Messi rưng rưng nói lời cảm động ngày chia tay đội tuyển Argentina: 'Tôi chưa bao giờ ngừng chiến đấu'

“Thật khó nói, có quá nhiều cảm xúc. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bố tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là bày tỏ lòng biết ơn. Đó là một vinh dự lớn. Tôi rất hạnh phúc khi được khoác chiếc áo này hơn 20 năm, ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất. Tôi chưa bao giờ ngừng chiến đấu”, Messi nói.

Đội trưởng Argentina thừa nhận đây là thời điểm rất khó khăn khi phải nói lời chia tay. Messi bày tỏ: “Việc không thể trở lại sẽ là một nỗi đau lớn. Được chơi cho đội tuyển quốc gia Argentina là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với bạn. Tôi cảm thấy đã đến lúc rồi”.

Messi chia sẻ sau trận đấu cuối cùng cho đội tuyển Argentina. Nhiều đồng đội lẫn HLV Scaloni đều không thể kìm được nước mắt ẢNH: REUTERS

Hành trình vĩ đại của Messi cùng đội tuyển Argentina đã khép lại

Messi cũng nhìn lại những gì đã trải qua cùng Argentina, đặc biệt là World Cup 2026 vừa khép lại. Messi nói: “World Cup vừa qua quá sức đối với tôi. Chúng tôi đã tiến rất gần đến chức vô địch thế giới một lần nữa. Chúng tôi đã rất gần. Chúng tôi đã cống hiến hết mình. Trận đấu với đội tuyển Anh ở bán kết đã khiến chúng tôi kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất. Sự thật là chúng tôi đã suýt chút nữa không thành công”.

Dù không thể giành thêm chức vô địch World Cup 2026, Messi không trách cứ các đồng đội. Anh khẳng định tất cả đều đã chiến đấu hết mình vì màu áo Argentina.

Messi cho biết: “Thật không may, chúng tôi không thể trở thành nhà vô địch, nhưng tôi tin chắc rằng tất cả các đồng đội của tôi luôn cống hiến hết mình vì chiếc áo này. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì tất cả khoảng thời gian chúng ta đã cùng nhau trải qua, vì đã giúp tôi thực hiện ước mơ trở thành nhà vô địch trong mọi giải đấu mà chúng ta đã tham gia”.

Messi thừa nhận anh cùng đội tuyển Argentina từng trải qua những giây phút rất khó khăn. Dù vậy, bản thân Messi cảm thấy rất hạnh phúc vì những hành trình đã đi qua ẢNH: REUTERS

Messi cũng nhắc đến sân Monumental, nơi anh vừa chơi trận cuối cùng cho Argentina. Đây là SVĐ gắn với một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất sự nghiệp của anh, khi Argentina trở lại thi đấu sau chức vô địch World Cup 2022.

Messi chia sẻ: “Ở nơi này, tôi đã trải qua một trong những ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của mình, trận đấu mà chúng tôi đã chơi sau khi trở thành nhà vô địch thế giới. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn xem lại các video và xúc động. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.

“Hôm nay là ngày buồn nhất, ngày tôi rời khỏi đội tuyển quốc gia, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bạn, ủng hộ những cầu thủ đến sau tôi”, đội trưởng Argentina nói thêm.

Messi cũng dành lời nhắn nhủ cho đội tuyển và người hâm mộ trong thời gian tới. Anh nói: “Thời gian khó khăn đang đến. Những gì đã xảy ra là không bình thường. Chúng ta phải ủng hộ các bạn hơn bao giờ hết. Để đạt được những mục tiêu lớn, các bạn phải đạt được những mục tiêu cụ thể. Có những người muốn làm hại đội tuyển quốc gia, và chúng ta không được phép để họ đạt được điều đó”.

Messi khép lại trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo ẢNH: REUTERS

Vợ cùng các con của Messi cũng có mặt ẢNH: REUTERS

Messi đã khóc rất nhiều trong ngày chia tay đội tuyển Argentina ẢNH: REUTERS

'Tôi yêu tất cả các bạn'

Hành trình của Messi với Argentina bắt đầu từ năm 2005. Sau 208 lần ra sân, anh trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử Argentina. Với 126 bàn thắng, Messi cũng giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển. Anh cùng Argentina giành Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa America 2024.

Sau những thất bại và nhiều năm chờ đợi, Messi cuối cùng cũng cùng Argentina bước lên đỉnh thế giới tại Qatar (2022). Nhưng khi nhìn lại hành trình ấy, điều khiến anh xúc động không chỉ là những danh hiệu.

Messi nói trong những lời cuối cùng: “Tôi đang lên tiếng nhiều hơn bao giờ hết. Tôi không muốn rời khỏi đây, tôi không muốn rời khỏi sân cỏ”.

Anh khép lại phần chia sẻ: “Tôi biết ơn Chúa vì đã cho tôi là người Argentina. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi yêu tất cả các bạn”.