đáng nể ngay cả khi HLV Scaloni bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống không Messi.

Điểm đáng nói là Argentina hiện không còn phụ thuộc hoàn toàn vào người đội trưởng. Julian Alvarez, Lautaro Martinez cùng nhiều cầu thủ trẻ đang tạo ra chiều sâu đáng kể trên hàng công. Khả năng kiểm soát bóng, pressing và chuyển trạng thái của Albiceleste vẫn được duy trì, trong khi những cầu thủ trẻ ngày càng tự tin hơn khi được trao cơ hội. Messi vì thế có thể chơi với sự tự do lớn hơn, tập trung vào khả năng tạo đột biến thay vì phải gánh toàn bộ hệ thống tấn công.

Đối thủ Benin chắc chắn sẽ phải chịu sức ép rất lớn. Đại diện châu Phi đang có những kết quả tích cực khi vừa đánh bại Mauritania 2-1 ở vòng loại AFCON 2027. Benin thường ưu tiên lối chơi chặt chẽ, giữ cự ly giữa các tuyến và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, khoảng cách về chất lượng đội hình là rất rõ ràng. Argentina có khả năng tạo sức ép liên tục từ nhiều hướng, trong khi những cầu thủ giàu kỹ thuật của họ đủ sức khai thác khoảng trống nếu hàng thủ Benin mất tập trung.

Benin càng khó khăn hơn khi phải thi đấu tại Monumental trong bầu không khí chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Người hâm mộ Argentina không chỉ đến để xem đội tuyển giành chiến thắng, mà còn muốn biến trận đấu thành một lễ chia tay dành cho Messi. Vé được săn đón mạnh, sự quan tâm dành cho cuộc đối đầu vượt xa một trận giao hữu thông thường và tất cả đều hướng về Messi.

Đội tuyển Argentina đang có phong độ rất tốt, toàn thắng trong 2 trận giao hữu gần nhất ẢNH: REUTERS

Argentina và Benin chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng sự chênh lệch giữa hai đội khiến Albiceleste vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều. HLV Scaloni có thể xoay tua trong hiệp 2, song với chất lượng đội hình hiện tại, Argentina đủ khả năng duy trì thế trận áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội.

Một chiến thắng vì thế là kịch bản dễ xảy ra với đội tuyển Argentina. Nhưng hơn cả tỷ số, điều mà người Argentina chờ đợi là khoảnh khắc Messi bước ra sân lần cuối trong màu áo đội tuyển. Sau đó, có thể là một bàn thắng, một đường kiến tạo hoặc đơn giản chỉ là hình ảnh anh vẫy tay chào người hâm mộ. Dù diễn biến thế nào, đêm tại Monumental vẫn sẽ đánh dấu hồi kết của một trong những chương đẹp nhất lịch sử bóng đá Argentina.