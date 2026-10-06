Báo Thái Lan không trách đội nhà dù thua Indonesia, bất ngờ ca ngợi HLV Hudson

Trong trận chung kết diễn ra tối 5.10 tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta), đội tuyển Thái Lan hòa Indonesia 2-2 sau 120 phút. Indonesia sau đó thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu, qua đó trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA ASEAN Cup 2026.

Ballthai bình luận: “Thái Lan phải thi đấu với 10 người từ phút 79, sau khi Nicholas Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Dù vậy, "Voi chiến" vẫn thi đấu nỗ lực, vượt lên dẫn trước trong hiệp phụ, trước khi bị Indonesia gỡ hòa 2-2 ở phút 116. Vì thế, thất bại này không có gì phải xấu hổ”.

Đội tuyển Thái Lan kéo Indonesia đến loạt luân lưu dù phải chơi thiếu người ẢNH: NGỌC LINH

"Không có gì phải tiếc nuối"

Bình luận viên Jay Worapath của kênh Thairath cho rằng Thái Lan đã trải qua một trận chung kết có tất cả những yếu tố kịch tính, từ thẻ đỏ, những màn ngược dòng cho đến loạt sút luân lưu. Theo ông, việc Thái Lan không thể giành chức vô địch đầu tiên của FIFA ASEAN Cup là điều đáng tiếc, nhưng không nên vì thế mà tìm một cá nhân để đổ lỗi.

Ông Jay Worapath nhận định: "Với kết quả như vậy, sẽ là quá đáng nếu đổ lỗi, trách móc hay biến bất cứ ai thành vật tế thần cho thất bại này".

Đáng chú ý, bình luận viên này còn cho rằng ông thậm chí không muốn nhớ tên những cầu thủ Thái Lan sút hỏng phạt đền. Thay vào đó, ông muốn nhìn vào nỗ lực của toàn đội sau 120 phút chiến đấu trước sức ép khổng lồ tại Jakarta.

Jay Worapath cũng bất ngờ dành lời khen cho HLV Anthony Hudson, người từng nhận không ít chỉ trích trong suốt giải đấu. Ông viết: "Hudson, người từng nhận nhiều chỉ trích nhất giải đấu, đã cho thấy mình hoàn toàn có đủ khả năng để xây dựng chiến thuật hiệu quả khi đối đầu với những đội bóng có những cầu thủ kỹ thuật vượt trội. Vì liên đoàn đã chọn con đường ngắn hạn này, thì đành vậy. Tôi cảm thấy tiếc cho HLV Hudson và tất cả các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Chức vô địch đã rất sít sao, nhưng mọi người đều đã cố gắng hết sức".

Siamsport: Thua trận không có nghĩa mọi thứ thất bại

Siamsport cũng lựa chọn cách nhìn tích cực khi đánh giá hành trình của đội tuyển Thái Lan. Tờ báo này nhấn mạnh vị trí á quân FIFA ASEAN Cup 2026 không đồng nghĩa với việc mọi thứ đều thất bại. "Voi chiến" đã đứng vững trước sức ép từ hơn 70.000 khán giả Indonesia và kéo trận chung kết đến loạt sút luân lưu, dù chỉ còn 10 người trong hơn 40 phút cuối trận.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA ASEAN Cup ẢNH: NGỌC LINH

Siamsport thừa nhận Thái Lan vẫn còn nhiều sai lầm cần khắc phục và những lời chỉ trích về màn trình diễn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những nỗ lực của các cầu thủ đến tận giây cuối cùng cũng phải được ghi nhận.

"Thua cuộc là điều chấp nhận được, chỉ trích cũng là điều chấp nhận được, nhưng mọi lời chỉ trích đều nên giúp đội tuyển quốc gia tiến lên phía trước", Siamsport bình luận.

Tờ báo Thái Lan đặc biệt nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của 10 cầu thủ Thái Lan trong 120 phút. "Thật đáng tiếc... nhưng tinh thần chiến đấu của họ thật phi thường!", Siamsport viết.

Khaosod cũng dành nhiều lời khen cho "Voi chiến". Tờ báo này cho rằng việc Thái Lan phải chơi thiếu người nhưng vẫn có thể vươn lên dẫn trước Indonesia ở hiệp phụ cho thấy tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc.

Khaosod nhấn mạnh: “Dù không thể làm nên lịch sử với chức vô địch nhưng Thái Lan vẫn nhìn thấy những điểm tích cực. Với thầy trò HLV Hudson, thất bại ở Jakarta không phải dấu chấm hết mà là bài học để đội tuyển trở lại mạnh mẽ hơn”.