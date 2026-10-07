Messi và Ronaldo vẫn thống lĩnh tốp cầu thủ thu nhập cao nhất thế giới năm 2026: Ai cao hơn?

Ronaldo là VĐV có thu nhập cao nhất 3 năm liên tiếp, Messi xếp thứ 2

Ngày 7.10, Messi chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Argentina. Trong khi gần như cùng thời điểm, Ronaldo lên tiếng giãi bày về sự cố rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha vì xung đột với HLV Jorge Jesus. Nhưng ở một khía cạnh khác, thu nhập của cả 2 đều ở tốp đầu thế giới, theo trang Sportico (Mỹ) công bố.

Messi ghi bàn cuối cùng cho đội tuyển Argentina từ chấm phạt đền trong trận thắng Banin 3-0 vào ngày 7.10.2026

Bất chấp xảy ra nhiều chuyện không vui, Ronaldo vẫn là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2026 trong làng cầu thủ và giới VĐV thể thao Ảnh: Reuters

"Ronaldo một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng. Anh là VĐV được trả lương cao nhất thế giới trong tất cả các VĐV của các môn thể thao trong ba năm qua. Dự kiến, danh thủ 41 tuổi này sẽ kiếm được khoảng 300 triệu USD trong mùa giải này, 2026 - 2027 (khoảng 7.795 tỉ đồng).

Phần lớn số tiền đó, có đến 250 triệu USD đến từ hợp đồng với CLB Al Nassr ở giải Saudi Pro League. Ronaldo cũng kiếm được khoảng 50 triệu USD mỗi năm từ một loạt nhà tài trợ", Sportico cho biết ngày 7.10.

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Trong khi đó, đối thủ lâu năm của Ronaldo, Messi, đứng thứ hai trong danh sách. Danh thủ 39 tuổi này vừa chính thức giải nghệ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Argentina. Messi có thu nhập thấp hơn đến phân nửa so với Ronaldo, dù cũng đã nâng tổng thu nhập của mình lên mức 150 triệu USD, Sportico cho biết thêm.

Cũng theo Sportico: "Dù Messi chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, nhưng anh vẫn là gương mặt đại diện thương hiệu xuất sắc nhất trong làng thể thao thế giới. Messi kiếm được khoảng 75 triệu USD từ các đối tác thương mại, vượt xa Ronaldo ở khoảng này (chỉ có 50 triệu USD).

Thu nhập từ đại diện thương hiệu này liên tục tăng, bất kể Messi không còn khoác áo đội tuyển Argentina. Nhưng anh vẫn còn thi đấu cho CLB Inter Miami ít nhất 2 năm nữa và có thể gia hạn đến năm 2030 (41 tuổi)",

Messi vẫn tiếp tục thi đấu cho Inter Miami ít nhất 2 năm nữa và có thể gia hạn đến năm 2030 (43 tuổi), theo Sportico Ảnh: Reuters

Messi và Ronaldo bỏ xa phần còn lại trong thế giới bóng đá

Trong danh sách các cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2026, ngoài Messi và Ronaldo, chỉ mới có Kylian Mbappe (Real Madrid và đội tuyển Pháp) có thu nhập vượt quá 100 triệu USD, cụ thể là 105 triệu USD, xếp thứ 3 trong danh sách.

Tốp 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới mùa 2026 - 2027 do Sportico (Mỹ) công bố ngày 7.10 Ảnh: Chụp màn hình Sportico

Trong khi, các cầu thủ hàng đầu khác vẫn chưa vượt qua con số này, như Erling Haaland của Man City thu nhập 85 triệu USD. Kế đến là Vinicius (Real Madrid, Brazil) có 67 triệu USD.

La Liga của Tây Ban Nha là giải đấu có nhiều cầu thủ nằm trong danh sách thu nhập cao nhất, thay vì là giải Ngoại hạng Anh.

Ngoài Mbappe và Vinicius, La Liga còn có Jude Bellingham (46 triệu USD), sao trẻ Lamine Yamal (thu nhập 47 triệu USD). Giải Saudi Pro League với Ronaldo đứng số 1, còn có Sadio Mane (thu nhập 54 triệu USD).

Giải Bundesliga của Đức có Harry Kane (Bayern Munich, đội tuyển Anh, thu nhập 42 triệu USD). Ngoại hạng Anh có Haaland, giải MLS của Mỹ có Messi. Giải Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ có Salah (40 triệu USD, hiện thi đấu cho CLB Trabzonspor). Mỗi giải này chỉ có một cầu thủ góp mặt trong tốp 10 cầu thủ thu nhập cao nhất năm 2026.