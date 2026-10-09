Đội tuyển Việt Nam: Cần biết nói 'không' ở ngưỡng giới hạn

T HẤY GÌ TỪ CÂU NÓI CỦA H OÀNG H ÊN ?

Cách đây 2 ngày, VFF đã công bố tình trạng sức khỏe của 3 cầu thủ dính chấn thương trong thời gian tham dự FIFA ASEAN Cup 2026: Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Theo đó, Xuân Son bị chấn thương gân kheo, dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục. Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng mác sên trước (một dây chằng ở mắt cá chân), thời gian điều trị khoảng 3 tuần.

Hoàng Hên chơi tốt ở ASEAN Cup 2026, nhưng lại thi đấu nhạt nhòa tại FIFA ASEAN Cup 2026 do không đạt thể trạng tốt nhất ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Riêng trường hợp của Hoàng Hên là đáng lo ngại nhất. Anh bị rách cơ bắp chân trái trong trận thắng Pakistan ở vòng bảng, phải rời giải trước trận tranh HCĐ gặp Malaysia. Đánh giá ban đầu đây chỉ là chấn thương nhẹ nhưng kết luận y tế sau đó lại cho thấy mức độ tổn thương nặng hơn nhiều: anh cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục hoàn toàn, chưa kể chấn thương gối cũ có thể khiến thời gian điều trị kéo dài thêm. Với mốc thời gian như vậy, Hoàng Hên gần như chắc chắn không kịp trở lại để góp mặt ở Asian Cup 2027.

Ba trường hợp trên đều có một điểm chung: chấn thương xảy ra khi các cầu thủ vừa trải qua một hành trình dài cùng đội tuyển VN, tiếp tục thi đấu cho CLB ngay sau đó và rồi lại cống hiến cho đội tuyển VN. Việc liên tiếp mất người vì chấn thương không phải điều ngẫu nhiên, mà là lời cảnh báo về giới hạn thể lực của một nhóm cầu thủ đang phải thi đấu quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn.

Đáng chú ý, khi một cầu thủ rơi vào tình trạng quá tải, phía CLB và VFF hoàn toàn có thể ngồi lại, trao đổi thẳng với nhau về việc có nên triệu tập cầu thủ đó hay không, nhưng cơ chế đối thoại này dường như chưa được tận dụng đúng mức.

Trường hợp của Hoàng Hên cũng đáng nói. Anh chia sẻ: "Tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn để có thể cống hiến cho đội tuyển VN và CLB Hà Nội". Tinh thần ấy là đáng quý, nhưng không thể là lý do duy nhất để quyết định có triệu tập một cầu thủ hay không. Nếu VFF và các CLB không mạnh dạn hơn trong việc nói "không" đúng lúc, dù điều đó có thể khiến đội tuyển mất đi một vài phương án chất lượng, thì những ca chấn thương như của Tài Lộc hay Hoàng Hên còn tiếp diễn, và cái giá phải trả về lâu dài sẽ còn lớn hơn.

L O HƠN CHO CÁC TRỤ CỘT

Bài toán thể trạng không phải là nỗi lo của riêng HLV Kim Sang-sik mà còn là của HLV các CLB V-League. CLB Công an Hà Nội, nhà đương kim vô địch V-League, là ví dụ rõ nét nhất. Mùa giải 2026 - 2027, họ phải căng mình trên 4 đấu trường cùng lúc: V-League, Cúp quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á (Shopee Cup) và Cúp C1 châu Á. Chỉ tính đến hết vòng 6 V-League, CLB đã trải qua 11 trận đấu chính thức, bao gồm cả Siêu cúp quốc gia, các trận vòng bảng Cúp C1 châu Á và chuyến làm khách trước Lion City Sailors ở Cúp C1 Đông Nam Á. Nếu tiến sâu ở tất cả các giải, tổng số trận của CLB Công an Hà Nội trong cả mùa có thể lên tới con số 55.

Vấn đề là nhiều cầu thủ trụ cột của CLB cũng đồng thời là những cái tên quan trọng của đội tuyển VN như Việt Anh, Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long, Quang Hải, Đình Bắc. Khi lịch thi đấu ở CLB đã dày đặc đến vậy, bất kỳ đợt tập trung đội tuyển nào xen vào giữa cũng đồng nghĩa với việc những cầu thủ này gần như không có khoảng nghỉ thực sự suốt nhiều tháng liền. Như trường hợp Đình Bắc, chỉ trong giai đoạn từ 24.7 - 6.10 anh đã ra sân tới 18 trận cho cả CLB và đội tuyển, tương đương trung bình chưa đầy 3 ngày lại thi đấu một lần. Trong khi đó, FIFPro, tổ chức đại diện cầu thủ chuyên nghiệp toàn cầu, từng khuyến nghị cần tối thiểu 3 ngày nghỉ giữa 2 trận đấu để có thể hồi phục.

Quan trọng hơn, những CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển VN lại thường là những CLB phải thi đấu nhiều đấu trường nhất. Để giải quyết bài toán này, không thể chỉ trông chờ vào sự điều chỉnh từ VFF trong các đợt tập trung ngắn ngủi, mà cần một cơ chế phối hợp thực chất hơn giữa liên đoàn và những CLB như Công an Hà Nội, Công an TP.HCM… nơi đang gánh cùng lúc cả trách nhiệm thành tích CLB và trách nhiệm cung cấp nhân sự cho đội tuyển. Việc chia sẻ dữ liệu thể lực, thống nhất thời điểm luân chuyển, nghỉ ngơi cho những cầu thủ dùng chung giữa CLB và đội tuyển cần được xây dựng thành quy trình rõ ràng, thay vì chỉ xử lý tình huống mỗi khi có ca chấn thương mới xuất hiện.