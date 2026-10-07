Đội tuyển Việt Nam vẫn bảo toàn tốp 100 thế giới, Thái Lan và Indonesia tăng bậc: Vì sao?

Vị trí thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam trước khi AFC Nations League ra đời

Việc bảo toàn vị trí thứ 99, đội tuyển Việt Nam vẫn cần tiếp tục cải thiện thành tích hơn ở FIFA Day tháng 11 và hướng đến Asian Cup 2027.

Sau khi chỉ về thứ tư tại FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ số điểm đáng kể 5,73 điểm cho 2 trận thua Thái Lan và Malaysia. Đội hiện còn số điểm tích lũy 1.231,29. Tuy nhiên, vẫn giữ được vị trí so với bảng xếp hạng FIFA ngày 20.7.

Đội tuyển Việt Nam giữ vững vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến dịch FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam giữ được vị trí nhờ đội tuyển Luxembourg (hạng 100) để thua Bulgaria với tỷ số 0-2 ngày 7.10 và bị trừ đến 7,07 điểm. Trong khi Tajikistan thắng được đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 1-0 ngày 6.10 được cộng 5,32 điểm. Tuy nhiên, Tajikistan chỉ vươn lên chiếm vị trí thứ 100 của Luxembourg. Trong khi Luxembourg rớt tổng cộng 3 bậc xuống vị trí 101.

Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam với số điểm 1.231,29, không chỉ giữ được vị trí thứ 99 mà còn có được một cách biệt điểm số an toàn trước 2 đối thủ xếp ngay sau. Gồm Tajikistan hiện có 1.218,88 điểm và Luxembourg là 1.218,80 điểm.

Trong khi đó, các đội xếp ngay trên đội tuyển Việt Nam như Mozambique (hạng 98), Bahrain (97) và Trung Quốc (96) có số điểm tích lũy cách không quá xa. Lần lượt, với Mozambique là 1.238,23 điểm, Bahrain 1.240,30 điểm và Trung Quốc là 1.241,90 điểm.

Indonesia hạ Thái Lan trên chấm luân lưu, vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Ở FIFA Day tháng 11, đội tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu quốc tế gồm gặp đội Đài Loan và Kyrgyzstan đều trên sân nhà. Đây là các trận mà thầy trò HLV Kim Sang-sik cần lấy lại niềm vui chiến thắng để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA và hướng đến Asian Cup 2027.

Việc vẫn tiếp tục giữ và cải thiện vị trí trong tốp 100 thế giới và 20 châu Á, sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có nhiều thuận lợi nằm nhóm hạng đấu cao nhất khi bước vào mùa giải chuyển tiếp AFC Nations League, với quy trình cho vòng loại World Cup 2030.

Thái Lan tăng 1 bậc, Indonesia tăng 2 bậc sau chung kết FIFA ASEAN Cup

Cả 2 đội tuyển Thái Lan và Indonesia đều cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến dịch FIFA ASEAN Cup thành công.

Đội tuyển Thái Lan tăng 1 bậc lên hạng 93 thế giới. Trong khi Indonesia tăng 2 bậc lên hạng 116. Đội tuyển Malaysia cũng tăng 3 bậc lên hạng 133 thế giới. Trong khi Singapore rớt xuống hạng 149 và Philippines xếp vị trí 136.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn dẫn đầu và có số điểm tích lũy 1.251,42 điểm, đã dần bỏ khá xa đội tuyển Việt Nam (1.231,29 điểm). Xếp thứ 3 là Indonesia đã tích lũy 1.166,50 điểm.