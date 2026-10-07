Báo Argentina: ‘Cảm ơn Messi, di sản của anh để lại thật vĩ đại’

Tại sân Monumental, Messi vẫn làm những điều quen thuộc nhất. Anh kiến tạo cho Nicolas Otamendi mở tỷ số, góp dấu giày trong bàn thắng của Nico Paz rồi tự mình thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định chiến thắng 3-0.

La Nacion bình luận: “Bàn thắng thứ 126 cho Argentina đến trong trận đấu cuối cùng, như một dấu chấm đầy tính biểu tượng cho hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ. Nhưng ngay cả khi Messi ghi bàn, người hâm mộ cũng hiểu rằng điều quan trọng nhất của đêm nay không nằm trên bảng tỷ số. Họ đến để nhìn anh lần cuối trong màu áo đội tuyển, để hát tên anh và để nói lời tạm biệt”.

Messi đi vòng sân Monumental, cảm ơn CĐV Argentina ẢNH: REUTERS

"Cảm ơn Messi, anh đã quá vĩ đại"

La Nacion cũng gọi đây là sự khép lại của một kỷ nguyên. La Nacion viết: “Chiếc áo số 10 đã đồng hành cùng Messi qua những năm tháng đầy biến động, từ những thất bại đau đớn đến đỉnh cao World Cup. Anh từng chịu những lời chỉ trích nặng nề, từng thất bại ở những trận chung kết và từng có thời điểm tưởng như không thể tiếp tục với đội tuyển. Nhưng Messi đã trở lại và thay đổi hoàn toàn câu chuyện của mình. Từ một cầu thủ từng bị ám ảnh bởi thất bại, anh trở thành người đội trưởng đưa Argentina đến Copa America, Finalissima và cuối cùng là chức vô địch World Cup. Đó cũng là điều khiến di sản của Messi lớn hơn những con số”.

Báo Clarin cũng nhấn mạnh rằng Messi đã mang lại niềm vui cho hàng triệu người Argentina trong suốt hơn hai thập kỷ. Tờ báo này nhận xét: “Messi là một siêu sao đứng trên đỉnh thế giới nhưng không để sự nổi tiếng biến mình thành người kiêu ngạo hay tự đề cao bản thân. Messi gần như luôn để bóng đá lên tiếng, và chính sự giản dị ấy khiến anh trở thành hình mẫu không chỉ cho những cầu thủ trẻ mà còn cho cả một thế hệ người Argentina.

Có một thế hệ lớn lên cùng Messi. Họ nhìn thấy anh từ khi còn là cậu bé Rosario, theo dõi từng bước trưởng thành, từng thất bại và từng lần anh trở lại. Họ từng khóc khi Argentina thất bại ở các trận chung kết, rồi lại khóc vì hạnh phúc khi Messi nâng cao chiếc cúp World Cup tại Qatar. Với họ, Messi không đơn thuần là một cầu thủ của đội tuyển. Anh trở thành một phần ký ức của tuổi thơ, của gia đình và của những đêm bóng đá mà cả đất nước cùng hướng về một SVĐ”.

Messi tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu cuối cùng cho đội tuyển Argentina, góp 1 bàn cùng 2 kiến tạo ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Ole thậm chí cho rằng rất khó hình dung đội tuyển Argentina sẽ như thế nào khi không còn Messi. Ký giả của Ole bày tỏ: “Trong hơn 20 năm, người hâm mộ đã quá quen với việc nhìn thấy số 10 xuất hiện trên sân, tạo ra một đường chuyền không tưởng, ghi một bàn thắng hoặc đơn giản là khiến họ tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng điều đáng quý là Messi rời đi không phải trong sự tiếc nuối vì còn điều gì chưa hoàn thành. Anh rời đi khi đã thực hiện được gần như mọi giấc mơ từng có với đội tuyển.

Từ cậu bé chỉ muốn được chơi bóng, Messi đã trở thành nhà vô địch thế giới. Từ người từng chịu đựng những thất bại tưởng như không thể vượt qua, anh trở thành đội trưởng nâng cao chiếc cúp mà Argentina chờ đợi suốt 36 năm. Và từ một cầu thủ từng bị đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo, anh trở thành thủ lĩnh được cả phòng thay đồ và người hâm mộ tuyệt đối tin tưởng”.

Ole đánh giá: “Messi chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Sau những thất bại liên tiếp, anh vẫn trở lại. Sau những lời chỉ trích, anh vẫn khoác áo Argentina. Sau những thời điểm tưởng như đã chạm đáy, anh tiếp tục chiến đấu. Và cuối cùng, chính sự kiên trì ấy đã giúp anh viết nên đoạn kết đẹp nhất có thể.

Trong bài phát biểu sau trận đấu, Messi thừa nhận việc không được trở lại đội tuyển sẽ là một nỗi đau lớn. Anh nói rằng mình muốn được khoác chiếc áo Argentina suốt đời, bởi chơi cho đội tuyển là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với một cầu thủ. Những lời nói ấy càng khiến người hâm mộ xúc động, bởi họ hiểu rằng người rời đi không phải một cầu thủ đã hết tình yêu với đội tuyển, mà là một người vẫn còn rất nhiều tình cảm nhưng biết rằng đã đến lúc nhường lại sân khấu cho thế hệ tiếp theo”.

Kênh TyC Sports ghi lại lời chia tay của Messi với một cảm xúc đặc biệt. TyC Sports cho biết: “Anh cảm ơn những đồng đội đã cùng mình thực hiện giấc mơ vô địch thế giới, cảm ơn người hâm mộ đã luôn lấp đầy các SVĐ và khẳng định niềm tự hào khi được là người Argentina. Đó cũng là lời khẳng định cuối cùng về mối quan hệ đặc biệt giữa Messi và đội tuyển: một mối quan hệ từng trải qua rất nhiều sóng gió nhưng cuối cùng đã có được cái kết mà cả hai phía mong muốn.

Bây giờ, Messi đã đi đến cuối hành trình. Argentina sẽ phải học cách chơi bóng mà không có anh, người hâm mộ sẽ phải làm quen với việc nhìn đội tuyển mà không còn số 10 trên sân. Nhưng những gì Messi để lại sẽ không biến mất chỉ vì anh không còn thi đấu. Bởi di sản của một cầu thủ vĩ đại không chỉ nằm ở số bàn thắng hay số danh hiệu. Nó nằm trong những ký ức mà anh tạo ra, trong những đứa trẻ bắt đầu chơi bóng vì nhìn thấy anh, trong những gia đình cùng nhau cổ vũ Argentina và trong niềm tự hào mà anh mang đến cho một đất nước”.

Messi rất xúc động trong ngày chia tay đội tuyển ẢNH: REUTERS

Kênh truyền hình TyC Sports khép lại bài tường thuật bằng những lời cảm ơn người đội trưởng của Argentina: “Messi đã có hơn 20 năm để viết câu chuyện của mình với Argentina. Đó là câu chuyện của tài năng, thất bại, sự kiên trì, nước mắt và cuối cùng là vinh quang. Một câu chuyện mà có lẽ bóng đá Argentina sẽ còn kể lại trong nhiều thế hệ. Vì vậy, sau tất cả, có lẽ người Argentina không cần phải nói thêm điều gì về Messi. Cảm ơn vì những bàn thắng. Cảm ơn vì những lần trở lại. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã mang chiếc cúp World Cup trở về Argentina. Và cảm ơn vì đã cho hàng triệu người hâm mộ những năm tháng hạnh phúc mà họ sẽ không bao giờ quên”.