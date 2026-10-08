Ronaldo lần thứ hai bình luận vào bài đăng của Messi: ‘Gửi đến anh cái ôm thật chặt’

Thông điệp cảm xúc của Messi khiến Ronaldo xúc động

"Leo (Messi), biết bao năm cống hiến cho đất nước và một câu chuyện sẽ còn mãi với thời gian. Tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho những gì anh đã đạt được cùng Argentina. Gửi đến anh một cái ôm thật chặt", dòng bình luận của Ronaldo dưới bài đăng của Messi trên Instagram ngày 8.10 khi chia sẻ về ngày chia tay đầy cảm xúc của danh thủ này.

Ronaldo dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Messi Ảnh: Reuters

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA: "Đây là sự tôn trọng tuyệt đối mà Ronaldo dành cho Messi. Điều này khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Tuy nhiên, đó là sự tri ân giữa những đối thủ lớn, họ luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho nhau. Đây cũng là lần thứ hai thời gian gần đây Ronaldo bình luận vào bài viết của Messi, lần trước là khi Messi chia sẻ về nỗi buồn khi cha của mình qua đời".

Messi là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Ronaldo; họ từng chia sẻ những khoảnh khắc thân tình tại các buổi lễ trao giải và luôn dành cho nhau sự tôn trọng cả ở nơi công cộng lẫn đời tư. Và trong ngày chia tay của số 10 tuyển Argentina, mọi chuyện cũng không có gì khác biệt.

Trong khi đó, sau trận đấu chính thức chia tay sự nghiệp quốc tế trong màu áo đội tuyển Argentina khép lại, Messi chia sẻ thông điệp: "Hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi, và giờ tôi đã thấy nhớ cảm giác được khoác lên mình màu áo xanh-trắng. Tôi biết mình đang đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là một hành trình tuyệt vời, đong đầy niềm vui lẫn nỗi buồn, nhưng tôi biết rằng mọi bước đi của mình đều xứng đáng".

Messi trong trận đấu chia tay sự nghiệp quốc tế ngày 7.10 Ảnh: Reuters

"Vẫn còn biết bao điều tôi muốn nói. Thật khó để diễn tả trọn vẹn cảm xúc của mình chỉ trong vài lời hay một bài đăng. Hành trình này sẽ không thể thành hiện thực nếu thiếu gia đình - những người luôn sát cánh và ủng hộ tôi, đặc biệt là trong những thời khắc khó khăn nhất khi tôi cần họ hơn bao giờ hết", Messi bày tỏ.

Anh cho biết thêm: "Bạn bè cũng là những người không thể thiếu, cùng với tất cả các đồng đội, HLV và ban huấn luyện mà tôi từng sát cánh. Tôi cũng không muốn quên Diego (Maradona) - người đã đưa đất nước chúng ta đến vị thế xứng đáng; tôi tin rằng ông ấy đã luôn dõi theo và tiếp sức cho chúng tôi, dù là khi còn ở bên cạnh hay từ thiên đường, trên từng bước đường đã qua".

Messi kết luận bài viết của mình: "Cảm ơn tất cả các CLB tôi từng khoác áo vì đã luôn tôn trọng cảm xúc của tôi và tạo điều kiện để tôi cống hiến cho đất nước. Và tất nhiên, cảm ơn Chúa: nếu không có sự dẫn dắt và ý nguyện của Người, chúng tôi thậm chí đã chẳng dám mơ đến việc đi xa được như ngày hôm nay. Tôi vô cùng biết ơn. Tôi yêu tất cả các bạn, tôi sẽ rất nhớ mọi người và luôn cảm ơn vì các bạn đã luôn sát cánh cùng chúng tôi, cùng cá nhân tôi".

Messi cũng gửi đến cha mình dòng chia sẻ đầy cảm động: "Cha không biết đêm qua chúng con đã nhớ cha nhiều đến nhường nào đâu…".

Ronaldo và Messi: tất cả các lần đối đầu

Theo thống kê của MARCA, Ronaldo và Messi đã đối đầu nhau tổng cộng 37 trận, gồm 36 trận chính thức và một trận giao hữu giữa đội các ngôi sao giải Ả Rập với PSG; đội bóng Pháp thắng tỷ số 5-4 với hai bàn thắng của Ronaldo và một bàn của Messi.

Trong các trận đấu chính thức, Ronaldo ghi được 21 bàn thắng còn Messi ghi 22 bàn. Cầu thủ người Argentina giành chiến thắng 16 lần, cầu thủ người Bồ Đào Nha thắng 11 lần, và có 9 trận kết thúc với tỷ số hòa. Các cuộc đối đầu của họ bao gồm: 18 trận tại La Liga, 6 trận tại Champions League, 5 trận tại Copa del Rey, 5 trận tại Siêu cúp Tây Ban Nha và 2 trận giao hữu quốc tế.