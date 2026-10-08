Lionel Messi và điệu tango cuối cùng

Messi ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn còn lại, đem về cho Argentina chiến thắng 3-0 trước Benin trong trận giao hữu sáng qua tại Buenos Aires. Đấy chính là trận đấu chia tay đội tuyển Argentina của anh. Tại thành phố quê hương Rosario của anh, một chiếc trực thăng quần đảo trên bầu trời, kéo theo chiếc áo đấu khổng lồ mang số 10 đặc trưng của anh. Còn trước và sau trận đấu tại Buenos Aires là hình ảnh quen thuộc: nước mắt của Messi, HLV Lionel Scaloni và nhiều nhân vật khác nữa.

Không thể thống kê hết các thành viên trong gia đình Messi và những huyền thoại bóng đá Argentina có mặt trên khán đài. Trận đấu tạm ngưng ở phút thứ 10 để các nghi thức chia tay anh diễn ra lần nữa… Messi vẫn đang khoác áo CLB Inter Miami (Mỹ) với mức lương 25 triệu USD/năm, nhưng sự nghiệp bóng đá quốc tế của anh thì đã khép lại sau 208 lần khoác áo đội tuyển Argentina với 126 bàn thắng.

Một trong những khoảnh khắc cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina ẢNH: REUTERS

Vì sao đối thủ trong trận đấu đặc biệt của Messi chỉ là Benin - một đội bóng nhỏ đến từ châu Phi, chưa bao giờ xuất hiện ở World Cup, cũng chưa bao giờ có dịp đá với Argentina trước đó? Nhiều người suy luận: sự ngang ngửa hoặc tính cạnh tranh khốc liệt là không phù hợp với mục đích chính của trận đấu này. Mặt khác cũng có thông tin cho rằng LĐBĐ Argentina muốn tìm một đối thủ sẵn sàng đá giao hữu miễn phí. Câu chuyện thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng đấy lại chính là thực tế lạnh lùng của bóng đá nhà nghề. Ban đầu, cả Messi lẫn HLV Scaloni tỏ ra không mặn mòi với trận đấu này, vì e ngại đấy chỉ là cơ hội cuối cùng để LĐBĐ Argentina hốt bạc nhờ tên tuổi của Messi.

Ngày trước, huyền thoại Diego Maradona không hề có trận đấu chia tay đội tuyển Argentina. Thậm chí không ai, gồm chính Maradona, biết rằng trận gặp Nigeria tại World Cup 1994 chính là trận đấu cuối cùng của "cậu bé vàng" (sau trận ấy Maradona bị loại khỏi World Cup vì dương tính doping và không bao giờ xuất hiện trong ĐTQG nữa).

Hầu hết tượng đài lớn của bóng đá hiện đại đều không có trận đấu chia tay ĐTQG. Như một hệ lụy, trận đấu cuối cùng của các danh thủ thường là kỷ niệm buồn: thất bại và họ không bao giờ xuất hiện trở lại. Lần cuối cùng Gianluigi Buffon khoác áo đội Ý là trận đấu mà Azzurri bị loại khỏi World Cup 2018. Lần cuối cùng Zinedine Zidane khoác áo đội Pháp là trận chung kết World Cup 2006, mà ông bị đuổi khỏi sân…

Bản thân Messi trong lần đầu chia tay đội tuyển cũng vậy: Argentina thua Chile trong trận chung kết Copa America 2016, riêng Messi đá hỏng quả luân lưu đầu tiên. May mà anh đã thay đổi quyết định. Từ "con số 0" về mặt thành tích quốc tế, anh bây giờ đã có tất cả, thậm chí có luôn tư thế cầu thủ vĩ đại nhất trong suốt lịch sử bóng đá.

Vấn đề lớn đặt ra cho bóng đá Argentina trong suốt nhiều năm sắp tới là làm sao để vinh dự thay chỗ Messi trong đội tuyển không trở thành gánh nặng tâm lý, đè bẹp tài năng của những "Messi mới". Suốt một thời gian dài trước đây, hàng chục "Maradona mới" - Diego Latorre, Ariel Ortega, Pablo Aimar, Javier Saviola, Andres D'Alessandro, Marcelo Gallardo - đều thất vọng sau khi cố gắng vươn tới cái biệt danh ấy.