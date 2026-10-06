Báo Indonesia: ‘Thật nghẹt thở, giấc mơ 35 năm của chúng ta đã thành hiện thực’

"Đội tuyển Indonesia cuối cùng cũng vô địch sau 35 năm"

CNN Indonesia nhấn mạnh chiến tích trước Thái Lan đã giúp đội tuyển Indonesia giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 35 năm. Đội tuyển có biệt danh “Garuda” thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút.

Theo CNN Indonesia, đây là danh hiệu đầu tiên của bóng đá Indonesia kể từ SEA Games 1991. Trong suốt quãng thời gian dài chờ đợi, Indonesia từng 6 lần vào chung kết AFF Cup nhưng đều thất bại.

CNN Indonesia viết: “Cuối cùng chúng ta cũng giành được chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau 35 năm. Đáng chú ý, đối thủ của Indonesia trong trận chung kết SEA Games 1991 cũng chính là Thái Lan. Khi đó, Indonesia thắng 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 0-0. 35 năm sau, lịch sử một lần nữa gọi tên Indonesia trong một trận chung kết với Thái Lan, nhưng lần này trên sân khấu FIFA ASEAN Cup”.

Đội tuyển Indonesia đánh bại Thái Lan trong loạt sút luân lưu để lên ngôi FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Bola cũng dành sự chú ý đặc biệt đến hành trình lên ngôi của đội tuyển Indonesia. Đội bóng của HLV John Herdman dẫn trước Thái Lan, nhưng bị đối thủ gỡ hòa rồi vượt lên trong hiệp phụ. Dean James đưa Indonesia vượt lên dẫn 1-0 ở phút 85. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Iklas Sanron gỡ hòa cho Thái Lan.

Trong hiệp phụ, Peeradol Chamrasamee giúp Thái Lan dẫn 2-1 ở phút 110. Khi chức vô địch tưởng như tuột khỏi tay Indonesia, Elkan Baggott xuất hiện đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa 2-2. Kết quả buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Bốn cầu thủ Indonesia gồm Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott và Shayne Pattynama đều thực hiện thành công. Trong khi đó, Thái Lan có hai cú sút không thành công, giúp Indonesia thắng 4-2 và chính thức đăng quang.

Bola đặc biệt ca ngợi thủ môn Emil Audero, người cản phá cú sút của Nattapong Sayriya, qua đó trở thành một trong những người hùng đưa Indonesia đến chức vô địch.

CNN Indonesia còn nhắc lại hành trình đầy kịch tính của Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026. Theo CNN Indonesia: “CĐV Indonesia đã hai lần trải qua cảm giác nghẹt thở trong giải đấu. Lần đầu tiên là ở lượt cuối vòng bảng gặp Bangladesh ngày 1.10. Indonesia cần một chiến thắng đậm để vượt qua Malaysia và giành quyền vào chung kết. Họ cuối cùng thắng Bangladesh 9-2, với những bàn thắng quan trọng được ghi ở cuối trận. Lần thứ hai chính là trận chung kết với Thái Lan”.

Đội tuyển Indonesia mang đến giải FIFA ASEAN Cup 2026 đội hình rất mạnh và đã hoàn thành mục tiêu vô địch ẢNH: NGỌC LINH

Bola cũng mô tả những cảm xúc đặc biệt của các thành viên đội tuyển Indonesia sau tiếng còi mãn cuộc.

Bola cho biết: “Hậu vệ Rizky Ridho bật khóc vì hạnh phúc. Egy Maulana Vikri cũng không kìm được nước mắt. Những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Kevin Diks, Calvin Verdonk, Justin Hubner và Elkan Baggott hòa mình vào màn ăn mừng của hàng vạn CĐV tại GBK. HLV John Herdman ôm từng học trò sau chiến thắng. Hình ảnh nhà cầm quân người Anh cõng Sumardji trên vai cũng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm đăng quang".

Trong khi đó, Seasia Goal bình luận: “Giấc mơ của một quốc gia, cuối cùng đã được viết bằng vàng. Garuda chính thức trở thành nhà vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Sau 35 năm, Indonesia cuối cùng đã có một danh hiệu lớn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Và cách Garuda đăng quang càng khiến chức vô địch trở nên đặc biệt, mang đến cho CĐV nhiều cảm xúc”.