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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đình Bắc bị đụng dập cơ phút 90+5 trận CLB CAHN thắng tại Singapore, HLV Polking phải tính toán

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Tối 8.10, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng trước Lion City Sailors trên sân Jalan Besar (Singapore) ở lượt trận đầu vòng bảng Shopee Cup 2026-2027. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng ngành công an bị không trọn vẹn khi Nguyễn Đình Bắc gặp chấn thương.

    Ở phút 57 của trận đấu này, Đình Bắc được vào sân từ băng ghế dự bị. Đến phút 90+5, anh bị đau và phải tập tễnh rời sân. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Đình Bắc bị đụng dập cơ, nhưng tình trạng chấn thương không quá nghiêm trọng. Tiền đạo này chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 3, 4 trận để hồi phục hoàn toàn.

    Đình Bắc bị đụng dập cơ phút 90+5 trận CLB CAHN thắng tại Singapore, HLV Polking phải tính toán- Ảnh 1.

    Đình Bắc thi đấu rất nhiều trong thời gian qua

    ẢNH: FPT PLAY

    Highlight CLB Công an Hà Nội 1-0 Lion City Sailors: Leo Artur tỏa sáng, đại diện Việt Nam giành trọn 3 điểm

    Dù vậy, chấn thương của Đình Bắc tiếp tục là lời nhắc về mức độ cày ải mà cầu thủ này phải trải qua trong thời gian qua. Tính từ ngày 24.7 đến 6.10, Đình Bắc đã ra sân tới 18 trận cho cả CLB và đội tuyển Việt Nam, trung bình chưa đầy 3 ngày lại phải thi đấu một lần. Đó là còn chưa kể trước đó, anh thi đấu cho U.23 Việt Nam ở U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33, U.23 châu Á 2026. Hơn 1 năm qua, Đình Bắc liên tục cày ải ở rất nhiều đấu trường.

    Với lịch thi đấu dày đặc còn tiếp diễn ở cả CLB và đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới, việc quản lý thể lực cho những cầu thủ như Đình Bắc tiếp tục là bài toán mà CLB CAHN và HLV Kim Sang-sik cần tính toán kỹ, để tránh những ca chấn thương nghiêm trọng hơn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước mắt, Đình Bắc sẽ vắng mặt trong khoảng 3 trận của CLB CAHN và HLV Polking cần tìm phương án thay thế. 

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    Đình Bắc CLB CAHN POLKING đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik

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